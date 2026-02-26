Innovación y gestión sostenible ponen fin a los mitos: PEFC lanza “The Timber Truth” para posicionar a la madera en la construcción

En un esfuerzo global por descarbonizar la construcción, una de las mayores certificadora forestal del mundo presenta una guía técnica que derriba 16 prejuicios sobre la seguridad y durabilidad de la madera certificada. Una publicación de autoría del arquitecto Pablo van der Lugt reemplaza la retórica con la investigación, disipando mitos sobre la construcción en madera e inspirando claridad para los cliente.

Por Patricia Escobar

Fuente: PEFC Argentina

BUENOS AIRES (26/2/2026) – La industria de la construcción se encuentra en un punto de inflexión. Mientras el mundo busca alternativas urgentes para reducir las emisiones de carbono, la madera surge como la respuesta natural, aunque todavía enfrenta barreras culturales y prejuicios técnicos.

En este escenario, el Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) anunció el lanzamiento de “The Timber Truth” (La Verdad de la Madera), una publicación estratégica diseñada para transformar la percepción del sector inmobiliario y constructor.

El libro aborda dieciséis ideas erróneas persistentes, desde cuestiones de resistencia, resistencia al fuego y durabilidad hasta silvicultura, economía y clima. También aborda con transparencia algunos de los mitos optimistas que rodean la construcción moderna con madera.

Enriquecido con perspectivas prácticas de los proyectos de madera en masa más recientes e innovadores en toda Europa, ofrece la base de conocimientos tan necesaria que permite a los responsables políticos, inversores y constructores actuar con convicción, no con cautela.

A pesar de los avances tecnológicos, muchos desarrolladores e inversores aún operan bajo conceptos desactualizados. “The Timber Truth” aborda directamente los mitos frecuentes sobre la seguridad contra incendios, la durabilidad estructural, la disponibilidad de recursos y el verdadero desempeño ambiental de la madera.

La publicación no es solo un manifiesto, sino una herramienta técnica para arquitectos y tomadores de decisión.

Según destaca PEFC, cuando la madera proviene de fuentes gestionadas de forma sostenible y cuenta con certificación, se convierte en un activo estratégico que:

Secuestra carbono: A diferencia del acero o el concreto, la madera almacena CO₂ durante toda su vida útil.

Garantiza trazabilidad: Permite cumplir con las crecientes exigencias de los mercados internacionales y las normativas contra la deforestación.

Ofrece alta tecnología: Cumple con los estándares más rigurosos de seguridad y eficiencia térmica.

Sostenibilidad: El nuevo requisito de acceso a mercados

El lanzamiento de esta iniciativa no es casual. El mercado global está cerrando las puertas a productos de origen incierto. Hoy, la certificación forestal es la «llave» que permite a las empresas alinearse con los estándares ESG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza) exigidos por fondos de inversión y gobiernos.

«La gestión responsable de los bosques no solo protege el patrimonio natural, sino que fortalece la competitividad económica y la inserción internacional de los productos forestales», señalan desde la organización.

Un cambio cultural en la edificación moderna

Más que un libro, “The Timber Truth” busca impulsar un cambio de paradigma. En un momento donde la descarbonización de las ciudades es prioridad en la agenda climática, contar con información técnica respaldada por PEFC —el sistema de certificación más grande del planeta con más de 296 millones de hectáreas certificadas— resulta vital para el diseño de políticas públicas y proyectos de inversión a gran escala.

En Argentina, este impulso se ve reflejado a través del Sistema Argentino de Certificación Forestal (CERFOAR), homologado internacionalmente por PEFC, que garantiza que empresas certificadas en el país cumplan con los estándares de calidad y sostenibilidad que el mundo demanda hoy.

