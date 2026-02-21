Misiones | La subcomisión interinstitucional para la conservación del Yaguareté acordó difundir en breve un documento técnico sobre el procedimiento de traslado de “Pará”

La polémica tras la captura y liberación de la hembra y sus dos crías en la Reserva de Biosfera Yabotí derivó en un reclamo de información pública sobre el monitoreo y destino del ejemplar. Este viernes, el espacio interinstitucional se reunió en Puerto Iguazú para una jornada de trabajo técnico, y en ese marco se acordó avanzar en la elaboración de un informe técnico que será difundido próximamente.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

MISIONES (21/2/2026).- La Subcomisión Selva Paranaense para la Conservación del Yaguareté acordó avanzar en la publicación, “a la brevedad”, de un documento técnico sobre el protocolo aplicado en el operativo de captura, traslado y liberación de la yaguareté “Pará” y sus cachorros.

La decisión se tomó durante una reunión realizada este viernes 20 de febrero en Puerto Iguazú, con la participación de integrantes en forma virtual y presencial, de la que participaron autoridades provinciales, organismos nacionales, fuerzas de seguridad y organizaciones científicas que integran el espacio técnico.

El encuentro formó parte de la agenda de trabajo que en forma permanente se reune para analizar sobre el estado y acciones para la conservación del yaguareté en la región.

El caso de “Pará” adquirió trascendencia nacional luego de que organizaciones conservacionistas solicitaran información pública y un pedido de investigación sobre la evolución del ejemplar y el seguimiento posterior al traslado. Los cuestionamientos se centraron en la necesidad de mayor claridad sobre los protocolos de intervención y la supervisión de la supervivencia del felino.

Según informaron fuentes consultadas por ArgentinaForestal.com, en la reunión del viernes se analizaron en detalle los procedimientos implementados durante el operativo realizado en áreas protegidas de la Reserva de Biosfera Yabotí, así como los reportes actualizados de monitoreo.

En este contexto, la Subcomisión resolvió trabajar en sistematizar la información técnica disponible y elaborar un documento consensuado que detalle los criterios, procedimientos y fundamentos científicos que guiaron la intervención.

Evaluación técnica y coordinación

Durante la jornada se abordaron temas como:

Análisis de reportes de monitoreo y datos técnicos actualizados.

Evaluación de indicadores biológicos y territoriales vinculados a la conservación en la Selva Paranaense.

Revisión de protocolos de intervención y criterios técnicos de actuación.

Coordinación de acciones conjuntas de seguimiento y control en áreas estratégicas.

Estrategias de comunicación institucional y gestión de información sensible.

Definición de líneas prioritarias y próximas reuniones técnicas.

Desde el Ministerio de Ecología destacaron que la reunión permitió “consolidar el trabajo articulado entre organismos provinciales, nacionales, fuerzas de seguridad y organizaciones de la sociedad civil con trayectoria científica y territorial”, reafirmando la importancia de la coordinación interinstitucional para la conservación de la biodiversidad en Misiones.

Del encuentro participaron el ministro de Ecología y RNR, Martín Recamán; el subsecretario de Ecología, Facundo Ringa; el director Ejecutivo IMiBio, Emanuel Grassi; por el Ministerio del Agro y la Producción, Guido Solowinski; por la Fundación Azara / Güira Oga Dante Di Nucci; por el Proyecto Yaguareté, Agustín Paviolo; por la Fundación Vida Silvestre, Manuel Jaramillo; por el Proyecto Zorro Pitoco Carina Argüelles y Karen DeMatteo; por la Coordinacion Regional Nea de Conservación de Parques Nacionales, Guillermo Gil; Director Policía de Medio Ambiente y Delitos Rurales, Maximiliano Jaques; Subdirector Policía de Medio Ambiente y Delitos Rurales Carlos González.

También participaron, la directora de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Ecología, Antonella Bortolotti; el director general de Áreas Naturales Protegidas, Guardaparque Fabio Malosch; coordinador técnico de Biósfera Yabotí Guadarparque Claudio Maders; coordinadora Zona Norte Guardaparque Lorena Habel; y coordinador Zona Centro, Mauro Espíndola.

Continuidad del trabajo técnico

La Subcomisión Selva Paranaense para la Conservación del Yaguareté —integrada por organizaciones que trabajan desde hace años en la conservación del yaguareté y que apoyaron el traslado— continuará desarrollando encuentros periódicos para sostener una evaluación conjunta basada en criterios científicos.

La próxima publicación del documento técnico busca aportar transparencia, fortalecer la gestión de la información y consolidar el plan integral de conservación del yaguareté en la Selva Paranaense, una de las regiones que se conserva para la supervivencia de la especie en Argentina.

