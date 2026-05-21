Con un desembolso que superaría los USD 3.200 millones, y que ya llevan invertido más de USD 1.500 millones, el consorcio paraguayo-sueco dio luz verde al inicio de construcción de obras en infraestructura en lo que será su mega planta de producción de celulosa, la mayor inversión del país, en Concepción. Esta etapa será financiada por el BID. El mandatario anunció además la radicación del gigante brasileño Sudati en la región.



Fuente y fotos: Presidencia de Paraguay y MADES



PARAGUAY, CONCEPCIÓN (21/5/2026).- El presidente de la República del Paraguay, Santiago Peña, junto al vicepresidente Pedro Alliana y miembros del gabinete nacional, oficializó el inicio de las obras civiles para la construcción del ecosistema industrial de Paracel.

El megaproyecto, calificado como la inversión privada más grande y de clase mundial en la historia macroeconómica del país, contempla la puesta en marcha de una planta de celulosa de última generación, un puerto fluvial propio sobre el río Paraguay, líneas de transmisión de alta tensión y una robusta red de accesos viales.

El emprendimiento es impulsado por una alianza estratégica internacional entre el Grupo Zapag (Paraguay) y Girindus Investments (Suecia), entre otros, y cuenta con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Los 165 millones de dólares de inversión del BID permitirán la construcción de un puerto y terminal fluvial, líneas de transmisión eléctrica, vías de acceso e infraestructura logística, etc. Se estima que se generarán 7.000 empleos directos e indirectos.

«Con la presencia de autoridades nacionales, representantes del sector privado y organismos internacionales, consolidamos este proyecto, llevado a cabo mediante la inversión del BID», informaron desde Paracel.

El plan forestal es de 135.000 hectáreas de plantaciones de eucalipto bajo los más estrictos estándares de certificación y sostenibilidad ambiental. A la fecha, la compañía ya consolidó una base forestal de 100.000 hectáreas implantadas y sostiene un padrón de más de 5.000 empleos directos e indirectos en el norte del país.

Del modelo de exportación de materia prima al agregado de valor en origen

Durante el acto oficial en Paso Horqueta, el presidente Peña enfatizó el profundo cambio de paradigma económico que representa Paracel para el comercio exterior de la nación.

«Durante mucho tiempo, Paraguay exportó materia prima y dejó el valor agregado afuera. Eso está cambiando. Del árbol al producto terminado, en suelo paraguayo. Eso es el país en la práctica. Paracel va a ser uno de los grandes capítulos de la historia industrial del Paraguay», dijo el presidente de la República del Paraguay.

El mandatario aprovechó la plataforma para anunciar un nuevo avance para el polo industrial del departamento de Concepción: la incorporación de Sudati, uno de los mayores fabricantes de madera contrachapada de Brasil. La radicación de esta firma contempla una inversión de USD 215 millones, y proyecta generar más de 2.000 nuevos puestos de trabajo para la región forestal del norte, consolidando un clúster maderero de alta competencia.

«Este proceso refleja una visión de desarrollo basada en la articulación entre el Estado y el sector privado, promoviendo empleo, descentralización y nuevas oportunidades para las familias paraguayas», indicó el ministro .

Un ecosistema certificado bajo el monitoreo del MADES

La comitiva gubernamental, que incluyó la participación activa del titular del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), Rolando De Barros Barreto, supervisó el diseño de ingeniería y los esquemas de mitigación ambiental del predio.

El modelo operativo de Paracel destaca por integrar:

Planificación del uso del suelo: Delimitación de reservas legales y protección de cuencas hídricas locales.

Monitoreo de biodiversidad: Preservación de corredores biológicos nativos interconectados con las parcelas productivas de rápido crecimiento.

Autosuficiencia e infraestructura: Generación de energía limpia a partir de biomasa y logística fluvial integrada para mitigar la huella de carbono del transporte.

Desde la conducción ejecutiva de Paracel señalaron que Paraguay dispone de ventajas competitivas estructurales únicas en la región para liderar el mercado mundial de la celulosa, sustentadas en tasas de crecimiento forestal óptimas, seguridad jurídica, estabilidad macroeconómica y recursos humanos calificados.

La instalación de este complejo de clase mundial no solo impulsa las cadenas de servicios locales, sino que es acompañada por un paquete de inversiones públicas destinadas a mejorar la conectividad vial y los servicios básicos del departamento de Concepción.

La meta de alcanzar las 135.000 hectáreas de base forestal propia garantizará el autoabastecimiento continuo de la planta, promoviendo empleos técnicos calificados y la descentralización de la economía hacia el interior del territorio.

El Gobierno de Paraguay ratificó su determinación de acompañar estos proyectos de gran envergadura que combinan la expansión del Producto Interno Bruto (PIB) con una estricta gobernanza ambiental y social.