Chaco | Diputados tratarán la actualización del OTBN bajo críticas de profesionales, científicos y ambientalistas

La Cámara de Diputados de Chaco se reunirá este lunes 29 de abril en una sesión extraordinaria para deliberar sobre la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN). La propuesta del ejecutivo generó un intenso debate y fuertes críticas por parte de profesionales de Ingeniería Forestal, científicos, abogados y ambientalistas.

Por Patricia Escobar

Diversos sectores coinciden en que el proyecto, tal como está planteado, carece de respaldo técnico adecuado. La controversia se centra en el interés del gobierno de incorporar 400 mil hectáreas adicionales, que actualmente no están protegidas, dentro de la Categoría Verde para actividades de desmonte.

El Consejo Profesional de Ciencias Forestales del Chaco reiteró la necesidad de analizar cuidadosamente un proyecto que garantice la actualización del OTBN bajo el principio de no regresión ambiental. Han expresado su posición a las autoridades pertinentes y han instado a los legisladores a velar por la sostenibilidad de los recursos forestales de la provincia, respetando los principios ambientales y productivos fundamentales.

Por otro lado, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas advertió sobre las posibles «consecuencias nefastas de aprobar el proyecto en su forma actual», calificándolo de inconstitucional y señalando que permitiría la destrucción de vastas extensiones de bosques nativos. «Llamamos a la sociedad a defender el patrimonio natural del Chaco contra los intereses de las industrias tanineras y del agronegocio», manifestaron.

Además, investigadores del sistema científico argentino expresaron su preocupación por el proceso gubernamental para la actualización del OTBN en Chaco. Niegan que el proyecto cuente con respaldo científico y ambiental y señalan irregularidades en el procedimiento legislativo.

Entre las críticas al proyecto se destacan su carácter regresivo, su incumplimiento de normativas nacionales e internacionales, y la falta de consulta adecuada a la sociedad y comunidades locales e indígenas afectadas.

De esta forma, el tratamiento el lunes llegará con diversos sectores que expondrán serias preocupaciones respecto al proyecto de actualización del OTBN en Chaco, señalando deficiencias técnicas y procedimentales, así como posibles consecuencias devastadoras para el medio ambiente y las comunidades locales.

La deforestación en el Chaco Argentino enfrentó una serie de desafíos relacionados con el desmonte de sus bosques nativos. Algunos de los principales problemas fueron:

Pérdida de biodiversidad: El desmonte indiscriminado resultó en la pérdida de hábitats naturales y la disminución de la diversidad biológica, afectando a numerosas especies de plantas y animales que dependen de los bosques nativos para sobrevivir.

Degradación del suelo: La deforestación contribuyó a la erosión del suelo y a la pérdida de su fertilidad, lo que afectó negativamente la productividad agrícola y ganadera de la región a largo plazo.

Cambio climático: La eliminación de bosques nativos liberó grandes cantidades de carbono almacenado en la vegetación, contribuyendo significativamente al calentamiento global y exacerbando los efectos del cambio climático.

Impacto en las comunidades indígenas y locales: El desmonte afectó los medios de vida y la cultura de las comunidades indígenas y locales que dependen de los recursos naturales de los bosques para su subsistencia.

Pérdida de servicios ecosistémicos: Los bosques nativos proporcionan una amplia gama de servicios ecosistémicos, como la regulación del ciclo del agua, la protección contra la erosión y la polinización de cultivos. La pérdida de estos bosques redujo la disponibilidad de estos servicios, afectando tanto a las comunidades locales como a la sociedad en general.