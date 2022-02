Daniel Maradei refutó declaraciones de Juan Cabandié: “La forestal es quizás la única actividad productiva que tiene consorcios de prevención contra el fuego y en Corrientes sólo un 2,4% de las plantaciones fueron afectadas por los incendios”

El máximo funcionario del área Foresto-industrial de la Argentina, dependiente del Ministerio de Agricultura de la Nación, respondió una entrevista respecto a la polémica por los incendios forestales tras las declaraciones del ministro de Ambiente, Juan Cabandié, que demostró en sus declaraciones “estar mal asesorado” sobre trabajo de prevención que realizan los productores forestales en Corrientes y los sectores afectados por las quemas. “En plantaciones forestales solo un 2,4% se vio afectada hasta ahora, no un 90%”, aclaró Daniel Maradei.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

BUENOS AIRES (14/2/2022).- Enfrentándose una crisis climática histórica en la temporada, entre olas de calor y prolongada sequía, el riesgo extremo de incendios y el combustible disponible en zonas rurales han generado una dramática situación social, económica y ambiental en la provincia de Corrientes, seguida por otras como Misiones, Entre Ríos, Chaco, Formosa, y provincias patagónicas que luchan contra los incendios hace varias semanas, declarando la emergencia ígnea y agropecuaria.

Cabandié quedó en el centro de la polémica al confrontar con el gobernador de Corrientes quien reclamó “más ayuda”, y además, salió a la prensa a responsabilizar a los productores por las quemas. Afirmó que “un 90% de la superficie afectada eran plantaciones forestales, no bosques nativos”.

#Corrientes

En una emergencia climática como la que vivimos, una provincia sin brigada de incendios forestales es una provincia en riesgo.

Cuando decidan tenerla, podemos ayudarlos con capacitación y equipamiento, cuenten con nosotros. pic.twitter.com/cyDXnsuvPQ — Juan Cabandié (@juancabandie) February 10, 2022

ArgentinaForestal.com entrevistó al director nacional de Desarrollo Foresto-industrial sobre la situación de los incendios forestales y las polémicas declaraciones de Cabandié.

En primer lugar, Maradei expuso datos del sector forestal que demuestran la falta de información del ministro de Ambiente. “Evidentemente está mal asesorado. El error que le han hecho cometer es grosero, ya que ha dicho que el 90% de la superficie quemada en Corrientes son forestaciones, cuando por un monitoreo realizado por el INTA queda claro que hasta el momento se trata solo de 2,4% la superficie afectada. No son rumores o estimaciones, son datos duros, incontrastables, donde hay solo un 2,4% de forestaciones quemadas, no el 90% como dijo”, precisó el funcionario.

En esa línea, destacó de la actividad forestal que “tal vez sea este sector productivo el único que cuente con un Consorcio de Manejo de Fuego organizado y con brigadas forestales entrenadas. Y los productores forestales están obligados por ley nacional a establecer medidas de prevención de riesgos de incendios, con la obligatoriedad de calles cortafuegos entre lotes que no deben exceder las 25 hectáreas y contra vías férreas y caminos vecinales, entre otras medidas”, explicó el director nacional de Desarrollo Foresto-industrial de Agricultura, distanciándose de las declaraciones vertidas por Cabandié.

La mayor reacción de los productores fue ante la supuesta culpabilidad que intentó trasladar el ministro de Ambiente. “Se debe comprender que un forestador o una empresa que invierte para obtener un resultado económico luego de muchos años de cuidados y esfuerzos, es el más interesado en cuidar su cultivo de un incendio”, defendió así al sector el ingeniero Maradei.

En la entrevista, llamó a fortalecer el trabajo coordinado, adoptar las experiencias exitosas de otros países del mundo y las tecnologías disponibles, y “no distraerse” buscando “culpables”.

AF: ¿Cómo evalúa la situación de los incendios forestales en general, y en particular en la provincia de Corrientes? ¿Tienen información o monitoreo de las plantaciones afectadas?

DM: Sí, justamente hace muy poco tiempo, el 16 de diciembre para ser más preciso, tuvimos una reunión con propietarios de aserraderos de Corrientes y Misiones ante la supuesta falta de madera, y la que se suponía superficie quemada.

En esa oportunidad se detalló la volumetría existente por especie, diámetro y Departamento, en un radio de 100 km alrededor de Gobernador Virasoro. Junto con esta información se mostraron los siguientes datos obtenidos de imágenes satelitales Sentinel 2 por medio de la plataforma Google Earth Engine.

Con la misma metodología los técnicos de Grupo de Recursos Naturales de la Estación Experimental del INTA Corrientes han actualizado esta información para la totalidad de la provincia, detectando hasta el 11 de febrero 21.796 hectáreas de plantaciones afectadas por incendios. Esto equivale a sólo un 2,4% de superficie productiva forestal quemada.

