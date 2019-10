Juan Manuel Díaz, ministro de Ecología: “Misiones está al día con las rendiciones de la Ley de Bosques y reclama a la Nación la asignación total de los fondos que corresponden a la Provincia por conservación”

Así respondió el funcionario misionero, tras las declaraciones del secretario de Política Ambiental de la Nación, Diego Moreno, quien salió al cruce de los cuestionamientos de la Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA) que planteó la necesidad de una asignación “plena” del financiamiento de la normativa vigente. Moreno señaló que “lo que hace falta es elevar el nivel de debate sobre los Bosques Nativos en el Congreso de la Nación y trabajar en mejorar el sistema administrativo con las Provincias para una rendición eficiente de los fondos”.

MISIONES (15/10/2019).- Para el secretario de Política Ambiental de la Nación, Diego Moreno, no es una cuestión de recursos el problema de la Ley 26.331 de Protección Ambiental de Bosques Nativos, sino de lograr mecanismos que permitan que las Provincias rindan la ejecución de los fondos, que “aún muchas tienen pendientes, y son provincias importantes”, dijo.

Moreno, en la entrevista con ArgentinaForestal.com, no incluyó a Misiones entre las provincias que están al día con las rendiciones ejecutadas de los fondos de la Ley de Bosques. “Al día se encuentran las provincias de Jujuy, Tierra del Fuego, La Pampa, Neuquén y San Juan. Las otras provincias del país aún están adeudando rendiciones, realizando muchos esfuerzos para avanzar, con rendiciones avanzadas de 2015, pero no aún respecto a los años posteriores, no han rendido lo ejecutado. Falta aún un trabajo por hacer para que todos nos pongamos al día con el sistema”, explicó el funcionario nacional ante la consulta.

Al respecto, a través de su cuenta oficial de Twitter, el ministro de Ecología Juan Manuel Díaz decidió responder públicamente, e informó: “Misiones se encuentra con las rendiciones al día con Ambiente de la Nación por los fondos de la Ley de Bosques y se ocupó de reclamar oportunamente por la asignación total que corresponde a la provincia por el cuidado y conservación de la selva misionera”.

Agregó que lograr la “asignación total de los fondos que corresponden a Misiones para el cuidado de su selva, por Ley Nacional vigente, es de especial ocupación de las máximas autoridades provinciales, por lo que este funcionario, junto a sus colegas, y en el marco del COFEMA, realizó en forma oportuna el reclamo”, detalló.

La asignación TOTAL de los fondos que corresponden a #Misiones p/el cuidado de su selva por Ley Nac. de Bosques es especial ocupación de las máximas autoridades provinciales, por lo que este funcionario, junto a sus colegas, en el marco del #COFEMA realizó el reclamo oportuno

De esta manera, el representante del Gobierno de Misiones en el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) y responsable de la cartera ecológica que lleva adelante la gestión de los recursos de proyectos financiados a través de la Ley 26.331, se refirió a la necesidad de responder con el financiamiento adecuado a las políticas ambientales de protección de los bosques nativos.

“Por Resolución 400 de fecha 25 de julio de 2019, las Provincias expresamos la necesidad de lograr la integración total de los Fondos para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos en proyecto de ley de Presupuesto 2020, que a la fecha es el más bajo de la historia de la Ley 26.331”, indicó el ministro Díaz.

Seguido, remarcó que la Provincia de Misiones se encuentra al día con sus rendiciones, por medio del gran trabajo del equipo técnico. “Solicita a la Secretaria de Ambiente de la Nación que los fondos de 2018 sean remitidos y depositados en el fideicomiso para asignar a los propietarios beneficiarios de la ley creada para sostener la Selva Misionera”, expresó el funcionario provincial.

Concluyó en sus mensajes que “la protección de los bosques y la selva, son clave en la lucha contra el Cambio Climático, el desarrollo sustentable y federal, el progreso de las comunidades locales, unido esto a la salud de los ecosistemas. Para ello, se debe asignar un presupuesto acorde para alcanzar esos objetivos impostergables, y establecidos en la ley vigente”.

El debate que se viene, por las políticas ambientales para los Bosques Nativos en la Argentina

De esta forma, a menos de dos semanas de las Elecciones Presidenciales 2019, se abrió un debate público en la agenda de políticas ambientales respecto a los bosques nativos de la Argentina, que marcará la nueva etapa.

