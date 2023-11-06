Se trata una compilación de notas de investigación y opinión de científicos y científicas de Argentina, con colaboraciones internacionales, sobre las ciencias forestales. Es el segundo libro de la Red, en conjunto con el portal de noticias ArgentinaForestal.com, de la editorial MisionesOnline,que compila dos años de publicaciones sobre las actividades de investigación de diferentes grupos del país y el mundo y distintos enfoques de pensamiento sobre la ciencia y la tecnología forestal.

BUENOS AIRES (6/11/2023).- La Red Argentina de Ciencia y Tecnología Forestal (REDFOR) del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) presentan el segundo libro “Ciencia y tecnología forestal en Argentina”.

En una alianza conjunta con el portal de noticias ArgentinaForestal.com, nuevamente se compila dos años de publicaciones sobre las actividades de investigación de diferentes grupos del país y el mundo y distintos enfoques de pensamiento sobre la ciencia y la tecnología forestal.

El material, que contiene 21 notas de opinión y 16 artículos técnicos, fue producido por miembros del sector público y del sistema académico y científico del país.Así, el libro cuenta con 275 páginas que pueden ser abordadas por diferentes públicos.

Como explica Cristina Area, investigadora del CONICET en el Instituto de Materiales de Misiones (Universidad Nacional de Misiones – CONICET), una de las autoras y editoras del libro, parte de los objetivos de la REDFOR.ar es generar los mecanismos necesarios para abordar y difundir en la sociedad el rol social, cultural y la importancia ambiental y económica de los bosques.

Por este motivo, se creó la Comisión Permanente de Comunicación, a través de la cual surge la alianza estratégica con ArgentinaForestal.com

“Esta alianza ha permitido difundir los trabajos de investigadores/as y extensionistas de los temas relacionados con la Red en este importante medio”, expresó la científica.

“la posibilidad de compendiar los artículos en un libro otorga una permanencia diferente, permitiendo llegar a un público más amplio y extendido en el tiempo”, agregó Area.

Por su parte, Ana María Lupi, ingeniera forestal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y una de las editoras del libro aseguró: “Es un nuevo logro de la REDFOR.ar en alianza con Argentina Forestal”. Y continúa: “Con esto se demuestra que el trabajo en red, convocando a grupos de diferentes temáticas y espacios geográficos, da como resultado un mayor aprendizaje y una sinergia en la difusión del conocimiento”.

Lupi valoró el aporte de grupos de investigación del exterior, destacando especialmente a los equipos de Colombia.

El ejemplar abarca temáticas como la innovación, silvicultura, ambiente, tecnología, industria y distintas notas de opinión sobre ciencias forestales.

REDFOR.ar es una iniciativa conjunta de las instituciones vinculadas a las ciencias forestales. Se encuentra conformada por docentes, investigadores/as y diferentes instituciones relacionadas con la educación, la ciencia y la tecnología forestal.

El objetivo de la Red es coordinar las acciones de generación y transferencia de conocimiento científico-técnico relacionadas al sector.

Para acceder al libro hacer click aquí

