Cambium Timber analiza instalar en Corrientes la primera planta industrial de construcción en MassTimber del NEA

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

Fotos: Municipalidad de Gobernador Virasoro

CORRIENTES (8/3/2026).- La localidad de Gobernador Virasoro se encamina a convertirse en sede del primer proyecto industrial de construcción en MassTimber del NEA, una iniciativa que apunta a producir madera estructural industrializada y posicionar a la región forestal en la nueva generación de soluciones constructivas sostenibles.

El intendente Guillermo de la Cruz mantuvo una reunión este jueves con Pablo Baldomá, de la empresa Cambium Timber, para analizar el desarrollo del proyecto, que contempla la instalación de una planta destinada a la producción de componentes estructurales de madera de ingeniería.

La iniciativa prevé fabricar materiales como CLT (Cross Laminated Timber) y vigas laminadas, tecnologías que están transformando el sector de la construcción a nivel global al permitir levantar edificios de mediana y gran altura con madera estructural.

Industrialización de la madera en el NEA

El sistema Mass Timber agrupa soluciones constructivas basadas en madera de ingeniería, como la madera laminada encolada (Glulam) y la madera contralaminada cruzada (CLT). Estas tecnologías permiten construir edificios de más de diez pisos utilizando madera como material estructural principal.

Además de su potencial arquitectónico, estos sistemas ofrecen ventajas ambientales y productivas, ya que reducen la huella de carbono, acortan los tiempos de obra, disminuyen los costos de mantenimiento y mejoran la calidad final de las construcciones.

En términos de confort, los espacios construidos con madera también presentan beneficios en acústica, aislamiento térmico y calidad del aire interior, generando ambientes más saludables y confortables que los sistemas tradicionales basados exclusivamente en hormigón.

Una oportunidad estratégica para la región forestal

Desde el municipio informaron del encuentro y destacaron el impacto que podría tener la instalación de este tipo de industria en una región con fuerte base forestal.

“Este proyecto representa una oportunidad estratégica para agregar valor a la producción forestal de la región, generar empleo calificado y posicionar a Virasoro como un polo de innovación en construcción sostenible con madera, impulsando nuevas soluciones constructivas más eficientes y con menor huella de carbono”, afirmó el intendente De la Cruz.

El proyecto se encuentra en etapa de análisis y planificación, evaluándose aspectos vinculados a la capacidad productiva de la planta, su localización dentro del municipio, el tipo de materia prima requerida, la generación de empleo y las condiciones necesarias para su instalación.

Una tendencia que crece en el mundo

La construcción con MassTimber registra un crecimiento sostenido a nivel internacional. En países del norte de Europa y en Alemania, aproximadamente un cuarto de las nuevas construcciones ya incorporan madera de ingeniería.

En Italia, la participación alcanza cerca del 7%, mientras que en Cataluña representa alrededor del 3%. A su vez, países como Estados Unidos, Australia, Chile, Brasil y Uruguay avanzan rápidamente en el desarrollo de este tipo de soluciones constructivas.

Esta tendencia global abre una ventana de oportunidad para Argentina, donde la disponibilidad de recursos forestales y la necesidad de avanzar hacia procesos de mayor industrialización posicionan al MassTimber como una posible punta de lanza para transformar la cadena de valor de la madera.

