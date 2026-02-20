Paraguay será sede de las Reuniones Anuales 2026 del BID y reunirá a líderes económicos de 48 países

Del 11 al 14 de marzo de 2026, Asunción albergará las Asambleas de Gobernadores del Grupo BID en la sede de la Conmebol. El evento posiciona al país como protagonista en el debate económico regional y refuerza su perfil de economía confiable.

Fuente: IP – Agencia de Información Paraguaya

ASUNCIÓN (20/2/2026).— El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) celebrará en Paraguay las Reuniones Anuales de sus Asambleas de Gobernadores 2026, del 11 al 14 de marzo, en la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Así lo anunció el representante del Grupo BID en el país, Alonso Chaverri Suárez, durante un desayuno de trabajo realizado en Asunción.

El encuentro incluirá la 66ª Reunión Anual de la Asamblea de Gobernadores del BID y la 40ª Reunión Anual de la Asamblea de Gobernadores de BID Invest, el brazo del sector privado del Grupo. Se trata de las máximas instancias de decisión institucional del organismo multilateral.

Esta será la tercera vez que las Asambleas tendrán como sede a Paraguay —tras los encuentros de 1965 y 2017— y mantiene una relación histórica con el organismo, del cual fue socio fundador en 1959.

En 1961 se firmaron los primeros contratos de préstamo entre el país y el BID, documentos que actualmente se exhiben en el Museo de Economía como símbolo de esa cooperación.

La realización de las Reuniones Anuales se produce en un contexto especialmente relevante: Paraguay alcanzó recientemente el grado de inversión por parte de una segunda calificadora internacional y en 2026 asumirá también la Presidencia de las Reuniones Anuales del Grupo Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional.

En ese marco, la designación como sede del BID consolida la creciente inserción internacional del país y refuerza su posicionamiento como destino confiable para la inversión y el desarrollo productivo en la región.

Un reconocimiento a la estabilidad del país

Chaverri destacó que la elección de Paraguay como sede “no es casualidad”, sino un reconocimiento a su estabilidad macroeconómica y a su creciente capacidad de inserción en los principales foros internacionales.

Durante cuatro jornadas, Asunción será punto de encuentro de ministros de Economía, presidentes de bancos centrales y autoridades de los 48 países miembros del Grupo BID, junto con líderes empresariales, inversionistas, académicos y representantes de la sociedad civil.

“Paraguay no solo será anfitrión, sino el espacio donde se discutirán los grandes temas que marcarán el futuro económico y social de América Latina y el Caribe”, afirmó el representante del organismo, al subrayar que el evento constituye una “vitrina real” para mostrar el potencial productivo, la estabilidad y el talento humano del país.

Agenda estratégica para la región

Las deliberaciones abordarán desafíos y oportunidades clave para la región, entre ellos el crecimiento liderado por el sector privado, la integración regional, el desarrollo de mercados, la seguridad, el comercio y el papel de los minerales críticos en la transición energética.

También se analizará la implementación de las reformas institucionales conocidas como BIDImpact+, que en 2025 permitieron al Grupo alcanzar un financiamiento récord de US$35.000 millones.

En su condición de principal fuente de financiamiento para el desarrollo en América Latina y el Caribe, el BID evaluará cómo ampliar su escala e impacto para apoyar mejor a sus países miembros, tanto en el sector público como privado.

Foro empresarial con liderazgo regional

Las reuniones incluirán el foro empresarial “Aprovechar Oportunidades, Liberar el Crecimiento”, orientado a promover la innovación, la inversión y las alianzas público-privadas como motores de productividad regional.

Como país anfitrión, Paraguay ejercerá la presidencia de las reuniones a través del ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, quien encabezará las sesiones oficiales.

La agenda comenzará el miércoles 11 con el Foro BID–Sociedad Civil y seminarios sobre tendencias demográficas y reducción de la pobreza. El jueves 12 y viernes 13 se desarrollarán espacios centrados en competitividad, integración y desarrollo empresarial, culminando el sábado 14 con las sesiones de Gobernadores y la clausura oficial.

Tal vez te interese leer: