PEFC España inauguró en Madrid un showroom de construcción y diseño con madera certificada que exhibe la sostenibilidad

Ubicado en el barrio de Chamberí, el nuevo espacio combina diseño, funcionalidad y materiales certificados para convertirse en un punto de encuentro del sector y un modelo internacional de promoción de la madera sostenible y la certificación forestal.

ESPAÑA (6/3/2026).- En línea con las tendencias globales que impulsan la construcción sostenible y el uso responsable de los recursos forestales, PEFC España inauguró este viernes en Madrid un nuevo espacio concebido como punto de encuentro, showroom de productos certificados y plataforma de visibilidad para empresas comprometidas con la gestión forestal sostenible.

Ubicado en el barrio de Chamberí, el espacio fue diseñado para exhibir cómo la estética, la funcionalidad de los ambientes y la sostenibilidad pueden integrarse en proyectos reales de arquitectura interior y construcción con madera.

La inauguración contó con la presencia del presidente de PEFC España, Francisco Carreño, y de la directora general Ana Belén Noriega, junto a invitados especiales y representantes de empresas colaboradoras del sector forestal y del diseño.

El evento también formó parte de la programación del Madrid Design Festival, lo que permitió integrar la propuesta dentro del circuito de innovación y diseño que cada año reúne a profesionales de distintas disciplinas creativas.

El diseño del espacio fue desarrollado por el estudio del arquitecto Martin Majan, con una propuesta que integra diseño contemporáneo, funcionalidad de los ambientes y visibilidad para marcas certificadas

Un escaparate para la sostenibilidad

Según explicaron en la inauguración, el nuevo entorno fue concebido como un espacio colaborativo y demostrativo, donde los productos certificados en origen son los protagonistas.

La iniciativa busca mostrar de manera tangible el potencial de la madera y de otros materiales de origen forestal sostenible en aplicaciones reales de diseño interior y construcción.

Además de oficina institucional, el espacio funciona como showroom de sostenibilidad, pensado para recibir a empresas, profesionales, arquitectos, diseñadores y actores vinculados a la cadena forestal interesados en conocer soluciones certificadas y trazables.

El proyecto también constituye un ejemplo de proyecto certificado bajo el sistema PEFC, ya que fue desarrollado utilizando materiales provenientes de fuentes sostenibles y productos suministrados por empresas con certificación de Cadena de Custodia.

De esta manera, cada componente constructivo y decorativo garantiza trazabilidad, legalidad y compromiso ambiental.

Diseño contemporáneo con protagonismo de la madera

El diseño los espacios de trabajo fueron concebidos para fomentar la creatividad, el intercambio de ideas y el trabajo colaborativo, combinando soluciones estéticas con materiales sostenibles y sistemas constructivos responsables.

La madera de origen certificado ocupa un rol central en el concepto arquitectónico, destacando sus propiedades estéticas, su versatilidad y su contribución a modelos constructivos con menor impacto ambiental.

Un modelo replicable a nivel internacional

Más allá de su función institucional, el nuevo espacio se presenta como un ejemplo a replicar en países en que las empresas forestales promuevan la certificación dentro de la red internacional de PEFC.

Construir un espacio en forma colaborativa, mostrando cómo los organismos nacionales, las cámaras empresarias, los profesionales, pueden generar plataformas físicas que visibilicen la sostenibilidad forestal, posicionar a las empresas certificadas y difundir las posibilidades del diseño con madera.

De esta manera, la iniciativa se convierte en un ejemplo de cómo la certificación forestal puede trasladarse del bosque al espacio construido, conectando a empresas, diseñadores y consumidores con soluciones concretas basadas en la gestión forestal responsable.