El reclamo de las ONGs ambientales por la administración de los fondos que Nación destina a la Ley de Bosques Nativos (N°26.331) tuvo sus críticas como también la carencia de una fuerte defensa de parte los legisladores de Provincias en el Congreso Nacional respecto al Presupuesto Anual para evitar el “sostenido desfinanciamiento” que sufre la normativa desde su puesta en vigencia. Para el 2020 solo fue asignado el 3,25% de lo que se establece por mandato legal.

La respuesta a la entrevista con Manuel Jaramillo, director general de Vida Silvestre (FVSA), llegó en forma inmediata por parte del secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales de la Nación, Diego Moreno, quien salió al cruce de los cuestionamientos expuestos a la actual gestión nacional y marcó su posición respecto al estado actual del financiamiento y las rendiciones pendientes por parte de las Provincias.

Jaramillo reclamó la necesidad de una efectiva aplicación de la asignación de fondos a la Ley de Bosques Nativos (N°26.331), y analizó en el reportaje, como un ejemplo práctico, el impacto que generaría en Misiones si se cumpliera con solo un 25% del financiamiento. “En 2019 la provincia recibió 7 millones de pesos, del 4,75% asignado al presupuesto anual, cuando hubiese recibido más de 63 millones si la Ley de Bosques se financiara en un 25%”, graficó el directivo de Vida Silvestre.

Al respecto, Moreno respondió: “No es sólo el Ministerio de Hacienda quién define el presupuesto nacional. Sería interesante ver a las Provincias debatir sobre la prioridad que le quieren dar a los Bosques Nativos, en el ámbito adecuado, que es el Congreso de la Nación durante el tratamiento de la Ley de Presupuesto”.

Seguido, agregó que “salvo en el año 2015, la Nación ejecutó todos los años el 100% de la partida asignada por Ley de Presupuesto. Y en 2016 y 2017, por decisión administrativa del Jefe de Gabinete, se asignaron desde el Poder Ejecutivo partidas adicionales a lo aprobado por el Congreso, de 190 para cubrir un saldo pendiente del año anterior y otros 300 millones respectivamente para 2017”, dijo el funcionario nacional.

En esta línea, remarcó que “el Presupuesto Anual que se asigna a la Ley de Bosques lo define el Congreso de la Nación, donde existen mayoritariamente representantes de todas las provincias. No se ha visto un mayor interés en los legisladores por votar un mayor presupuesto para los bosques, como tampoco ningún gobernador lo cuestiona”, se defendió Moreno.

No es sólo el Ministerio de Hacienda quién define el presupuesto. Sería interesante ver a las provincias debatir sobre la prioridad que le quieren dar a los bosques, en el ámbito adecuado, que es el Congreso durante el tratamiento de la Ley de Presupuesto — Diego Moreno (@diegoimoreno) October 13, 2019

Consideró, el funcionario nacional, que se requiere de “una discusión seria y más profunda” con las Provincias de cómo se van a profundizar y mejorar los sistemas de administración de los fondos de la Ley de Bosques, en coordinación con el Estado Nacional. “En la actualidad, hay Provincias que no están implementando los fondos de la Ley, han recibido los fondos y no han transferido a los beneficiarios. Estamos hablando de demoras de hace dos años. Y son provincias importantes”, dijo.

Hay algunas otras provincias que ni siquiera han solicitado los fondos de la Ley a la fecha. “Con la instrumentación del Fondo Fiduciario FOBOSQUE se han logrado mejoras administrativas, ya que nos permite hacer transferencias en forma directa a los beneficiarios. Aún, la mayor parte de las Provincias no han solicitado estos fondos correspondientes, cuando estamos hablando de partidas del Presupuesto 2018, e incluso los fondos de 2019 ya están disponibles, pero aún ninguna Provincia lo ha solicitado”, explicó.

A las declaraciones del secretario de Política Ambiental se sumó este martes el descargo de la diputada nacional por Misiones, Verónica Derna, quien expresó también en su cuenta oficial de Twitter: “Hace un tiempo solicité el aumento en Presupuesto 2020 de las partidas asignadas a la Ley 26331 junto al Bloque de la Concordia misionero, y otros diputados que acompañaron”.

De igual, no hubo eco entre sus pares de provincias en el ámbito del Congreso Nacional, ya que el proyecto del Presupuesto -tal cual fue propuesto por el Ejecutivo Nacional- fue aprobado con una mayor reducción de fondos para la Ley de Bosques Nativos al 2020.

