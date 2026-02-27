El Instituto de la Ingeniería de España crea los Premios Hedy Lamarr para distinguir a ingenieras que lideran la innovación y la sostenibilidad

El galardón reconocerá a la Ingeniera Nacional e Internacional del Año y busca visibilizar referentes femeninos en STEM. La primera edición se presentó el 11 de febrero, en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y los reconocimientos se entregarán el 12 de marzo en Madrid.

Fuente: IIE

MADRID (25 de febrero de 2026).– El Instituto de la Ingeniería de España (IIE) anunció la creación de los Premios Hedy Lamarr a la Ingeniera Nacional e Internacional del Año, una iniciativa destinada a reconocer a mujeres que, desde distintas ramas de la ingeniería, están liderando transformaciones clave en innovación tecnológica, sostenibilidad, movilidad, digitalización industrial y bienestar social.

El anuncio oficial se realizó el 11 de febrero, en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, una fecha que pone el foco en la necesidad de atraer más talento femenino a las disciplinas STEM y generar referentes visibles para las nuevas generaciones.

La ceremonia de entrega está prevista para el 12 de marzo, en un acto cuya convocatoria se dará a conocer próximamente.

La presidenta del Instituto, María Cruz Díaz, subrayó que el objetivo de los premios es “situar en el centro a las mujeres ingenieras que están transformando el país, muchas veces de forma silenciosa, sosteniendo infraestructuras críticas, impulsando la transición energética, desarrollando soluciones tecnológicas y mejorando cada día la vida de las personas”.

Asimismo, destacó la importancia de contar con modelos a seguir: “Si una niña no ve ingenieras, difícilmente imaginará que puede serlo. Estos galardones nacen con una vocación clara: inspirar, abrir caminos y romper inercias”.

“La ingeniería es esencial para afrontar los desafíos globales, y no podemos prescindir del talento del 50 % de la población”.

Nueve ingenierías frente a los grandes desafíos

El Instituto de la Ingeniería de España agrupa a más de 200.000 profesionales a través de nueve ramas fundamentales: Ingeniería Agronómica, Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, Ingeniería de Minas, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Telecomunicación, Ingeniería Aeronáutica, Ingeniería Naval y Oceánica, Ingeniería de Montes e Ingeniería ICAI.

Estas especialidades actúan de forma coordinada para dar respuesta a desafíos estratégicos como la transición energética, la seguridad alimentaria, la movilidad sostenible, la modernización de infraestructuras, la digitalización industrial, la protección del medio natural y el desarrollo de tecnologías de la información y las comunicaciones.

Con la creación de los Premios Hedy Lamarr —en homenaje a la actriz e inventora pionera en tecnología de comunicaciones— el IIE refuerza su estrategia institucional de promoción de vocaciones STEM y de visibilización del liderazgo femenino en sectores clave para el desarrollo tecnológico, social y ambiental.

Acciones del IIE para fomentar vocaciones STEM y visibilizar a las ingenieras

Los premios toman el nombre de Hedy Lamarr, ingeniera e inventora pionera cuya aportación científica fue determinante para el desarrollo de tecnologías esenciales en la actualidad.

Lamarr ideó, junto al compositor George Antheil, un sistema de comunicaciones por espectro ensanchado que sentó las bases del WiFi, el GPS y el Bluetooth.

Su figura encarna el talento femenino históricamente invisibilizado en la ingeniería y simboliza el impacto real que las mujeres han tenido —y continúan teniendo— en la innovación tecnológica y la transformación de la sociedad.

La creación de los Premios Hedy Lamarr se integra en la estrategia del IIE para impulsar la igualdad y fomentar el acceso femenino a las profesiones STEM. El Instituto ha querido que estos galardones lleven su nombre para reivindicar su legado y proyectarlo como referente para las nuevas generaciones de ingenieras.

Entre sus iniciativas destacan:

• Programa “Ingenieras Referentes”, que acerca testimonios profesionales a estudiantes de centros educativos.

• Programas de mentoría STEM dirigidos a universitarias y jóvenes investigadoras.

• Informe anual de la Mujer en la Ingeniería, que analiza la brecha de acceso, liderazgo y desarrollo profesional.

• Participación en redes europeas de igualdad en ciencia y tecnología.

• Alianzas con colegios profesionales y universidades para promover vocaciones STEM desde las primeras etapas formativas.