Amplias zonas se veían afectadas este domingo 24 por una ola de calor, mientras las autoridades advertían del elevado riesgo de incendios forestales en muchas zonas del vasto estado de Australia Occidental. El centro meteorológico nacional emitió alertas de ola de calor para el estado occidental, el vecino Territorio del Norte y el estado oriental de Queensland, advirtiendo de que las temperaturas en algunas regiones podrían rondar los 45 grados centígrados.

Fuente: Con información de Reuters, Excelsior y Agencia Alemana DW

AUSTRALIA (25/12/2023).- Las autoridades australianas alertaron este domingo (24.12.2023) de incendios en el oeste del país y tormentas al este en medio de avisos de una ola de calor en grandes zonas del país.

Los habitantes de vastas regiones de Australia sudaron debido a las condiciones de calor mientras las autoridades advirtieron sobre un alto riesgo de incendios forestales en muchas partes del país.

Los meteorólogos anunciaron una ola de calor con especial advertencia en algunas regiones que podrían alcanzar alrededor de 45 grados Celsius (113 grados Fahrenheit).

Por su parte, el servicio de bomberos del estado de Australia Occidental (suroeste) publicó hoy una alerta en sus redes sociales para los habitantes del condado de Manjimup debido a varios incendios, con «posibles amenazas a vidas humanas y propiedades».

En la capital de Australia Occidental, Perth, el estado más grande del país, se pronosticó una temperatura máxima de 35 grados para este domingo, más de 5 grados por encima de la media de diciembre, según los datos de los meteorólogos.

Cabe destacar que el este de Australia se calcinó este mes por El Niño, un patrón climático en el que las temperaturas inusualmente cálidas del océano Pacífico provocan calor extremo, ciclones, sequías e incendios forestales.

En Australia Occidental ardían el domingo más de 20 incendios forestales, según informó en su página web la agencia estatal de servicios de emergencia, entre ellos uno incontrolado cerca de Pemberton, una localidad de unos 5 mil habitantes situada a unos 320 kilómetros al sur de Perth.

Un portavoz del Departamento de Bomberos y Servicios de Emergencia expresó en un comunicado que la agencia esperaba «un clima más difícil para los incendios» a partir del domingo por la tarde, ya que las condiciones de calor, sequedad y viento afectan a una gran parte del estado, incluida Perth.

Además, la agencia advirtió de un alto riesgo de incendio en muchas zonas de Australia Occidental y dijo que más de 1.000 bomberos habían estado luchando contra el fuego durante los últimos cinco días.

«Las condiciones meteorológicas de los próximos días ejercerán presión sobre las líneas de contención y podrían aumentar la actividad de los incendios», expresó el portavoz.

Inestabilidad por El Niño

La temporada de incendios en Australia comienza normalmente en noviembre, en el inicio del verano austral, aunque este año El Niño está causando mayor inestabilidad atmosférica.

Este fenómeno natural está provocado por las corrientes en el océano Pacífico que, agravado por el calentamiento global, podría ocasionar devastadores desastres.

A lo largo de octubre ya se han registrado grandes y destructivos incendios forestales en los orientales estados de Nueva Gales del Sur y Queensland, que se cobraron la vida de al menos tres personas.

Sin embargo, las dos últimas temporadas de incendios de Australia han sido tranquilas en comparación con el catastrófico ‘Verano Negro’ de 2019-2020, cuando cientos de incendios forestales destruyeron un área del tamaño de Turquía y dejaron 33 muertos.