Sabina Vetter confirma su precandidatura a senadora nacional con la lista de Juan Schiaretti : “Es una oportunidad de trabajar por los intereses misioneros y dar visibilidad al interior del país”

La ingeniera forestal y actual directora nacional de Desarrollo Foresto-industrial de la Secretaria de Agricultura será precandidata a Senadora Nacional por la provincia de Misiones, acompañando la boleta del frente “Hacemos Unidos” en las PASO, la propuesta del peronista cordobés Juan Schiaretti a precandidato a presidente, y Florencio Randazzo a vice. De llegar a competir en las Elecciones 2023, busca ingresar con una banca nacional en representación de los intereses misioneros y dar visibilidad al potencial de la cadena de valor de los sectores productivos del interior del país.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

BUENOS AIRES (27/5/2023).- Desde que asumió en marzo de 2022, Sabina Vetter brindó pocas entrevistas periodísticas, su trabajo está abocado a fortalecer el diálogo interno con todos los actores de la cadena de valor foresto-industrial, ámbitos privados, públicos y técnicos, donde es reconocida por referentes políticos, empresarios y productores del sector forestal. “Es una interlocutora válida entre Nación y Provincia”, sostuvo en una oportunidad el gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, y coinciden con la opinión varios dirigentes del sector privado ante la consulta de este medio en todos estos meses de gestión que lleva la funcionaria adelante.

Vetter es de Eldorado, de profesión Ingeniera Forestal egresada de la Facultad de Ciencias Forestales de la UNaM, con un Master en Energías Renovables (UNNEATLANTICO, España) y en Gestión y Auditorías Ambientales (UNINI, Puerto Rico). Fue responsable comercial de Bioenergía Lipsia SA desde 2009 y pasó a la esfera pública al asumir el cargo en la Dirección Nacional de Desarrollo Foresto-industrial de la Secretaria de Agricultura de la Nación, para el gobierno del presidente Alberto Fernández, en marzo del año pasado y medio de una convulsionada renuncia del ex director Daniel Maradei, por la polémica con Juan Cabandié a quien cuestionó por irresponsables declaraciones durante los dramáticos incendios forestales que afectaron la provincia de Corrientes.

Tal vez te interese leer : Daniel Maradei refutó declaraciones de Juan Cabandié: “La forestal es quizás la única actividad productiva que tiene consorcios de prevención contra el fuego y en Corrientes sólo un 2,4% de las plantaciones fueron afectadas por los incendios”

Tal vez te interese leer: Misionera, ingeniera forestal y del sector privado | Sabina Vetter es la profesional propuesta por Agricultura para asumir en la Dirección Nacional de Desarrollo Foresto-industrial

Vetter explica que no le gusta improvisar, por ello siempre mostró solvencia y convicciones al momento de realizar declaraciones y tomar decisiones. Al aceptar la candidatura política para integrar la lista del espacio del peronista cordobés Juan Schiaretti -precandidato a presidente-, dio un paso más en su carrera que le implica ahora un gran cambio de perfil. Darle voz a las propuestas y visibilidad a los temas que preocupan a los argentinos y sus posibles soluciones, “desde el lugar que me toque estar”, dijo.

El gobernador cordobés llevará a Florencio Randazzo como precandidato a vicepresidente, con su frente “Hacemos Unidos” en las PASO en Misiones. Como diputados nacionales irán el empresario Abel Motte y en segundo lugar, Vanesa Brito, vice rectora del Instituto Hernando Arias de Saavedra en Posadas y rectora del Instituto de las Misiones en Colonia Wanda, además de Juan Carlos Olivera y la obereña Sandra Kizmik. En tanto, como senadores irán la ingeniero forestal Vetter, Fernando Kowalsyk y Cyntia Gonzalez.

En una entrevista con ArgentinaForestal.com la ingeniera forestal confirma su precandidatura, explica las razones que la motivan a dar este paso en la política y comparte sus expectativas de cara al proceso de Elecciones 2023.

AF: ¿Por qué acepto la propuesta del equipo de Schiaretti?

Lo veo como una gran oportunidad para representar los intereses de la provincia, y del sector foresto-industrial en particular, además de todos los sectores productivos de las distintas cadenas de valor de la provincia que son muy importantes para las economías regionales.

AF: Siempre se mantuvo con un perfil técnico, profesional y se la conoce por su paso en la actividad privada ¿que la llevó dar el paso a la política?

Es real. No lo tenía en mente y tampoco imaginaba iniciar un camino en política. Tengo experiencia profesional, trabajé mucho tiempo en el sector privado, y en la gestión pública desde que asumí en la DNDFI estaba muy enfocada en los temas ejes que tenía bien claro en los que tenía que trabajar desde que me convocaron: retomar el Seguro Verde, agilizar los trámites de la operatoria de la Ley 25.080 y el circuito de pagos de los expedientes, como también su financiamiento.

