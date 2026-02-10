PEFC certifica 380.693 hectáreas en Argentina y afianza la presencia del sello verde en cinco provincias forestales

La certificación de gestión forestal sostenible alcanza plantaciones y bosques nativos en Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires y Santa Fe. El esquema incluye grandes empresas, PyMEs y pequeños productores, y suma 23 certificados de Cadena de Custodia en distintas cadenas de valor.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

Fuente: PEFC Argentina

BUENOS AIRES (10/2/2026).- En un escenario donde la trazabilidad, el origen responsable de los productos y la conservación de los ecosistemas pesan cada vez más en las decisiones de compra e inversión, la certificación forestal gana relevancia como herramienta concreta para respaldar una gestión sostenible de los bosques.

En Argentina, el sistema PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) certifica actualmente 380.693 hectáreas de bosques gestionados de manera sostenible, distribuidas en cinco provincias clave para la actividad foresto-industrial: Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires y Santa Fe.

Del total de la superficie certificada, el 57% corresponde a plantaciones con objetivos productivos, mientras que el 43% incluye bosques nativos, pastizales y humedales bajo esquemas de conservación y manejo responsable. La composición refleja un modelo que articula producción forestal, resguardo ambiental y desarrollo territorial.

La certificación de gestión forestal sostenible en el país se instrumenta a través de 10 certificados vigentes: cinco individuales —que abarcan desde grandes empresas hasta pequeños productores— y cinco certificados grupales que integran a 19 pequeños y medianos productores.

Este esquema facilita el acceso a la certificación y promueve la participación de distintos actores del entramado forestal.

En 2025 se emitió además el único certificado de gestión forestal sostenible de bosques nativos vigente en Argentina, otorgado a un pequeño productor de la provincia de Misiones bajo el sistema PEFC Argentina, ampliando el alcance del esquema hacia el manejo responsable del bosque nativo.

“La certificación PEFC en Argentina demuestra que es posible producir y conservar al mismo tiempo. Nuestro sistema integra grandes, medianos y pequeños productores, y pone en valor tanto los bosques implantados como los bosques nativos y otros ecosistemas clave”, señaló Florencia Chavat, responsable de PEFC Argentina.



Cadena de Custodia: 23 certificados y expansión en la industria

En materia de Cadena de Custodia (CdC), PEFC Argentina cuenta con 23 certificados vigentes, que alcanzan a diversas cadenas de valor: celulosa, papel, cartón, impresión y packaging, tanino, luthería, generación de energía eléctrica a partir de biomasa forestal y la forestoindustria de transformación mecánica de la madera, incluyendo madera aserrada, tableros y muebles.

Dentro de este esquema se destaca el único certificado grupal de PyMEs forestoindustriales en la cadena de la madera aserrada, un modelo que busca facilitar el acceso a la certificación y mejorar la competitividad de pequeñas y medianas empresas frente a mercados que exigen trazabilidad y estándares ambientales verificables.

Leer más:

“El crecimiento de la Cadena de Custodia es uno de los grandes desafíos de esta etapa. Nuestro objetivo es acompañar a más industrias y PyMEs para que puedan certificar, sumar valor a sus productos y responder a una demanda global cada vez más exigente en términos de trazabilidad y sostenibilidad”, explicó Chavat.

De cara a los próximos años, la estrategia apunta a ampliar la certificación a lo largo de las cadenas de valor y consolidar una oferta creciente de productos forestales certificados, en línea con los compromisos ambientales, climáticos y sociales que inciden cada vez más en el comercio internacional.



PEFC en el mundo: más de 296 millones de hectáreas certificadas

A nivel global, la Alianza PEFC certifica más de 296 millones de hectáreas de bosques, lo que la posiciona entre los principales sistemas de certificación forestal del mundo.

En cuanto a Cadena de Custodia, se han emitido más de 13.800 certificados, que involucran a más de 28.400 establecimientos industriales en 88 países, asegurando la trazabilidad de la madera y los productos forestales desde el bosque hasta el consumidor final.