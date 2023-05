JCP2023 | Arauco revalida la sostenibilidad y competitividad de sus actividades foresto-industriales en el país con millonarias inversiones en marcha y certificaciones internacionales

Es la primera compañía forestal del mundo en certificar Carbono Neutral desde 2020. En Misiones, gestiona su abastecimiento de materia prima con plantaciones bajo prácticas de Manejo Forestal Responsable, adoptando los más altos estándares internacionales como la certificación Forest Stewardship Council ® (FSC). Y mantiene en forma voluntaria, un equilibrio proporcional con las tierras en producción, con un 50% de su patrimonio en conservación con bosques nativos. “Tenemos en marcha un plan de inversiones 2021-2025 de más de U$s 200 millones en mejoras de procesos tecnológicos y ambientales de la planta de Celulosa en Misiones”, remarcó Pablo Ruival, Country Manager de Arauco Argentina, en una entrevista exclusiva con ArgentinaForestal.com

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

BUENOS AIRES (24/5/2023).- “La empresa Arauco tiene el espíritu de largo plazo y seguimos mirando hacia el futuro ante el potencial enorme que tiene la industria forestal en la Argentina. Nuestra planta de celulosa -en Misiones- tiene más de 40 años de antigüedad, era una planta que necesitaba una renovación tecnológica y en ese proceso estamos invirtiendo más de 200 millones de dólares, en un periodo de 2021-2025. Básicamente es poco lo que ganamos en incremento de volumen, pero ganamos en mejoras de los procesos y mucho más en confiabilidad”, dijo el CEO de Arauco Argentina SA, Pablo Ruival, durante su participación en la mesa redonda del sector privado en que junto a sus pares de las principales compañías de celulosa y papel del país marcaron su visión del desarrollo del negocio a futuro, en las Jornadas Celulósico Papeleras (JCP2023) realizadas en Buenos Aires el jueves 18 y viernes 19 de mayo pasado.

De este panel participaron Diego Colabardini, gerente general de Papel Prensa; Germán Gambini, CEO de Smurfit Kappa Argentina & Chile; Javier Goñi, Gerente General de Ledesma; y Guillermo Muller, gerente general de Cartocor y Papel Misionero, bajo la moderación de Elizabeth Hutnik, directora de Papelera Entre Ríos y miembro de la Comisión Directiva de AFCP y del Espacio AFCP Joven.

Tras el panel, en una entrevista con Pablo Ruival, Country Manager de Arauco, se refirió a la visión compartida respecto al futuro de la actividad de la compañía, y su convicción del potencial que tiene el sector en la Argentina por sus ventajas competitivas para desarrollar nuevos proyectos en la foresto-industria, la celulosa y papel, además del recurso humano que está en permanente innovación: “La foresto-industria es una actividad sostenible como pocas, solo se necesitan reglas de juegos claras y previsibilidad para el largo plazo para crecer”, remarca el ejecutivo.

AF: Las JCP2023 cerraron con un panel de CEOs con una visión positiva a futuro para el sector forestal..

PR: Siempre. Afortunadamente, los ejecutivos y gerentes generales que participaron, lo hacen con una visión de largo plazo y una visión optimista de esta actividad.

Creo que, como alguien dijo en el panel, estamos plantando árboles que quizás sus sombras las disfrutarán otros. Nosotros tenemos la conciencia tranquila de estar construyendo las bases para el desarrollo de este sector a futuro.

En Arauco, más allá de las inversiones que mantenemos en el sector forestal, mejoras tecnológicas , camiones y bitrenes, maquinaria forestal, estamos llevando adelante un plan de inversión 2021-2025 de más de 200 millones de dólares de actualización de nuestra planta de celulosa.

Estamos alargando la vida útil de nuestra planta. Es poco lo que vamos a ganar en volumen, pero es mucho lo que vamos a ganar en confiabilidad.