Esta propuesta me llegó a un año y medio de gestión donde estoy más fortalecida en muchos aspectos. Cuando me convocó Schiaretti y su equipo, ya me encuentra en una posición diferente para la cual considero es una oportunidad que no podía decir que no.

No es mi perfil, siempre estuve en la actividad privada y después en la gestión técnica, pero es un gran desafío personal llegar al Congreso Nacional y representar a los intereses de mi provincia, que lo hare con mucha responsabilidad y compromiso, y con muchas ganas también. Me gusta y me siento cómoda ayudando a resolver cuestiones para la provincia.

“Siento que tenía que aceptar esta propuesta, creo en el destino y lo que se me va presentando porque confío en mi trabajo, en lo que puedo dar y en mi preparación. Es un desafío y una gran oportunidad”. Sabina Vetter

En la DNDFI venimos trabajando muy fuerte, hay mucho empuje, con mucho dialogo con todo el sector del país y los representantes de las provincias, y eso me llevó también a viajar y recorrer gran parte de la Argentina y conocer de primera mano la situación en la que se encuentran y en las soluciones que se necesitan. Estoy dispuesta y comprometida a trabajar para eso.

Creo que si puedo generar un espacio donde plantear las soluciones para Misiones en general y la foresto-industria en particular, porque soy una profesional del sector forestal, es una oportunidad de dar visibilidad en los ámbitos donde se toman decisiones, como es en los espacios políticos y en el Congreso Nacional. Siempre lo que quiero es dar voz a todo el potencial de esta actividad y lo que representa para el país.

Trabajaré siempre con el mismo compromiso, desde el lugar en que me toque estar, sea un cargo ejecutivo o legislativo.

AF: No le ha tocado los mejores escenarios al momento que le llegaron las propuestas, Primero, para asumir el cargo en la DNDFI, después que se le pidiera la renuncia a Daniel Maradei en pleno conflicto político por los incendios forestales, y ahora en un contexto político con un país en crisis económica y una campaña política reñida…se puede decir que es muy valiente y no le teme a los desafíos, no se achica…

Sí (sonríe)…voy haciendo patria. Como dije, confío en el destino, no me esperaba esta propuesta pero llegó, y ven en mí condiciones para representar los intereses de la provincia en el Senado Nacional, lo que valoro mucho. Pero además, confío en mi trabajo, en lo que puedo dar, y cuando tomo decisiones soy consecuente con mis convicciones.

Trabajar por el sector foresto-industrial y por el bien común me hace sentir muy bien, esa es mi esencia. Y esta propuesta la veo como una oportunidad de posicionar los intereses de Misiones en el senado, lo que me implico más responsabilidad y compromiso. Y estoy dispuesta a transitar este proceso. Todo es aprendizaje lo que me llevó hasta aquí en la gestión pública, y ahora comenzaré una nueva etapa en la política.

AF: Ricardo Schiaretti y Sergio Massa están en la carrera presidencial. Ud. fue ratificada en la DNDFI por el ministro de Economía. ¿Cómo tomaron en Agricultura su decisión de dar este paso en la política con el equipo de Schiaretti?

Muy bien. Fue un tema conversado con mis superiores directos en la secretaria y con Sergio Massa, y no puso ninguna oposición ni planteó malestar alguno. Siempre el ministro apoyó nuestra gestión para lograr los avances para el sector forestal. Que fueron además importantísimos, y que se siguen llevando adelante con procesos muy rápidos para poder dar soluciones a la industria de la madera, por ejemplo, con la construcción de viviendas.

Y se continuarán haciendo muchas otras cosas, todo está en curso.

AF:¿ Se tomará licencia en la gestión en la DNDFI para dedicarse a la campaña?

Hasta las PASO de agosto seguiré en funciones, ordenando todo internamente de manera de cumplir con los compromisos asumidos y poder tomarme la licencia a partir de la campaña presidencial hacia octubre.

AF: Ud. sabe que para el sector forestal y para el gobierno de Misiones -lo han manifestado en varias oportunidades que estuvo en reuniones en carácter de funcionaria- es considerada en la actualidad como una interlocutora válida entre Nación- Provincia ante su gestión al frente de la Dirección. Dar el paso en la política también la aleja de algunas expectativas de aquellas personas de la actividad forestal que empezaron a ver como se encaminaba la gestión para el sector…

Quiero seguir siendo una interlocutora válida para mi provincia y para el sector, desde el lugar que me toque estar. Creo que la política me dará una oportunidad de darle voz y visibilidad a la actividad foresto-industrial en general en otros espacios donde es necesario promover el dialogo y abrir nuevas puertas, porque es los espacios políticos y legislativo donde se toman importantes decisiones.

