En un contexto donde la producción y las inversiones son necesarias para el desarrollo argentino, Corrientes fue sede de un encuentro que reunió a los principales actores de la cadena foresto-industrial en un encuentro de los consorcios de la zona centro y norte, el Consorcio Forestal del Río Uruguay, representantes del Consejo Foresto Industrial Argentino (CONFIAR) y autoridades del área a nivel nacional, provincial y municipal.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

CORRIENTES (30/5/2026).- Representantes del sector privado, instituciones técnicas, organismos de investigación y autoridades nacionales y provinciales participaron de una jornada de intercambio en Corrientes orientada a fortalecer la competitividad, la innovación y la articulación público-privada en una de las cadenas productivas con mayores oportunidades de desarrollo federal del país.

El encuentro fue considerado por los organizadores como una nueva muestra del potencial de articulación que caracteriza a la cadena foresto-industrial argentina. Productores, empresarios, investigadores, técnicos y funcionarios nacionales y provinciales participaron de una jornada de intercambio técnico organizada por los Consorcios Forestales Corrientes Centro, Corrientes Norte y CoFRU, con el objetivo de compartir experiencias, analizar desafíos y fortalecer estrategias para el crecimiento sostenible de la actividad.

«El intercambio técnico entre empresas, instituciones de investigaciones, educativo, y autoridades del sector foresto-industrial en Corrientes permite compartir experiencias, actualización tecnológica y fortalecimiento institucional de la actividad forestal en la región», resumieron desde los consorcios forestales.

La actividad se desarrolló en el establecimiento “Aña Cuá”, de la empresa Eucaforest, en la localidad de San Roque, donde los participantes recorrieron plantaciones forestales, conocieron experiencias vinculadas al manejo silvopastoril, avances en genética forestal, nuevas tecnologías aplicadas a la producción, y herramientas para una gestión sustentable de los sistemas forestales. Además, intercambiaron perspectivas sobre el presente y futuro del sector.

Asimismo, los participantes realizaron un recorrido a campo donde se desarrollaron demostraciones prácticas de plantación, poda y manejo de pasturas. La propuesta contó con cinco paradas técnicas. “La foresto-industria tiene la capacidad de generar empleo de calidad, impulsar el desarrollo de las economías regionales, atraer inversiones y contribuir a una estrategia de crecimiento sostenible para el país. Para lograrlo, resulta fundamental fortalecer los espacios de articulación entre empresas, productores, instituciones y gobiernos”, destacó Ignacio Méndez Cunill, representante de Sociedad Rural Argentina en CONFIAR y socio gerente de Eucaforest, empresa anfitriona del evento.

Parada 1: Silvicultura de EUCAFOREST – Eucalyptus grandis Clon DDT 02155 [2,9 años DAP 14.6 cm –altura 18.9 m] con Brachiaria brizantha en pastoreo continuo.

Parada 2: Eucalyptus grandis Clon T2147 [8 meses DAP 3.2 cm – altura 3.9 m] con Gatton panic (Megathyrsus maximus) desde los 7 meses de edad en pastoreo continuo con vacas.

Parada 3: Plantación mecanizada y secuencia de laboreo de Eucaforest – Eucalyptus grandis Clon T2147 y DDT 02136 sobre pastura de Brachiaria b.

Parada 4: Conversatorio

Inversiones para la región

Además de los aspectos técnicos de interés de los integrantes de los consorcios en estos encuentros, uno de los principales ejes de la jornada fue la necesidad de profundizar el trabajo conjunto entre el sector público, las empresas y las instituciones vinculadas a la actividad para impulsar nuevas inversiones y consolidar una estrategia de desarrollo de largo plazo para la región.

En ese contexto, en el marco de un conversatorio, Fernando Correa, director del proyecto ARPulp expuso sobre el impacto estratégico que tendrá esta iniciativa para Corrientes y el sur de Misiones, destacando la importancia de fortalecer la cooperación entre todos los actores de la cadena foresto-industrial para aprovechar plenamente las oportunidades de crecimiento que se abren para la región a partir de su instalación en el Parque Industrial de Ituzaingó.

La presencia de autoridades nacionales y provinciales aportó además una mirada institucional sobre los desafíos que enfrenta la actividad. Entre los participantes estuvo el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta; el subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal de la Nación, Manuel Chiappe; la directora Nacional de Desarrollo Foresto Industrial, Sabina Vetter; el ministro de Producción de Corrientes, Walter Chávez; Luis María Mestres a cargo de la Subsecretaria de Desarrollo Foresto Industrial, y el intendente de la Municipalidad de Salada, en el departamento de San Roque, Noel Gómez.

Durante los intercambios se destacó la importancia de mantener espacios permanentes de diálogo que permitan construir consensos, mejorar las condiciones de competitividad y acompañar el crecimiento de una actividad que genera empleo, moviliza inversiones y aporta valor agregado en numerosas economías regionales.

En las intervenciones, las autoridades coincidieron en la necesidad de fortalecer el vínculo entre el sector público y privado para acompañar el crecimiento de la foresto-industria argentina, promoviendo el diálogo permanente y el trabajo conjunto para superar las dificultades que limitan el desarrollo del sector.

También se abordó la situación de crisis que atraviesan las pequeñas y medianas empresas del sector, especialmente aquellas vinculadas a la industria de transformación de la madera, donde la desaceleración de la construcción y las dificultades para acceder a financiamiento continúan representando desafíos relevantes para el desarrollo de nuevos proyectos productivos.

Señaló que la retracción de la obra privada impacta directamente sobre la demanda y comentó las dificultades y altos costos que implicó el proyecto de instalación de una planta de pellets, indicando que actualmente la iniciativa se encuentra en revisión debido a cuestiones de competitividad y necesidades de nuevas inversiones. En ese sentido, remarcó que «las líneas de financiamiento disponibles todavía presentan tasas y requisitos que resultan complejos para muchas pymes del sector».

No obstante, el empresario valoró especialmente la presencia de las autoridades en el territorio y el espacio de escucha generado durante la jornada. “Ver a las autoridades en el campo, escuchando al productor y manifestando la voluntad de acompañar al sector, renueva las expectativas y las ganas de seguir apostando al desarrollo foresto-industrial”, expresó.

Autoridades provinciales y nacionales participaron del conversatorio del encuentro de los consorcios. Foto: Ministerio de Producción de Corrientes.

«El crecimiento del sector requiere de un trabajo conjunto»

Desde CONFIAR señalaron que este tipo de encuentros reflejan la enorme oportunidad para la foresto-industria argentina como motor de crecimiento federal y remarcaron la necesidad de consolidar políticas que promuevan la inversión, la innovación tecnológica y el fortalecimiento de toda la cadena de valor.

Con más de una decena de provincias vinculadas a la actividad forestal y una creciente demanda global por productos de origen renovable, la cadena foresto-industrial se posiciona como uno de los sectores estratégicos para impulsar una agenda de desarrollo basada en la producción, la innovación y el agregado de valor en origen.

“La jornada realizada en Corrientes dejó en evidencia que el camino hacia ese objetivo requiere trabajo conjunto, visión de largo plazo y una articulación cada vez más sólida entre todos los actores involucrados”, informaron en un resumen de prensa sobre el encuentro desde CONFIAR.

Por su parte, desde los consorcios forestales coincidieron en que la jornada concluyó reafirmando la importancia del trabajo articulado entre productores, empresas, instituciones técnicas, educativas y organismos gubernamentales para continuar impulsando el desarrollo sustentable y competitivo de la foresto-industria en Corrientes y la región.

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