Confiabilidad de esta planta, porque hay un salto generacional tecnológico, y hay equipos que alcanzan el final de su vida útil, otros como tableros eléctricos que llegan a la obsolescencia por haber sido fabricados con tecnologías que hoy ya no se utilizan.

Hay que darle una nueva vida, es una maquinaria que requiere renovación tecnológica. Pensemos que estamos hablando de maquinaria de 40 años atrás, cuando se creó la fábrica.

Pensemos que lo frustrante es que esta planta fue la última gran inversión en el sector, que recibió la Argentina. Esto nos quiere decir que indudablemente no hicimos bien las tareas, ya que con las condiciones y ventajas naturales competitivas que tiene la Argentina, que aun estemos hablando que la última gran inversión fue la de Arauco concretamente, eso habla también de todo lo que tenemos por hacer por delante en el país.

Habla un poco, de lo que planteamos en coincidencia en el panel de las JCP2023, de tener políticas de largo aliento en cuanto a tener reglas claras y estables, y en función de eso que se puedan desarrollar las inversiones.

AF: En las últimas jornadas celulósicas papeleras, el planteo fue el mismo, estabilidad y reglas claras para la inversión. ¿Más allá que las provincias hagan bien los deberes, que condiciones se necesitan a nivel nacional para que se concreten inversiones?.

Si. Casi todos los directivos del panel coincidieron en la misma visión. Este sector requiere de inversiones de capital intensivo, y ante inversiones de tamaña magnitud, lo que se requiere es un horizonte cierto, previsible. No se requiere de ningún beneficio impositivo, nada de eso.

Simplemente se trata de poder contar con reglas de juego claras y estables, para que el inversor –si se le dice- cuáles son estas reglas de juego, después no se las cambien. Con eso, nada más, con permitir que el inversor cuente con reglas claras a largo plazo, se concretarán proyectos.

Si uno mira la región y las inversiones que se concretaron, cuando evaluamos las condiciones naturales y competitivas que tenemos en la Argentina, claramente esas inversiones deberían haberse instalado en nuestro país. Pero uno ve que siguen anunciándose inversiones en Brasil, en Uruguay, Paraguay, todas alrededor de la Mesopotamia.

“Reglas claras y estabilidad es todo lo que se necesita para que este sector se desarrolle”. Pablo Ruival, Country Manager de Arauco Argentina SA

AF: También en un momento dijo en el panel de las JCP2023 que el potencial de este sector argentino podría ser multiplicado por 10 veces más….

Si. Esas son las grandes oportunidades que se nos presenta en la foresto-industria.

Arauco no puede pensar en aumentar la capacidad de su planta actual, en nuestro caso básicamente habría que pensar en una nueva planta. Pero si no es Arauco, que sea otra, no importa. La Argentina tiene estas condiciones de competitividad con diferencias importantes con otros lugares del mundo, como para que un inversor desarrolle un gran proyecto celulósico papelero en el país.

AF: En cuanto al proceso industrial de las nuevas plantas industriales de celulosa, aún hay una percepción de la sociedad de que es contaminante. Los especialistas de las JCP2023 expusieron una actualización de información respecto a la evolución en las tecnologías, la evolución en la mejora de los procesos para la mitigación ambiental, tanto en las nuevas plantas e incluso la cadena de proveedores …

PR: Si. Esa es una percepción errada, y muy marcad en la Argentina, con lo cual también marca la responsabilidad que tenemos todos los que somos parte del sector de comunicar en forma adecuada. Lejos de darse eso, la foresto-industria con la celulosa y papel tienen virtudes de sostenibilidad como no tiene ninguna otra actividad.

Veamos por parte:

· -La materia prima proviene de bosques cultivados y el sitio es reforestado después de cada cosecha: los árboles implantados durante su etapa de crecimiento capturan dióxido de carbono de la atmósfera en función de la lucha contra el cambio climático.

· -El bosque nativo tiene un aporte enorme en materia de conservación de biodiversidad de los ecosistemas, especies animales y vegetales.

