En un operativo inédito, más de 700 animales marinos provenientes de Kenia fueron incautados en Ezeiza

Fundación Temaikèn montó una sala de emergencia para recibir más de 700 peces e invertebrados marinos decomisados. Llegaron al país en estado crítico, tras un intento de traslado ilegal para su comercialización como especies ornamentales. El procedimiento se hizo en el Aeropuerto de Ezeiza junto a la Brigada de Control Ambiental de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, la Dirección General de Aduanas y SENASA.

Fuente: Fundación Temaikèn

BUENOS AIRES (18/5/2026).- Más de 700 animales marinos provenientes de Kenia fueron decomisados en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y rescatados en un operativo de emergencia encabezado por la Brigada de Control Ambiental de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, junto a la Dirección General de Aduanas y SENASA, con el apoyo de Fundación Temaikèn.

El decomiso incluyó peces e invertebrados marinos tropicales destinados al comercio de especies ornamentales. Se identificaron 102 especies, entre ellas peces cirujano, peces globo, peces león, peces mariposa, pulpos, cangrejos y estrellas de mar.

Tras varios días de viaje y horas retenidos en la terminal de cargas, muchos animales llegaron muertos y otros presentaban severos signos de estrés fisiológico, shock y compromiso de bienestar.

La magnitud del caso obligó a Fundación Temaikèn, la única institución disponible en Argentina para recibir este tipo de organismos decomisados, a montar en pocas horas una estructura de rescate inédita dentro de sus instalaciones en Escobar.

El operativo demandó más de 28 horas continuas de trabajo

Para responder a la emergencia, el equipo técnico y veterinario adaptó sistemas existentes y habilitó diez tanques adicionales con soporte de vida específico para organismos tropicales marinos.

Además, fue necesario incorporar sistemas de calefacción, filtración y acondicionamiento de agua para estabilizar a los animales rescatados.

“Muchos ejemplares fueron extraídos de ecosistemas de arrecifes y llegaron al límite de supervivencia, ya que permanecieron durante días dentro de bolsas y cajas de traslado hasta que pudo concretarse el rescate. Cada organismo necesitó procedimientos individuales de adaptación para reducir el shock asociado al transporte y aumentar sus posibilidades de sobrevida. Ser sometidos a largos traslados internacionales compromete seriamente su bienestar.”, expresó Cristian Gillet, director de fauna de Fundación Temaikèn.

Cómo fue el proceso de recepción en Temaikèn

Debido a que los animales eran transportados en bolsas individuales, el equipo realizó cientos de procedimientos de adaptación por goteo, uno por uno, para permitir una transición gradual a nuevas condiciones de agua y minimizar el impacto fisiológico provocado por cambios bruscos de temperatura, salinidad y calidad ambiental.

A su llegada, los ejemplares fueron clasificados mediante un sistema de triaje especialmente preparado para este operativo. Mientras algunos profesionales trabajaban en la estabilización clínica de los animales más comprometidos, otros equipos se enfocaban en la identificación de especies, conteo de individuos y manejo diferenciado de ejemplares vivos y fallecidos.

Según explicaron desde Fundación Temaikèn, este tipo de tráfico representa una problemática creciente vinculada a la tenencia de fauna silvestre como especies ornamentales y mascotas exóticas. El caso no es aislado: representa el tercer decomiso de organismos acuáticos exóticos recibido por Fundación Temaikèn en menos de un año.

El rescate contó además con el apoyo de organizaciones internacionales como IFAW y SeaWorld & Busch Gardens Conservation Fund, que realizaron aportes destinados a la adquisición de equipamiento, insumos especializados y sistemas de soporte de vida fundamentales para llevar adelante el operativo.

La infraestructura incorporada permitirá fortalecer la capacidad de respuesta de Fundación Temaikèn frente a futuros decomisos de fauna acuática y continuar acompañando el trabajo conjunto con autoridades nacionales en la lucha contra el tráfico ilegal de especies.

EL OPERATIVO EN NÚMEROS

● Más de 700 organismos marinos decomisados.

● Individuos de 102 especies diferentes.

● Los animales pasaron 120 horas encerrados en bolsas desde que salieron de África hasta su rescate

● Más de 28 horas continuas de trabajo para estabilizarlos.

● Más de 500 procedimientos de adaptación por goteo.

● 10 tanques adicionales instalados.

● Tercer decomiso de animales marinos exóticos recibido en menos de un año en Fundación Temaikèn.