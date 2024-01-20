Madereros cerraron un nuevo acuerdo de actualización salarial de un 22,5% para enero

En un contexto de inflación complejo en el país y tras varias negociaciones y discusiones laborales, acordaron una actualización en la escala salarial de la Unión de Sindicatos de la Industria Maderera de la República Argentina (USIMRA) y la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA).

Por Patricia Escobar

BUENOS AIRES (20/1/2024).- En el marco del CCT 335/75, este jueves se llegó a un nuevo acuerdo de actualización salarial para los trabajadores del sector de la industria de la madera, para el mes de enero con un ajuste de un 22,5%, en base nominal de diciembre que fue de un 25%.

“Es difícil lograr un número real de recomposición salarial por los incrementos de los servicios y la inflación, pero hay diálogo con los empresarios para seguir buscando un mejor escenario para todos”, dijo el secretario general del Sindicato de Obreros de la Industria de la Madera de Eldorado (SOIME), Domingo Paiva, en diálogo con ArgentinaForestal.com

«La clausula de revisión mensual en paritarias lleva al ejercicio permanente de analizar los números, ya que el desafío es lograr mitigar el impacto de la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores frente a la inflación» – Ricardo garcía

Por su parte, Ricardo García -representante de FAIMA en la mesa paritaria y miembro de APICOFOM- dijo en la entrevista que la claúsula de revisión mensual «nos lleva al ejercicio permanente de analizar los números, ya que la lucha es lograr mitigar el impacto de la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y equilibrar los costos de las empresas para seguir en actividad.

“Las negociaciones llevan horas de debate, días de revisar y estudiar alternativas, no es fácil, pero siempre prima el diálogo con los representantes del gremio”, aseveró.

Sumado a ello, la incertidumbre económica en el país lleva a las empresas a estar frente a la máxima atención ante las nuevas medidas que podría implementar el gobierno de Javier Milei en este nuevo período de cambio y modificaciones económicas y legislativas.

“En FAIMA no hay aún una posición o pronunciamiento institucional respecto a la Reforma Laboral propuesta por el DNU, hay buena recepción para debatir y actualizar la normativa desde lo jurídico. Hay conciencia que es necesario encontrar una reforma adecuada a los tiempos, pero debe ser por consenso y por medio diálogo, las imposiciones no ayudan y los paros sindicales tampoco”, adelantó García, propietario de Tripayn.

Esta semana, la Cámara de Empresarios Madereros y Afines (CEMA) de Buenos Aires ratificó su compromiso con la reforma laboral a la que consideran «medular» para el país, en una reunión de la que participó con el Secretario de Comunicación y Prensa de la Presidencia de la Nación, Eduardo Serenellini, y directivos de la Cámara de Comercio Esloveno Argentina (SLOAR) y la Cámara Argentina de la Industria de Puertas y Ventanas (CAIPYVA), donde abordaron los puntos relacionados con las normativas laborales incluidos en la Ley Bases y el DNU.

