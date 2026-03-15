Brasil | Sector forestal alerta por propuesta oficial del CONABIO que podría reducir a la mitad el área de plantaciones comerciales

La Asociación Catarinense de Empresas Forestales expresó su preocupación ante una iniciativa de la Comisión Nacional para la Biodiversidad que plantea restricciones a especies utilizadas en la silvicultura, como pino y eucalipto. Advierten que la medida podría afectar al empleo, a la economía regional y a la gestión sostenible de los recursos forestales de la región.

Fuente: ACR

BRASIL (15/3/2026).- La Asociación Catarinense de Empresas Forestales (ACR) manifestó su preocupación frente a la propuesta presentada por la Comisión Nacional para la Biodiversidad (CONABIO) -organismo vinculado al Ministerio de Medio Ambiente de Brasil- para actualizar la Lista Nacional Oficial de Especies Exóticas Invasoras, una iniciativa que podría implicar restricciones significativas para el sector forestal con bosques cultivados de especies comerciales.

Según la entidad empresaria, la propuesta sugiere reducir hasta en un 50% el área de producción de algunas especies forestales como acacias, pinos y eucaliptos, lo que impactaría directamente en la actividad silvícola del país.

La relación de especies incluida en los Anexos I y II del documento contempla árboles de los géneros ampliamente utilizados en la silvicultura brasileña y que representan más del 95% de la superficie total de plantaciones forestales con fines industriales.

Impacto en la economía forestal

Desde la ACR advirtieron que cualquier restricción a la plantación de estas especies tendría efectos directos sobre las regiones que concentran la actividad forestal en Brasil.

En particular, señalaron que en la Región Sur el sector involucra a más de 27 mil empresas y genera empleo para alrededor de 1,1 millones de trabajadores directos e indirectos, configurando uno de los motores económicos de varias economías regionales.

Asimismo, destacaron que cerca del 50% de las plantaciones forestales comerciales en Brasil están en manos de pequeños y medianos productores rurales, lo que implica que miles de familias dependen de esta actividad como principal fuente de ingresos.

“Son familias enteras que, a lo largo de generaciones, han construido su sustento a partir de la producción forestal en las tierras donde se han establecido”, remarcaron desde la organización.

En su posicionamiento, la ACR también advirtió que limitar la expansión o renovación de plantaciones comerciales podría generar efectos contraproducentes desde el punto de vista ambiental.

Según la entidad, una reducción significativa de la producción forestal plantada podría incrementar la presión sobre los bosques naturales, además de comprometer las áreas de conservación que el propio sector mantiene en distintas regiones del país.

Actualmente, el sector forestal brasileño conserva cerca de 7 millones de hectáreas de áreas protegidas, incluyendo Reservas Legales (RL), Áreas de Preservación Permanente (APP) y Reservas de Patrimonio Natural Privado (RPPN).

Desde la organización subrayan que el sector de base forestal es uno de los que más contribuye a la preservación de la fauna y flora nativas, además de desempeñar un papel relevante en la recuperación de tierras degradadas y la protección de recursos hídricos.

A su vez, remarcan que la actividad forestal permite generar materia prima biodegradable proveniente de fuentes renovables, un aspecto clave en el contexto de transición hacia economías más sostenibles.

La entidad también recordó que la Ley 14.876/2024 corrigió lo que el sector consideraba una “injusticia histórica”, al excluir a la silvicultura de la clasificación como actividad potencialmente contaminante o usuaria intensiva de recursos ambientales.

Según la ACR, la propuesta impulsada por CONABIO podría revertir los avances logrados con esa normativa.

Un debate con impacto en el desarrollo

En este contexto, la asociación sostuvo que es fundamental que las autoridades públicas y la sociedad reconozcan el papel de la silvicultura como parte de la solución a los desafíos ambientales, además de su relevancia económica y social.

“El sector forestal genera empleo, impulsa el desarrollo de comunidades rurales y contribuye a la sostenibilidad ambiental”, señalaron desde la entidad.

Finalmente, la Asociación Catarinense de Empresas Forestales advirtió que la propuesta presentada por CONABIO representa una amenaza significativa para el sector forestal brasileño, con posibles consecuencias para la economía, el empleo y la gestión sostenible de los recursos naturales del país.

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