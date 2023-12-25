En su evaluación de fin de año, el presidente de la Federación Paraguaya de Madereros (Fepama), Raúl Legal, mencionó que espera que en el 2024 se reactive y la industria forestal nacional se vaya consolidando como un importante sector generador de empleos y divisas al país.

Fuente: Con información de FEPAMA

PARAGUAY (25/12/2023).- El presidente de la Federación Paraguaya de Madereros (Fepama), Raúl Legal, admitió que el 2023 se va con altibajos en lo que respecta al sector foresto-industrial nacional.

“Estamos cerrando un año con altibajos, por un lado, las exportaciones han bajado en el orden del 10% con relación al año 2022, y también la comercialización de los productos de la madera ha disminuido considerablemente en el mercado local, como consecuencia del año político vivido y la coyuntura económica recesiva tanto nacional como internacional”, manifestó.

Legal mencionó que espera que en el 2024 la industria forestal nacional se vaya consolidando como un importante sector generador de empleos y divisas al país.

Entro los puntos altos, destacó que las plantaciones forestales tuvieron muy buen desempeño luego de una prolongada sequía y que en los últimos meses, gracias a las lluvias en abundancia que se tuvieron, las plantaciones forestales han superado la superficie plantada de 50.000 hectáreas, por primera vez en la historia del país.

Con respecto a los créditos para las plantaciones forestales, informó que se han dinamizado y este año la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) reportó un récord en la demanda de Créditos del Fondo Proforestal a través de las entidades intermediarias, superando los USD 60 millones en desembolsos.

“Esperamos que la dinámica de las plantaciones siga el mismo ritmo en el 2024”, agregó.

Otro evento importante para el sector- según dijo Legal- fue la Expo Madera 2023, que contó con más de 40 stands y 14 conferencias, así como talleres con expertos en temas forestales, con gran concurrencia de público, llenado con creces las expectativas tanto de expositores como de los visitantes.

“El sector forestal logró despertar el interés de los inversionistas y de las entidades financieras, logro muy importante para alcanzar el desarrollo, teniendo en cuenta el enorme potencial que se tiene”, indicó.

También se refirió a la necesidad de un Plan Estratégico para el desarrollo del sector forestal diciendo: “Seguiremos insistiendo en esto, que sea una política de Estado, con la participación de todos los actores del sector forestal, en la que se puedan articular las acciones tanto públicas corrió privadas en beneficio de este anhelado desarrollo”.

Por último, a nivel país, expresó su preocupación sobre el informe PISA que ubica a Paraguay en el puesto 80 de 81 países participantes, lo que ha dejado en descubierto el bajo nivel de la educación paraguaya, situación que debe preocuparnos a todos los paraguayos, “porque representa una amenaza para el desarrollo de nuestras industrias y represas paraguayas, y por ende el desarrollo económico y social del país”.

Sobre el último punto, cerró su mensaje indicando que “debemos colaborar de alguna manera en la mejora de la calidad educativa para asegurar un futuro mejor a las generaciones futuras, pensando en el bienestar de todos los paraguayos. Hoy ya empezamos a sentir la escasez de mano de obra calificada y esto puede poner freno a nuestras proyecciones como empresarios”.