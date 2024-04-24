La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) se expresó respecto al aumento de peajes establecido por el gobierno nacional y manifestaron su más enérgico rechazo a la medida y lamenta que las autoridades no hayan tenido en cuenta la propuesta presentada por la entidad en la que fundamentaban un incremento justo y factible de no más de un 50%.

BUENOS AIRES (24/4/2024).- “FADEEAC rechaza y se opone al exorbitante aumento de peajes. Con el aumento de 200% publicado hoy en el Boletín Oficial, los peajes acumulan un incremento de 800% en el último año y medio”, advirtieron.

Representantes de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) expresaron así su más enérgico rechazo a esta decisión y lamentaron que, pese a la propuesta con sólidos fundamentos económicos y técnicos presentada a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), las autoridades no hayan tenido en cuenta el pedido de la entidad.

Un aumento de un 200%

La Resolución 66/24 publicada hoy en el Boletín Oficial, autoriza incrementos promedio del orden del 200% de los cuadros tarifarios para los Corredores Tramos I al X que gestiona Corredores Viales SA, la principal empresa que opera en todo el territorio económico del país, y que comprende la concesión de la mayor parte de las rutas nacionales (con operaciones en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis, La Pampa, Santiago del Estero, Chaco, Corrientes, Misiones, Tucumán, Salta y Jujuy).

Con los aumentos establecidos en mayo, agosto y noviembre de 2023, el rubro Peajes acumuló una suba anual de 209%, un guarismo similar al de la inflación minorista (211%). Con el 200% autorizado hoy, esa cifra trepa a 800% acumulado.

“Un incremento de semejante magnitud sobre la base de diciembre de 2023, cuando se hizo la última actualización, es doblemente incomprensible: en primer lugar, por la precaria situación de las rutas, caracterizada por un mantenimiento insuficiente y a raíz de eso, un aumento en la siniestralidad, y en segundo lugar teniendo en cuenta el propio proceso de desinflación que la actual administración nacional pretende llevar adelante”, dijo Roberto Guarnieri, presidente de FADEEAC.

Consideró que el dislate es de tal magnitud, que, si el análisis del aumento se realiza en dólares, el incremento de los peajes en el último año y medio resulta de 74% en dólar oficial, y de 177% en dólar MEP.

“Para tener una idea de lo que significa la medida aprobada hoy, alcanza con citar un ejemplo. En octubre de 2022, un vehículo Categoría 4 (de más de 2 y hasta 4 ejes, y más de 2,10 m), pagaba en el Corredor Tramo I La Florida, una tarifa final (IVA incluido) de 400 pesos. A partir de ahora, deberá abonar $3.600 (IVA incluido)”, precisó el directivo.

Contrapropuesta: “El incremento no debería superar el 50%”

Dada la importancia del transporte de cargas en la actividad económica del país, ya que más del 90% se mueve por carretera; y en medio de un combo explosivo para el sector que combina aumentos de costos récord (en 2023 el Índice de Costos de Transporte, 247,6%, fue el más alto en 30 años) y caída abrupta de la actividad (que promedia el 40%), la FADEEAC presentó una contrapropuesta a la Dirección Nacional de Vialidad.

A lo largo de un detallado documento elaborado por los equipos técnicos de los Departamentos Económico, Legal y de Infraestructura, se fundamentó por qué un “aumento razonable y justo” por aplicar en los peajes a partir de abril-mayo no debería superar el 50%.

Teniendo en cuenta que el incremento acumulado de los peajes en 2023 fue de 209%, y la inflación minorista, 211%, si el ajuste se realiza -tal como el Gobierno promueve en diferentes negociaciones- por IPC, la suba debería rondar el 50% (la inflación enero-marzo de 2024 fue de 51,6%), y no del 200% como se autorizó.

Reclamos por el mantenimiento de las rutas: «El 46% está en mal estado»

En la propuesta enviada a la DNV se detallaron además los resultados del relevamiento de más de 18.000 km de rutas nacionales y provinciales realizado por el Departamento Técnico e Infraestructura Vial de FADEEAC y de la Fundación Profesional para el Transporte (FPT), del que surgen que el 46,6% de las rutas nacionales se encuentra en mal estado, el 29% en estado regular y apenas el 19,3% está en buen estado (se adjuntan algunas fotos del informe).

Para realizar el estudio se analizó la calidad de la carpeta asfáltica, la presencia y condiciones de las banquinas y la efectividad de la señalización vertical y horizontal, entre otros elementos que resultan críticos para garantizar la seguridad vial.

La preocupación que genera el aumento autorizado hoy , y según el BO comenzará a regir a partir de la “publicación e información a los usuarios, durante dos días corridos y al menos dos publicaciones en los principales medios periodísticos de la zona de influencia”, es apenas el comienzo, ya que tal como establece la Resolución aprobada, a partir de junio se realizará una actualización en base a un índice mixto.

Por último, el presidente de FADEEAC, advirtió que la entidad analizará cuáles son las vías más adecuadas para avanzar en el tratamiento de este tema. “Instamos a las autoridades competentes a entablar un diálogo real y fructífero en el que las partes se escuchen y habiliten instancias de trabajo conjunto de las que surjan soluciones consensuadas que permitan el desarrollo de las actividades de los diferentes sectores económicos y sociales que buscan construir un mejor país para todos”, concluyó Guarnieri.