Considero que siempre tiene que estar el diálogo, y llegado el momento, voy a representar los intereses productivos de toda la cadena de valor de la provincia, además de la actividad forestal, para promover el desarrollo sostenible en el país. Sé que puedo aportar mucho desde ese lugar, soy una mujer del interior del país y conozco las realidades y el gran potencial de la Mesopotamia, y estoy segura que esta propuesta llega en un momento que podemos posicionar a la regió en la agenda nacional.

Estoy dispuesta a transitar lo que tenga que transitar en este proceso eleccionario, es algo diferente para mí, pero lo tomo como un ejercicio y aprendizaje. Y de llegar cuentan con mi compromiso para trabajar donde me convoquen.

No es fácil que tu nombre sea propuesto para representar los intereses misioneros y de la sociedad argentina, es algo que valoro mucho, que me vean y propongan esta candidatura realmente lo sentí como un gran compromiso para responder al bien común. No podía decir que no.

En estos meses, recorrer el interior del país me fortaleció, y tengo claro lo que hay que hacer porque estoy en contacto con la realidad del interior del país, y la importancia de las economías regionales de la Argentina. Creo también que este es un momento que necesitamos involucrarnos en la política desde el sector forestal.

Las encuestas favorecen a Schiaretti en Córdoba

Desde el equipo del gobernador Juan Schiaretti trabajaron en conformar listas de senadores y diputados nacionales de “Hacemos por Nuestro País” para las PASO que se definen el 13 de agosto, y que procura quedarse con el voto peronista no “K”.

“Es una manera de amortiguar el golpe que representa la candidatura presidencial de Sergio Massa, su estructura en la provincia de Buenos Aires y el aval de los gobernadores peronistas”, analizan en el sitio La Política Online, que dieron a conocer las tendencias de las encuestas que favorecen al cordobes.

Según el último estudio de la consultora Delfos -histórica encuestadora del peronismo cordobés-, no habrá sobresaltos. Un estudio cerrado el 21 de junio con 1.880 casos presenciales aseguraba que Llaryora ganaría cómodamente, derrotando a Luis Juez y Juntos por el Cambio unificado. Ese es el ánimo en El Panal, el centro operativo de Schiaretti, donde hablan de una diferencia de dos dígitos, es decir mayor a la que arrojó el estudio de Cristian Buttié que reveló LPO esta semana.

En el capítulo elección presidencial de ese informe, Schiaretti aparece en Córdoba como el favorito, despegado de Javier Milei, Patricia Bullrich, Sergio Massa y Horacio Rodríguez Larreta, según el orden de la intención de votos relevada por el consultor Luis Dall Aglio.

Schiaretti aparece con 36,2%; Milei con 21,6; Bullrich ganaría la interna de Juntos por el Cambio con 11 puntos generales; luego, Sergio Massa (la medición se hizo horas antes de su confirmación como candidato de la unidad del Gobierno nacional) con una intención de 5,8%; y Rodríguez Larreta, con 3,9.

Por debajo de estas marcas están Wado de Pedro, con los 3 puntos del kirchnerismo duro, Facundo Manes con 1,1 puntos y Gerardo Morales, por debajo del punto. Los indecisos son el 10,4% de los encuestados.

FAIMA llama a los candidatos a proponer estrategias para el desarrollo de las PyMEs : “En la foresto-industria el eje es la construcción con más uso de la madera”

En el marco del día Internacional de las PyMEs, la Federación Argentina de la Industria de la Madera y Afines (FAIMA) llamó a los candidatos a las Elecciones 2023 que pretenden conformar el próximo gobierno, a pensar en estrategias que acompañen al desarrollo de las pequeñas y medianas empresas de la foresto-industria, teniendo como eje central la construcción de viviendas de madera.

“Los gobiernos provinciales y nacionales deben tener como eje central la construcción con madera. Esto solucionaría dos problemas de nuestro país: por un lado, el déficit habitacional, y por otro, generaría una tracción importante para el sector en toda su cadena de valor”, precisó Román Queiroz, presidente de FAIMA.

En 2017, se llegó a un acuerdo que estableció que el 10% de la construcción de viviendas sociales se realizarían en madera, sin embargo, eso no se está cumpliendo. “Mientras que no sea un eje central promocionar la construcción con madera y fomentar el mayor uso de materiales de madera en los planes habitacionales, no se logrará que la industria forestal en el país mantenga un ritmo sostenido de producción”, indicó Queiroz en una entrevista con ArgentinaForestal.com.

“Una casa construida con madera, que luego debe ser habitada y complementada con muebles, activa la mano de obra de toda la cadena foresto-industrial, y sería una solución frente a un mercado interno deprimido y los bajos niveles de exportación actuales”, señaló.

FAIMA representa a 28 cámaras empresarias distribuidas por todo el país, que nuclean en su interior alrededor de 1.500 empresas, la mayoría PyMEs, las cuales poseen un verdadero efecto derrame en los pueblos donde se encuentran instaladas. En términos económicos, el sector genera aproximadamente 60.000 empleos en forma directa, sin contar la amplia cadena de industrias y servicios que dependen de él.