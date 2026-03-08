Desde el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales de España destacaron que sumar más talento femenino a la ingeniería es necesario para afrontar desafíos como el cambio climático, la gestión de los recursos naturales y la prevención de incendios.

Fuente: Colegio Ogicial de Ingenieros Técnicos Forestales

ESPAÑA (8/3/2026).- En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales y Graduados en Ingeniería Forestal y del Medio Natural difundió una columna institucional en la que destaca la necesidad de impulsar la presencia de mujeres en los estudios de ingeniería, un ámbito estratégico para abordar algunos de los principales retos ambientales y territoriales del siglo XXI.

Desde la institución señalaron que disciplinas como la ingeniería forestal cumplen un rol fundamental en áreas clave como la gestión sostenible de los recursos naturales, la prevención y extinción de incendios forestales, la conservación de la biodiversidad y la adaptación al cambio climático.

Una brecha que persiste en la ingeniería

Según un estudio elaborado por el Instituto de Graduados en Ingeniería e Ingenieros Técnicos de España, la presencia femenina en los estudios de ingeniería ha registrado avances sostenidos en los últimos años, aunque la brecha de género continúa siendo significativa.

Actualmente, las mujeres representan alrededor del 23% del alumnado de grado en ingeniería en el sistema universitario español.

El informe señala que el número de mujeres matriculadas y egresadas crece a un ritmo superior al de los hombres en varias comunidades autónomas, lo que refleja una tendencia positiva.

Sin embargo, en ingenierías tradicionales de perfil más técnico —como Industrial, Civil, Minas y Energía o Topografía— la participación femenina sigue siendo claramente minoritaria.

Desde el Colegio recordaron que la ingeniería forestal desempeña un papel estratégico en cuestiones de alto impacto social y ambiental, entre ellas la gestión sostenible de los montes, la planificación del territorio, la protección de los ecosistemas y el desarrollo de soluciones basadas en la naturaleza frente al cambio climático.

Para afrontar estos desafíos, sostienen, es imprescindible atraer y retener el mejor talento disponible, lo que implica ampliar la participación femenina tanto en los estudios como en el ejercicio profesional.

“La transición ecológica y la gestión sostenible del territorio necesitan más ingenieras forestales. Incorporar más talento femenino a la ingeniería es una cuestión de igualdad, pero también de futuro para nuestra sociedad”, señaló Ana Belén Noriega Bravo, decana-presidenta del Colegio.

Avances en la ingeniería forestal

En el ámbito específico de la ingeniería forestal, la presencia femenina también muestra una evolución positiva. Actualmente, las mujeres representan el 25,2% de las personas colegiadas en el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales y Graduados en Ingeniería Forestal y del Medio Natural, una cifra ligeramente superior al promedio general de los estudios de ingeniería en España.

No obstante, desde la institución consideran fundamental seguir impulsando iniciativas que fomenten las vocaciones científicas y tecnológicas entre las jóvenes, especialmente en áreas vinculadas con la sostenibilidad y la gestión del medio natural.

Liderazgo femenino y referentes

El compromiso con la igualdad también se refleja en la propia estructura institucional del Colegio. Actualmente, tanto la decana-presidenta como la vicedecana son mujeres, y cinco de los nueve integrantes de la Junta de Gobierno son ingenieras.

Para la entidad, la visibilidad de mujeres en posiciones de liderazgo constituye un factor clave para estimular vocaciones científicas y tecnológicas entre las nuevas generaciones.

el Colegio remarcó la importancia de reforzar las políticas de orientación académica desde edades tempranas, acercando las disciplinas STEM a las estudiantes y promoviendo referentes femeninos en el ámbito de la ingeniería.

Desde la institución reiteraron su compromiso con la promoción del talento femenino en la ingeniería forestal, convencidos de que una mayor diversidad en la profesión contribuirá a mejorar la toma de decisiones técnicas y a fortalecer la respuesta frente a los desafíos ambientales del siglo XXI.

