Congreso Forestal Latinoamericano y Argentino | Innovación, bioeconomía y gestión forestal en el centro del debate del encuentro científico y productivo en Mendoza

El rol de los bosques y las plantaciones forestales en el desarrollo sostenible, con base científica y técnica, políticas públicas y desafíos globales están en el foco del programa del encuentro que concentra a expertos de Latino América y Argentina, con un extenso y diversificado programa propuesto por los organizadores con ejes temáticos estratégicos. El congreso fue organizado en conjunto por UNCuyo, INTA, AFoA, REDFORAr-CONICET, CONFLAT, con el apoyo del Gobierno de Mendoza y el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y sesiona hasta el miércoles 29 de marzo en la ciudad de Mendoza.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

MENDOZA (27/03/2023).- Con la asistencia de más de 1000 personas de distintos puntos del país y la región, se dio inicio oficial al VIII Congreso Forestal Latinoamericano (CONFLAT) y V Congreso Forestal Argentino, organizado en conjunto por la Universidad Nacional de Cuyo, CONICET, INTA, AFoA, y la secretaría de CONFLAT.

Pablo Peri, Fidel Roig, Claudia Peirano, y Jaime Nalvarte, representantes de las entidades organizadoras, destacaron la significativa importancia de la realización de este encuentro post pandemia – ya que el anterior congreso argentino de la AFoA se realizó hace 10 años en Puerto Iguazú – donde se expone el valor los bosques, tanto por su conservación y protección como por su aprovechamiento sistémico y gestión sostenible para bienes y servicios maderables y no maderables.

Roig es profesor de la Universidad de Cuyo e investigador de CONICET. En las palabras de bienvenida, destacó el rol vital de los bosques “que nos unen y nos ayudan con la regulación del clima, en donde tenemos el 22% de los bosques del mundo en América Latina y el Caribe. En Mendoza tenemos un bosque urbano maravilloso que colabora en estas tierras secas”.

Por su parte, el coordinador Nacional del Programa Forestales del INTA y responsable del Comité Científico del Congreso remarcó los más de 230 trabajos científicos recibidos, donde se generó un intercambio muy productivo entre productores, estudios, científicos, “todos con el objetivo de compartir y mejorar las prácticas en un espacio de debate y mejora comunitaria”, dijo el Dr. Peri.

Posteriormente, la directora ejecutiva de la Asociación Forestal Argentina, expresó el bienestar que genera retomar el contacto presencial tras la pandemia, y volver a converger en un espacio común, constructivo y de propósito positivo respecto al futuro de la actividad forestal, en donde “todos compartimos una gran responsabilidad por el cuidado de los bosques, por el aprovechamiento sustentable de las plantaciones y los productos derivados”, dijo.

Finalmente, el representante de la Secretaría Permanente y de Monitoreo del CONFLAT celebró esta nueva edición del Congreso Forestal Latinoamericano en Argentina. “Es un sueño cumplido ver la organización y convocatoria de este encuentro”, expresó, recordando que “se realizaba por primera vez hace 25 años, en Perú, en 1999. Los bosques no son solo madera, sino múltiples productos y servicios con intensa participación de personas y sus familias, con claro impacto positivo en turismo, artesanías, servicios, alimentos y una muy amplia cantidad de productos derivados.”

La jornada contó con una conferencia magistral a cargo del experto español Eduardo Rojas Briales, que reflexionó sobre la actividad forestal y las oportunidades frente al desarrollo de la bioeconomía como elementos centrales para responder a los retos actuales a escala local, regional y global para aportar en la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS).

El Ingeniero de Montes, egresado de la Universidad de Freiburg, Dr. Ingeniero de Montes por la Universidad Politécnica de Madrid, actualmente es Presidente del Board of Directors de PEFC-International; Decano del Colegio y Presidente de la Asociación d Ingenieros de Montes; Presidente de la Fundación Capital Natural y Coordinador de Juntos por los Bosques a escala española; secretario de la UPCI; Patrono de la Fundación Pau Costa y Presidente del Comité Científico del proyecto de investigación INFORMA Horizon 2020 coordinado por la UPV y profesor de la Politècnica de València, entre otros cargos que respaldan su trayectoria.

Video | Primer día del Congreso Forestal en Mendoza, con la disertación de Eduardo Rojas Briales

El profesional hizo un mapeo mundial de las zonas con bosques y sus características. Destacó asimismo el gran valor que tiene el sector alineado a los ODS, expuso el avance de la innovación con enfoques sobre la conjunción del trabajo agrario con la forestación, y llamó también a profundizar este camino de “arborizar la agricultura para que ya no se hable de un sector forestal, sino de un ámbito de confluye y abarca a múltiples jugadores”.

