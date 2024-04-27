Brasil | CMPC proyecta su expansión con una millonaria inversión en forestaciones y fábrica de celulosa en Río Grande do Sul

Se prepara una nueva gran inversión de la chilena CMPC en Rio Grande do Sul. La idea es crear un complejo concentrado en Barra do Ribeiro, que reunirá industria para la producción de celulosa, expansión de la cadena forestal e infraestructura logística. De confirmarse, las cifras que circulan son impresionantes, empezando por la inversión que podría alcanzar los US$ 5,1 mil millones, es decir más de R$25 mil millones.

Fuente: GZH de Rio Grande do Sul.Giane Guerra

BRASIL (27/4/2024).- CMPC realizaría una inversión de US$ 5,1 mil millones en el estado brasileño de Río Grande do Sul. La ubicación elegida sería en la ciudad de Barra do Ribeiro, ubicada a orillas del Guaíba, y a unos 60 kilómetros de Porto Alegre.

El proyecto incluye forestaciones, industria de celulosa y toda la infraestructura logística. De confirmarse, será la mayor inversión privada jamás realizada en Rio Grande do Sul.

Al tipo de cambio actual, se trataría una inversión de más de R$ 25 mil millones. Hasta entonces, la mayor fue de la propia CMPC, cuando duplicó la fábrica de Celulose Riograndense en Guaíba, con una inversión de alrededor de R$ 5 mil millones.

“La intención es producir 2,5 millones de toneladas de celulosa por año, con posibilidad de expansión. Los detalles están bien guardados, ya que CMPC cotiza en la Bolsa de Valores de Santiago de Chile”, señala el articulo publicado por la columnista de GZH de Rio Grande do Sul, Giane Guerra, el pasado 26 de abril.

Según la periodista, la próxima semana se firmaría un protocolo de intenciones. “Otras cifras altas son el empleo. En la construcción e implementación del proyecto se esperan más de 13 mil empleos. Se estima que para la operación se requieren 5.000 empleados”, escribió la columnista.

En 2019 la periodista estuvo en la sede de CMPC en Chile. En esa ocasión, entrevistó al director general global, Francisco Ruiz-Tagle, quien afirmó que todas las grandes inversiones de la empresa en Brasil serían en Rio Grande do Sul.

En el último trimestre del año pasado entró en funcionamiento BioCMPC, una inversión de R$2,75 mil millones de la empresa en la unidad de Guaíba, noticia también dada de primera mano por la columna en 2021. Se trata de una importante modernización de la fábrica en transición sostenible que se está haciendo en la industria.