Ley 25.080: el gobierno nacional destinó más de 190 millones de pesos para el pago de la deuda del régimen de promoción este año

En el marco de la primera reunión virtual del año con productores, profesionales, representantes de cámaras empresarias, instituciones técnicas y representantes de las provincias forestales de todo el país, que conforman la Comisión Asesora de la Ley 25.080, la Dirección Nacional de Desarrollo Foresto-industrial del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación presentó un informe de la situación del régimen de promoción forestal y el estado de pagos de planes forestales. “Se habilitaron nuevos pagos por 73,9 millones de pesos en el marco de la Ley N° 25.080 de Inversiones para Bosques Cultivados y el régimen de promoción correspondiente. En total, se logró transferir al sector forestal del país la suma de $ 190.537.234,11 en los que va de 2020″, informaron las autoridades nacionales.

Se habilitaron nuevos pagos por 73,9 millones de pesos en el marco de la Ley N° 25.080 de Inversiones para Bosques Cultivados y el régimen de promoción correspondiente. Por medio de las resoluciones 46 a 52, 59, 61 a 63, 65 a 69 del año 2020, se incluye en estos nuevos pagos a 187 planes de las provincias de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta, Santa Fe y Santiago del Estero”, indicaron.

En esta oportunidad, estos planes alcanzan 2.023 hectáreas de forestación; 9.062 ha. de poda; 1.554 ha. de raleo; 234 ha. de manejo de rebrote y 105 ha. de enriquecimiento de bosque nativo.

Las provincias a las que fueron transferidas estos nuevos pagos son:

Buenos Aires: $ 4.249.762,99 por 12 planes que incluyen 243,82 has. de forestación, 388,7 has. de poda y 86,3 has. de manejo de rebrotes.

Chaco: $ 189.242 por 2 planes que incluyen 8 has. de forestación y 3 has. de poda.

Chubut: $ 5.766.999,31 por 5 planes que involucran 7,54 has. de forestación, 480,07 has. de poda y 475,23 has. de raleo.

Corrientes: $33.341.502,42 por 41 planes que incluyen 762,78 has. de forestación, 4.184,40 has. de poda y 246,6 has. de raleo.

Entre Ríos: $8.137.164,70 por 29 planes destinados a 225,58 has. de forestación, 600,9 has. de poda, 167,15 has. de raleo y 148,15 has. de manejo de rebrotes.

Mendoza: $350.120,45 por 4 planes que involucran 9,05 has. de forestación y 14,88 has. de poda

Misiones: $19.226.060,83 por 89 planes que incluyen 642 has. de forestación, 3273,64 has. de poda, 610,37 has. de raleo y 75,04 has. de enriquecimiento de bosque nativo.

Neuquén: $ 1.529.602,90 por 2 planes indicados para 40 has. de forestación, 116,3 has de poda, y 55 has. de raleo.

Salta: $461.751,40 por 1 plan de 16,8 has. de forestación

Santa Fe: $489.795,80 por 1 plan con 67,4 has. de forestación

Santiago del Estero: $ 149.156,10 por 1 plan con 30 has. de enriquecimiento de bosques nativos.

Además, se han realizado los pagos de expedientes de 2019 por un total de $ 38.177.020,69.

De esta manera, la Dirección Nacional de Desarrollo Foresto Industrial del Ministerio informó que en lo que va de la actual gestión se han transferido al sector forestal $ 190.537.234,11.

Primer encuentro del año de productores de todo el país

La reunión virtual de Comisión Asesora de la Ley 25.080 de «Promoción de Inversiones Forestales», prorrogada por la N° 27.487/18, se realizó por medio de una plataforma virtual, y fue coordinada por Daniel Maradei, director nacional de Desarrollo Foresto-industrial. Se sumaron alrededor de 110 participantes de distintos puntos del país, integrantes de la mencionada comisión y representantes de empresas, productores, instituciones técnicas y dirección de Bosques de los gobiernos provinciales de la Argentina.

Desde las 10:30 hasta las 13 horas, sesionaron sobre aspectos relacionadas a la problemática actual y futura de la actividad forestal argentina, tras un año complejo, de reorganización con cambios de autoridades en el organismo, sumado a la cuarentena por coronavirus que rige desde marzo y sigue vigente.

Durante el encuentro, las autoridades de Agricultura presentaron al nuevo equipo de gabinete, el organigrama de la Dirección Nacional de Desarrollo Foresto-Industrial en esta nueva gestión; y las líneas de trabajo de la Dirección Nacional que se priorizaron hasta la fecha.

Por otra parte, detallaron los pagos de AERN efectuados durante el 2020 y anunciaron los nuevos pagos por 73,9 millones de pesos.

Acompaño a Maradei, el vicepresidente del INTA, Tomás Schlichter, y el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Echazarreta.

“Hay que valorar el esfuerzo del pago de $190 millones logrado este año por la actual gestión, aunque sabemos que la cifra pagada no logrará satisfacer a todos”, admitió el funcionario.

Además, en otro fragmento de su intervención, remarcó que “hay que estimular la exportación de servicios agrícolas industriales, ya que es imperioso para la economía argentina romper la inercia y comenzar a exportar”, según publicó Desarrollo Forestal.

Por su parte, el subsecretario de Agricultura Delfo Bouchaillot quien también tuvo una breve intervención virtual, señaló: “Estamos trabajando para que el sector se potencie y sea uno de los pilares para el despegue de la economía argentina tras la pandemia.

Maradei realizó una extensa presentación técnica que fue de “de particular interés para ingenieros y técnicos encargados de presentar proyectos contemplados por la ley”.

Entre las principales declaraciones del funcionario, se destacó:

– “No es un momento sencillo, ya que la rentabilidad de productores primarios es muy baja. Hay dos vías para aumentar la productividad;

– “Una es mejorar la eficiencia”, para lo cual hay que “avanzar en transferencias tecnológicas” para los pequeños productores forestales;

– La otra vía es incrementar la demanda interna, por dos caminos: “una es aumentando la tecnología de los aserraderos” y la otra es “generar nuevos mercados en el exterior”.

Para ello, Maradei propuso reflexionar hacia dónde debiera apuntar el desarrollo de la Argentina forestal. Se hablo de la exportación de rollos que “lógicamente, no apuntamos a exportar rollos, pero, si hay sobreoferta en la actualidad y aparece el negocio, bienvenido sea”, fue su posición.

Remarcó que el camino es “desarrollar industrias, exportar productos con valor agregado, para lo cual hay que ayudar a la tecnificación del sector e intentar incrementar los mercados externos”.

Por Misiones, participó el ministro del Agro y Producción, Sebastián Oriozabala, y el subsecretario de Desarrollo Forestal, Juan Ángel Gauto. La provincia adhirió por Ley a la nueva prórroga y modificaciones de la normativa.

El funcionario provincial definió al encuentro como un “buen espacio de diálogo y articulación con el gobierno nacional, generando políticas y acciones para brindar agilidad a los procesos de ejecución de la Ley de Promoción Forestal”.