También se refirió a los desafíos a superar frente al desconocimiento de la sociedad respecto a los beneficios de la gestión forestal y “mitos” instalados que el sector forestal debe enfrentar. Entre ellos, que la gestión forestal reduce el carbono secuestrado; que la biomasa no es carbono-neutral; que la gestión forestal reduce la biodiversidad; que el ser humano impacta siempre negativamente, cuando más se retire mejor (17%, 30%, 50%,…); que hay que repoblar solo para secuestrar carbono; que los aviones emiten menos que la ganadería; que no hay que comer carne para luchar contra el cambio climático; que la huella ambiental (renovables, no renovables, ciclo cerrado), la pérdida de biodiversidad como parámetro necesariamente negativo; sobre des-economíade los recursos naturales; que la culpa de los incendios son las plantaciones y la causa del fuego, la prioridad es la extinción; entre otros aspectos.

En otro fragmento de su charla, destacó Briales también la necesidad de sumar a bancos y seguros para aportar y propiciar las inversiones y el trabajo del productor. A desarrollar la bioeconomía y la transición energética, entre otras ideas y propuestas de alto poder renovador para el sector.

Finalmente, reflexionó respecto a responder en cada país el interrogante si encajan bien los bosques y las plantaciones en la política ambiental. Recomendó, aprender de los casos de éxito y replicarlos, y reforzar la dimensión social y cultural de la política forestal, evitando dividir el territorio en zonas ambientales y productivas, como también institucionalmente.

Consideró que la bioeconomía debe incluir a la agricultura, la biodiversidad marítima y sus cadenas de valor y residuos orgánicos.

También remarcó que los poderes públicos deben centrarse en sus funciones indelegables, en la seguridad y ecuanimidad jurídica, y que se requiere de fondos forestales para implementar las políticas forestales.

Finalmente, reflexionó en que el sector forestal debería apostar por la planificación rural integral, crear capital social resulta clave; hay que isibilizavr y dar voz a las comunidades forestales, apostar por todo aquello que refuerza la dispersión geográfica de la actividad económica y la estructura de PYMES.

También concluyó en que la responsabilidad de la sostenibilidad no puede recaer solo en los titulares, ni solo en los poderes públicos: es un reto compartido. “La política forestal como estrategia de cohesión territorial”, planteó.

Además, consideró que se necesitan de principios internacionales acordados sobre la tenencia de los servicios ambientales (titularidad, responsabilidad, derechos, niveles de referencia, umbrales, adicionalidad,…) y todo ello, sin abandonar los valores de la ilustración y el humanismo.

Del acto oficial de apertura, dieron la bienvenida al Congreso Forestal autoridades locales, provinciales y nacionales, en un panel integrado por María Teresa Oyhamburu, directora de Programas del Consejo Federal de Inversiones (CFI); el secretario de Ambiente y Recursos Naturales de Mendoza, Humberto Mingorance; Sabina Vetter, directora de Desarrollo Foresto Industrial en representación del Ministerio de Agricultura de la Nación; Martín Mónaco, director de Bosques Nativos en representación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, el director Regional del INTA, Dr. Claudio Galmarini; el presidente del anterior VII CONFLAT realizado en Brasil en 2018, el Dr. Henrique Machado, y por la Municipalidad de Mendoza; en representación del intendente Ulpiano Suárez, asistió Sebastián Fermani.

Manejo del Fuego: del aprendizaje a la acción

Seguido, continuaron los simposios y eventos paralelo. El Simposio de Incendios Forestales fue transmitido en vivo por Youtube. Los expertos compartieron experiencias y aprendizajes, y la Red de Manejo de Fuego Rural presentó la versión final y oficial de la Guía de Buenas Prácticas en Manejo del Fuego Rural

Otro simposio fue sobre los Aportes de la sociedad al desarrollo y a la conservación forestal, fue organizado por The Nature Conservancy, FSC Argentina, Pro-Yungas y Arauco. Del mismo participaron especialistas ambientales de empresas privadas y ONG´s.

Ver Video : https://www.youtube.com/watch?v=woQLa6GdVto&t=2s

Y un evento especial se llevó a cabo sobre la migración asistida de araucarias, creado por el Instituto Forestal de Chile (INFOR).

El primer día, cerró la jornada por la tarde con una conferencia magistral del Dr. Louis Verchot, quien compartió las últimas investigaciones sobre las consecuencias invisibles de la deforestación: efectos biofísicos en el clima.

Las actividades continuarán este martes en el Centro de Congresos y Exposiciones “Dr. Emilio Civit”, en la ciudad de Mendoza, y uno de los Simposios más convocantes se concentrará en la Sala Ángel Bustelo con especialistas nacionales e internacionales para debatir sobre “Cadenas de valor forestal sostenibles para economías más resilientes, inclusivas y carbono-neutrales ante los desafíos ambientales”

Noticia en desarrollo…