Entonces, primero, la sociedad debe comprender que no es bosque nativo versus bosques cultivados, ya que en forestal los dos tienen su aporte por vías diferentes.

Segundo, por el lado del producto terminado, cualquiera fuera derivado de la foresto-industria, es biodegradable, reciclable y reutilizable. Pocas industrias pueden decir esto de sus productos.

Y en tercer lugar, por el lado del proceso industrial, todas las actividades industriales tienen algún grado de impacto ambiental. Hoy, con las tecnologías que existen –y que la ciencia ha logrado- la celulosa es una producción de bajísimo impacto. De hecho, los efluentes de las nuevas plantas de celulosa son en su totalidad fuertemente biodegradables, y un ejemplo de ellos son las pasteras instaladas en Uruguay que han sido sometidas en forma permanente –desde su puesta en marcha- a controles ambientales, y jamás se detectó ningún tipo de contaminación.

AF: Ahora le pregunto ¿cuál es la condición tecnológica con la opera en la actualidad la planta de Celulosa de Arauco de Puerto Esperanza, Misiones?

La planta de Misiones está absolutamente monitoreada bajo normas internacionales. Es una fábrica que opera desde hace muchísimos años dentro de cualquier parámetro internacional, y cumple con todos los parámetros que solicitan la Nación y la Provincia.

Aplica a todas estas virtudes anteriormente mencionadas, por el lado de la materia prima que se utiliza, sus procesos industriales y los productos terminados, con bajo impacto ambiental.

(NdR: se producen 350.000 toneladas anuales en dos líneas: Paper Grade y pasta Fluff. El Paper Grade es utilizado para servilletas, papel higiénico, cuadernos, envases de alimentos y embalaje; en tanto, la pasta fluff se destina a la producción de pañales descartables, toallas higiénicas, toallas absorbentes y otros productos relacionados con la higiene).

Estos conceptos o percepciones de temor por contaminación que surgen de la sociedad, y que existen, son errados. Y es parte de lo que este sector tiene que comunicar adecuadamente para dar a conocer sus virtudes.

Por ejemplo, en la Argentina se habla del desarrollo del litio, una actividad extractiva y que aún no se sabe cuál será el destino de las baterías el día de mañana, o la minería, es otro ejemplo. Sin embargo, hay que hablar más de desarrollar la foresto-industria en el país ya que realmente es una actividad sostenible, de productos de fuentes renovables y que hace enormes aportes ambientales, sociales y económicos.

Cuanto más crezca la industria de la madera y se consuman productos forestales, mayores serán los árboles plantados y reforestados en proceso de crecimiento, que capturarán más dióxido de carbono de la atmósfera en función de la lucha del cambio climático. Esto es muy importante.

AF: Misiones tiene una política ambiental fuerte respecto a la conservación de la Selva Misionera y, con ello, más restricciones a la expansión del sector productivo, como la forestación (plantaciones de pinos o eucaliptus). ¿Cómo se inserta a futuro el proyecto de Arauco en este contexto, cuál es su visión?

PR: Primero, con la provincia de Misiones tenemos un diálogo sumamente productivo y constructivo. Con los distintos ministerios tenemos diálogo permanente, y de forma sumamente positiva.

Y en materia de conservación, como ninguna otra empresa o actividad en la provincia, Arauco tiene un gran logro con la certificación FSC, somos la primera compañía forestal en el mundo en obtener la certificación Carbono Neutral, y nos alineamos a todos los conceptos de sostenibilidad anteriormente mencionados. Y no es fácil sostener estas certificaciones.

Sumado a ello, Arauco tiene un 50% de su patrimonio como reservas naturales con sitios identificados de alto valor de conservación del ecosistema del Bosque Atlántico o Selva Paranaense. No hay otras empresas forestales que tengan estas características en la provincia.

De hecho, algunas de nuestras reservas naturales fueron incorporadas al Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas del Gobierno Provincial, el Valle de la Alegría en San Pedro.

