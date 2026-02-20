Paraguay conserva el 44,4% de su territorio con bosques y alcanza la menor tasa de deforestación en casi 20 años

El nuevo Reporte Nacional de Cobertura Forestal 2022–2024 del Instituto Forestal Nacional (INFONA) confirma que el país mantiene 17,76 millones de hectáreas con cobertura forestal y mejora la precisión de su monitoreo con estándares internacionales.

Fuente: INFONA

ASUNCIÓN (20/2/2026).- Paraguay conserva el 44,4% de su territorio bajo cobertura forestal, equivalente a 17,76 millones de hectáreas al cierre de 2024, según el nuevo Reporte Nacional de Cobertura Forestal y Cambios de Uso de la Tierra 2022–2024 presentado por el Instituto Forestal Nacional (INFONA).

El informe revela además que los bosques nativos representan el 82,7% de la superficie forestal total y se concentran mayoritariamente en la Región Occidental o Chaco paraguayo, consolidando al sector como un pilar territorial, ambiental y productivo del país.

Desde el INFONA señalaron que el Reporte es una herramienta técnica fundamental para comprender el estado actual de los bosques y plantaciones forestales del país, y así orientar decisiones públicas y privadas de largo plazo, fortaleciendo la política forestal nacional basada en datos, transparencia y estándares internacionales.

Entre los principales resultados, se indica que:

· Paraguay mantiene el 44,4% de su territorio con cobertura forestal, equivalente a 17,76 millones de hectáreas.

· El bosque nativo representa el 82,7% de esa cobertura, con una fuerte concentración en el Chaco paraguayo.

· La actualización metodológica permitió mejorar la precisión del monitoreo, alcanzando una exactitud global de hasta 98,2%, alineando al país con estándares internacionales.

· La deforestación muestra una tendencia sostenida a la baja, registrando en 2022–2023 la menor tasa de cambio de uso del bosque nativo en casi 20 años.

“Este reporte fortalece la línea base forestal del país y refuerza la credibilidad de la información oficial, clave para la gestión responsable del territorio, el acceso a mercados exigentes y la formulación de políticas públicas basadas en evidencia”, señaló en la presentación virtual la presidente del INFONA, Cristina Goraleswki, realizada el pasado miércoles 18 de febrero.

El reporte en formato digital se presenta como un documento técnico que consolida información oficial, verificable y alineada a estándares internacionales sobre el estado de la cobertura forestal del Paraguay.

Goralewski señaló la importancia estratégica del informe: “Es una herramienta fundamental para la toma de decisiones públicas, el acceso a mercados exigentes y la planificación de políticas forestales de largo plazo”.

Otro dato significativo del documento es el crecimiento histórico de las plantaciones forestales, que aumentaron 66,1% en solo dos años, así como el rol estratégico de los palmares, que representan el 15,4% de la cobertura forestal nacional y se concentran en un 94% en la Región Occidental.

El Reporte Nacional de Cobertura Forestal y Cambios de Uso de la Tierra 2022-2024 está disponible para la descarga pública y gratuita en el Portal de Bosques y Usos de la Tierra.

Para el informe se incorporaron mejoras metodológicas, como la reducción de la unidad mínima de mapeo de 1 a 0,5 hectáreas, y la eliminación del filtro basado en mapas históricos de bosque nativo, lo que permitió aumentar significativamente la precisión del monitoreo.

Por medio de esta actualización, el mapa forestal alcanza una exactitud global de hasta 98,2%, con un índice de concordancia cercano a la perfección.

Deforestación con tendencia a la baja

En relación a la dinámica del uso del bosque, el reporte también confirma que la deforestación muestra una tendencia sostenida a la baja, al registrar en el período 2022-2023 la menor tasa de cambio de uso del bosque nativo en casi 20 años.

En el Chaco paraguayo, además, el 87,4% de los cambios de uso del bosque nativo se realizaron bajo planes de uso de la tierra aprobados, lo que refleja un alto nivel de cumplimiento del marco normativo.

“Hoy Paraguay cuenta con un sistema de monitoreo forestal más robusto, preciso y transparente, que nos permite no solo medir mejor, sino también controlar mejor y responder con mayor eficacia”, afirmó la presidenta del INFONA.

En materia de control, el Sistema de Alertas Tempranas del INFONA incrementó en 47% los reportes entre 2023 y 2024, mientras que las denuncias asociadas a cambios de uso y hechos punibles aumentaron más de 150% entre 2022 y 2024.

Todas estas acciones —en palabras de Goralewski— reafirman el compromiso del INFONA con la generación de datos basados en evidencia, la transparencia, el acceso público a la información y la gestión forestal sostenible, como pilares para la toma de decisiones y el desarrollo del país.

