CPIA | Comisión Forestal expuso ante Diputados el rechazo a la aplicación de suba de retenciones a las exportaciones forestales

La Comisión Forestal del Consejo de Profesionales de Ingeniería Agronómica (CPIA) se reunió para analizar el impacto por la suba de un 15% en los Derechos de Exportación (DEX) aplicados a productos forestales y, además, consensuaron los puntos discutidos en la reunión convocada por el diputado nacional por Corrientes, Alfredo Vallejos, el pasado 17 de enero en el Congreso Nacional.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

BUENOS AIRES (20/1/2023).- De la reunión de Comisión Forestal del CPIA participaron los profesionales Raúl Stella, Daniel Maradei, Jorge Bocchio, Jaime Ledesma, Fortunato y Carlos Insua el lunes 15 de enero del corriente año, con algunas ausencias debido a vacaciones o compromisos laborales.

En relación a las retenciones del 15%, la implementación de los DEX, según el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) establecido, se proyecta con un impacto negativo en las exportaciones del sector forestal, abarcando rubros como Madera Rolliza, Papeles a base de fibra virgen, Madera Aserrada y Tableros.

La Comisión Forestal expresó su preocupación acerca de la asimetría generada respecto a las importaciones del Mercosur, que ingresan con arancel del 0%.

Advierten que esto podría resultar en la pérdida de mercados, afectando las exportaciones que, según datos oficiales, alcanzaron los 826 millones de dólares en 2021/22, lo que, con una retención del 15%, habría representado más de 100 millones de dólares para el Estado Nacional.

Aunque actualmente la cifra no parece significativa, los profesionales subrayaron que «a largo plazo podría provocar una disminución de las exportaciones, generando consecuencias adversas como la reducción de empleos (estimados en 10,000 puestos según ArgentinaForestal.com), disminución de los precios de la madera, saturación del mercado interno debido a una sobreoferta y la disminución del transporte, con la parada de al menos 250 camiones diarios destinados a los puertos de embarque», remarcaron.

Tal vez te interese leer más: «La imposición del 15% de retenciones a la exportación de madera tendrá un tremendo impacto en la comercialización prevista», aseguró directivo forestal de Central Puerto SA

Además, se destacó la preocupación expresada por el Instituto Forestal Provincial de Misiones (InFoPro) en relación a las retenciones, respaldando la oposición a la medida través de una nota firmada por su presidente del organismo, Hugo Escalada, reflejando el consenso del directorio que representa a diversos actores de la cadena productiva forestal en Misiones.

Tal vez te interese leer más: El sector foresto-industrial se expresó a través del InFoPro en rechazo al 15% de retenciones a las exportaciones y al DNU propuesto por Milei

En cuanto a la reunión en el Congreso Nacional convocada por el diputado Alfredo Vallejos, la Comisión Forestal del CPIA, representada por Jorge Bocchio y Carlos Insua, fue con el mandato de sumar a la solicitud sectorial de la eliminación de los DEX en el sector forestal como postura de máxima, buscando como mínimo su reducción al porcentaje más bajo posible. Esta posición fue consensuada por los miembros presentes y algunos consultados, como el ingeniero forestal Luis María Mestres.

Por último, se informó que el bloque forestal participarán desde la Comisión en el próximo Congreso Nacional CPIA «80 Aniversario», abordando temas como la importancia del sector forestal, la mejora de su imagen y la forestación bajo Buenas Prácticas Forestales (BPF), el monitoreo y manejo de bosques nativos, la aplicación de tecnología en el sector forestal, y una posible exposición sobre el mercado de bonos de carbono.

El evento se llevará a cabo en el Centro Argentino de Ingeniería (CAI) en Cerrito 1250, CABA.

Noticia relacionada