Tenemos en estudio seguir sumando otras, queremos seguir con este plan de incorporar nuestras reservas naturales al SPANP, y próximamente viajaré a Misiones para avanzar en este trabajo conjunto con la provincia de protección de las reservas, ya que nos interesa incluir también la emblemática Reserva Natural Jorge.

AF: Y desde la convivencia con la comunidades indígenas, ya que han salido publicado algunos reclamos en el caso de la Comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado, básicamente aducen del incumplimiento en la comunicación sobre la creación de un reserva privada en San Pedro (Valle la Alegría) respecto al consentimiento Previo, Libre e Informado.

PR: Hay artículos que fueron publicados indudablemente, pero desconozco la intención de fondo de los mismos, porque tenemos diálogo y buena convivencia con las comunidades y sus representantes desde siempre. Además, la empresa dispone de personal abocado a tratar con las comunidades desde hace muchos años.

Tenemos una gran cantidad de comunidades indígenas en nuestro territorio, en forma absolutamente ordenada y productiva. Nunca hubo un conflicto, y de pronto aparecen estos artículos que deberíamos mirar quiénes son los que los generan y qué intenciones tienen en el fondo, porque desconozco.

Jamás tuvimos inconvenientes en este aspecto, siempre mantuvimos una buena convivencia con todas las comunidades con las que convivimos, y nuestros compromisos con ellos se mantienen en un 100%.

Esto está ratificado por la Certificación FSC de Manejo Forestal Sustentable, que contempla la relación, el respeto y la convivencia con los pueblos indígenas, además de evaluar los aspectos ambientales y económicos.

Competitividad regional

AF: Misiones ha puesto en marcha el Puerto Posadas, y la empresa Arauco inició unas pruebas, despachando por esta vía producción forestal de la compañía. ¿Cómo han resultado estas primeras pruebas?

PR: Nosotros ya estamos operando con el Puerto Posadas desde el primer día de embarque, somos parte interesada del proyecto del puerto.

Es sumamente positivo su puesta en marcha. Indudablemente a la magnitud que tenemos, se presenta como un complemento a las otras vías logísticas. No nos hace prescindir ni de los camiones ni del ferrocarril, esto aporta a la competitividad del sector foresto-industrial, y otros actores de la vida económica de la provincia.

Esto fue un gran logro para destacar por parte de la provincia de Misiones.

AF: ¿Y cómo se encuentra el mercado forestal en este primer cuatrimestre de 2023? Ya sea para la Celulosa, la Madera, Tableros MDF…

PR: En Celulosa, coincidiendo con las exposiciones de los expertos que participaron en las JCP2023, se vive un escenario internacional débil, pasando un momento difícil y con precios a la baja.

Son ciclos, los commoditties siguen estas características. Aparecen nuevas plantas que entran en funcionamiento y hay saltos de ofertas muy importantes, ya que son industrias de gran escala. Y por ello, en algún momento se genera una sobreoferta que deprime los precios. Habrá que esperar que las variables se acomoden.

No es la primera vez que se enfrenta una situación compleja en el mercado de celulosa, ni será la última. Siempre hay momentos en que hay que esperar a que los precios se acomoden.

En la Madera, a nivel internacional empezó el año con mucha variabilidad de precios, y ahora estamos en un momento donde hay algunas señales del mercado que podrían indicar estar mejorando en los próximos meses. Está en una situación delicada el mercado de la madera, veremos que pasa.

Por otro lado, los precios de los fletes internacionales están mejorando sus valores y eso ayudaría un poco a nuestra competitividad.

Y el mercado interno, sigue con una demanda relativamente buena. Según de qué producto estamos hablando, es más fuerte en MDF, más débil en aglomerado, pero en líneas generales continúa con una demanda sostenida (más allá de la inflación y costos internos). No vemos una caída de la actividad a nivel interno en este primer cuatrimestre del año.

