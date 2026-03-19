Día Internacional de los Bosques | Destacan el rol estratégico del sector forestal en la economía y el desarrollo regional argentino

En el marco de su 80° aniversario, la Asociación Forestal Argentina (AFoA) se suma a la campaña global de la Organización de las Naciones Unidas (FAO) que resalta el rol estratégico de los bosques en la bioeconomía, el desarrollo regional y la generación de oportunidades productivas.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

Fuente: AFoA

BUENOS AIRES (18/3/2026).- Cada 21 de marzo se celebra en todo el mundo el Día Internacional de los Bosques, una iniciativa impulsada por la Organización de las Naciones Unidas para destacar la importancia de todos los tipos de bosques para el planeta y para las sociedades.

Este año, la campaña global promovida por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) pone el foco en un aspecto cada vez más relevante: la contribución de los bosques a las economías sostenibles, la generación de empleo y el desarrollo de nuevas actividades vinculadas a la bioeconomía.

En este contexto, la Asociación Forestal Argentina (AFoA), que en 2026 celebra 80 años de trayectoria, destacó la necesidad de consolidar una visión que integre producción, sostenibilidad y desarrollo económico, reconociendo el valor estratégico de los bosques en el presente y hacia el futuro.

“Hace ocho décadas, hablar de bosques en Argentina era principalmente hablar de naturaleza. Hoy también es hablar de empleo, innovación, bioeconomía y oportunidades para el desarrollo regional”, señalaron desde la entidad.

Bosques que generan desarrollo

Además de su valor ambiental, los bosques bien gestionados cumplen un papel fundamental en la economía global. Millones de personas dependen directa o indirectamente de los recursos forestales para su sustento, a través de actividades vinculadas a la producción de madera, alimentos, energía, biomateriales y otros productos derivados.

La producción forestal sostenible permite además generar materias primas renovables para múltiples industrias, desde la construcción y el diseño hasta la generación de energía y el desarrollo de nuevos biomateriales.

Al mismo tiempo, los bosques brindan servicios ecosistémicos esenciales, como la captura de carbono, la protección del suelo, la regulación del agua y la conservación de la biodiversidad, funciones clave frente a los desafíos del cambio climático.

El aporte de la foresto-industria en Argentina

En Argentina, la cadena foresto-industrial tiene un fuerte impacto territorial, impulsando empleo y actividad productiva en distintas regiones del país y agregando valor a la materia prima proveniente de bosques cultivados.

Desde AFoA remarcan que el desafío hacia adelante es consolidar un modelo de desarrollo donde los bosques y las plantaciones forestales gestionadas de manera sostenible sean parte central de la transición hacia economías más bajas en carbono y basadas en recursos renovables.

“El mundo avanza hacia modelos productivos más sostenibles y los bosques tienen un rol estratégico en ese proceso. Son parte de la solución frente a desafíos globales como el cambio climático, la demanda de materiales renovables y el desarrollo de nuevas bioindustrias”, indicaron desde la asociación.

Una oportunidad para el futuro

En el marco de esta fecha, la FAO difundió además un video institucional que resume el mensaje central de la campaña global: los bosques no solo conservan la naturaleza, también impulsan economías, generan empleo y fortalecen el bienestar de las comunidades.

Para el sector forestal, el Día Internacional de los Bosques representa así una oportunidad para visibilizar el aporte de esta actividad a la transición hacia una bioeconomía sostenible, donde la producción y la conservación se integren como pilares del desarrollo.

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