Apicultura en el Gran Chaco: producen miel orgánica para frenar la deforestación y consolidar el arraigo local

En el marco del Día Mundial de las Abejas, la Fundación Vida Silvestre Argentina impulsa un proyecto transfronterizo en El Sauzalito. El objetivo es generar empleo joven y valor agregado en origen sin degradar la segunda ecorregión boscosa más grande de Sudamérica.

Fuente: Fundación Vida Silvestre Argentina

CHACO (20/05/2026). — El Gran Chaco argentino, que concentra cerca del 60% de los bosques nativos del país y representa aproximadamente el 25% del territorio nacional, enfrenta una de las tasas de deforestación más alarmantes del planeta debido al avance de la frontera agropecuaria.

Ante este escenario crítico, la Fundación Vida Silvestre Argentina presentó una estrategia de conservación activa que utiliza a la apicultura sustentable como una herramienta para mantener el monte en pie, mitigar la pérdida de biodiversidad y dinamizar la economía de las comunidades locales.

La iniciativa, visibilizada en coincidencia con el Día Mundial de las Abejas, hace foco en la localidad de El Sauzalito, al norte de la provincia del Chaco. Por las condiciones geográficas y de pureza ambiental que ofrece el monte chaqueño, el proyecto promueve de manera específica la producción de miel orgánica, una categoría de exportación que permite inyectar valor agregado y optimizar sustancialmente los márgenes de comercialización para los productores locales.

Corredores biológicos y arraigo comunitario

La propuesta técnica de la organización ambientalista busca rebatir la falsa contradicción entre conservación y rentabilidad, transformando la apicultura en una salida laboral concreta que incentive el arraigo de las familias rurales y de los jóvenes en sus parajes de origen.

“Estamos trabajando en actividades sostenibles que promuevan tanto la conservación de la biodiversidad como oportunidades productivas para las familias que viven y se desarrollan en el Gran Chaco argentino. De esta forma, estamos fortaleciendo la conectividad del paisaje y la funcionalidad de los corredores biológicos, ya que la apicultura es un claro ejemplo de cómo la conservación del bosque puede ir de la mano con el desarrollo local”, Lucía Lazzari, coordinadora de Biodiversidad de Fundación Vida Silvestre Argentina.

El programa operativo incluye un circuito de capacitaciones de iniciación apícola estructurado bajo un formato cooperativo. Al depender la producción directamente de los ciclos de floración natural y del buen estado sanitario del ecosistema, los propios productores se convierten en custodios directos de los recursos forestales, evitando la degradación o el cambio de uso del suelo.

Un escudo regional para el bosque seco más grande de América

El proyecto implementado en territorio chaqueño no funciona de manera aislada; se encuentra integrado a una arquitectura de conservación a escala continental. Se trata de un programa de conectividad ecológica que abarca los paisajes de los complejos biogeográficos del Pantanal y el Chaco, gestionado en alianza estratégica con las oficinas regionales de WWF Brasil, WWF Bolivia y WWF Paraguay.

El objetivo de esta red transfronteriza es unificar criterios de monitoreo ambiental y promover el intercambio de metodologías de desarrollo socioproductivo comunitario entre los cuatro países.

“La apicultura permite generar ingresos sin degradar el monte y, al mismo tiempo, poner en valor la biodiversidad del territorio. Es una oportunidad concreta para fortalecer a las comunidades locales mientras se cuida el bosque nativo”, destacó Lazzari.

La urgencia de proteger el Chaco argentino

El Gran Chaco Americano es considerado el bosque seco continuo más extenso del continente. Actúa como el hábitat crítico de miles de especies vegetales y de fauna mayor en peligro de extinción, como el yaguareté, además de ser el soporte cultural y de subsistencia de numerosas comunidades originarias y criollas.

Desde la Fundación Vida Silvestre concluyen que el cuidado de los polinizadores es un indicador directo de la salud del bosque. Estimular mercados verdes estables y trazables surge como la alternativa más eficiente para frenar los desmontes masivos, demostrando que un bosque nativo manejado de forma inteligente es económicamente más sustentable en el tiempo que la conversión del suelo para la agricultura tradicional.