El detalle por tipo de vegetación afectada es el siguiente:

Superficie total afectada: 518.965 ha ( al 7 de febrero de 2022)

AF: Por Ley 25.080 (Inversiones para Bosques Cultivados) se establece que los forestales adopten medidas de detección precoz y planificación contra incendios (Artículo 5° del Decreto Reglamentario 133/99). ¿En qué consiste esta medida y cuál era el grado de cumplimiento de la misma en las empresas forestales / productores?.

DM: Cuando redactamos el Decreto Reglamentario 133/99, o sea hace más de 20 años, el tema de prevención de incendios era una preocupación y por lo tanto en su Artículo 5°, además de exigir un estudio de impacto ambiental y las medidas correctivas necesarias, se incluyó la obligatoriedad de establecer calles cortafuegos entre lotes que no deben exceder las 25 hectáreas y contra vías férreas y caminos vecinales.

Por otra parte, a todas las plantaciones de más de 50 hectáreas se les detalla la cantidad y el tipo de equipamiento requerido de acuerdo a la superficie total plantada en el establecimiento. A partir de las 700 ha se debe contar con sistemas de detección temprana (torres o cámaras), propias o de los Consorcios de Fuego.

En la reciente Resolución 22/21 se refuerza esta obligación, exigiendo a las provincias la verificación de los aspectos concernientes a la prevención de incendios como condición para la aprobación de las certificaciones de obra (Art. 32 inc. e)

AF: ¿Los Consorcios de Manejo de Fuego del sector forestal están organizados?

Tal vez sea la única actividad agrícola que los tiene. Están muy organizados, es una iniciativa netamente privada, que en su momento han recibido apoyo de la Dirección Nacional. Disponen de equipos entrenados con reuniones periódicas y simulacros con quemas programadas.

Están equipados, comunicados entre las distintas torres y con herramientas acoplables y disponibles para todos los miembros. Inclusive este año frente a la gravedad de la situación hay empresas que han alquilado aviones y se apoyan con drones para la detección precoz de los principios de incendios.

Leé más : El Consorcio de Manejo de Fuego de Corrientes reforzó su estrategia de protección de incendios con más inversión, prevención y detección rápida

AF: Las declaraciones del ministro de Ambiente Juan Cabandié sobre la situación de incendios en Corrientes generaron muchas reacciones…

DM: Sin duda. Probablemente al no estar en el país recibió informaciones de asesores que indudablemente no están vinculados con las actividades productivas. El error que le han hecho cometer es grosero, ya que ha dicho que el 90% de la superficie quemada son forestaciones, cuando claramente se puede advertir en el cuadro anterior, con información satelital procesada por INTA que se trata solo de 2,4% la superficie de plantaciones forestales quemadas hasta el momento. O sea que no son rumores o estimaciones, son datos duros, incontrastables, donde hay solo un 2,4% afectado, no el 90%.

Otro tema que seguramente debe haber dolido mucho a los productores es la supuesta responsabilidad que se les atribuye, como ya ha ocurrido también con los incendios del Delta. Un forestador o una empresa que invierte para obtener un resultado económico luego de muchos años de cuidados y esfuerzos, es el más interesado en cuidar su cultivo.

En el mismo informe citado del INTA se hace referencia que ya se han soportado 2 años consecutivos de sequía con temperaturas elevadas récords en toda la región. Nadie desconoce la bajante del Paraná que afecta la navegabilidad y hace que muchos afluentes de este río se sequen lo suficiente como para impedir tareas de riego, y que zonas normalmente húmedas hoy se hayan transformado en materiales orgánicos totalmente secos. Todo esto hace que la carga de material inflamable sea altísima y cualquier chispa de un escape puede iniciar un fuego de magnitud.

No dejamos de ser conscientes que puede haber algún ganadero que pretenda tener rebrotes verdes para su hacienda con un manejo ya centenario de los pastizales, a pesar de estar absolutamente prohibido por las autoridades provinciales cuando los índices de peligrosidad así lo indican. Y también, como ocurre frecuentemente en la Patagonia, que los incendios son provocados y no accidentales.

El Estado tiene los medios y las herramientas legales para morigerar al menos estas catástrofes. Creo que la triste enseñanza que debemos poner en práctica de inmediato es la coordinación entre todas las organizaciones involucradas, tanto estatales como privadas.

Y aprovechar todas las nuevas tecnologías disponibles para la prevención y la organización anticipada. En zonas de alta incidencia de incendios por tormentas eléctricas de Canadá me mostraron hace 20 años atrás que ellos llegan antes que se inicie. Me sonaba raro, pero sobre la base de las imágenes de las temperaturas de los topes nubosos que ya se disponían, dirigían los equipos a los sitios donde podían llegar a producirse los rayos.

Es hora que tengamos la humildad de aprender de experiencias exitosas y volcar todos los recursos disponibles en forma orgánica, sin diferencias de ningún tipo, y sin distraernos en buscar culpables.