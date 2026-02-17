El desarrollo de soluciones de embalaje sostenibles entre las principales estrategias para el sector de celulosa y papel en 2026

El inicio del año marca un punto de partida para acelerar la ejecución de los planes estratégicos del sector de la celulosa y el papel en un contexto global volátil. La industria opera influida por tensiones geopolíticas, variaciones en los precios de la energía y un crecimiento económico mundial moderado. La eventual implementación del acuerdo Mercosur–Unión Europea podría facilitar exportaciones y fortalecer el posicionamiento de productos sostenibles.

BUENOS AIRES (17/2/2026).- El inicio de 2026 marca un punto de partida para acelerar la ejecución de los planes estratégicos del sector de la celulosa y el papel en un contexto global volátil. Aunque en algunos mercados la agenda regulatoria ambiental perdió impulso, la celulosa y el papel mantienen un rol central en el desarrollo de soluciones de embalaje sostenibles.

Las proyecciones indican una expansión sostenida del mercado global de envases de papel, con crecimientos anuales cercanos al 4% impulsados por el comercio electrónico y la preferencia por materiales reciclables y biodegradables.

Mientras los papeles gráficos continúan su ajuste por la digitalización, los segmentos de packaging y productos industriales sostenibles lideran la evolución del mercado, que podría superar los 570.000 millones de dólares hacia comienzos de la próxima década.

En el plano macroeconómico, el sector enfrenta presiones comerciales y barreras arancelarias en distintos mercados, al tiempo que se abren oportunidades relevantes.

La eventual implementación del acuerdo Mercosur–Unión Europea podría facilitar exportaciones y fortalecer el posicionamiento de productos sostenibles.

En paralelo, la innovación tecnológica —incluida la digitalización de procesos y el uso de inteligencia artificial— surge como un factor clave de competitividad, con desafíos asociados en materia de ciberseguridad y gestión de datos.

A corto plazo, las estrategias empresariales se orientan a preservar la solidez financiera, optimizar la gestión de caja y adaptarse a cambios regulatorios, incluyendo reformas tributarias que impactan en la cadena de valor.

En el mediano plazo, la prioridad pasa por la eficiencia operativa mediante tecnologías de Industria 4.0, la expansión en segmentos dinámicos como envases para e-commerce y productos higiénicos, la diversificación de mercados y el fortalecimiento del capital humano frente a la escasez de mano de obra calificada.

La bioeconomía como palanca de transformación

Con una mirada de largo plazo, el sector avanza hacia un reposicionamiento dentro de la bioeconomía. La inversión en investigación y desarrollo de biomateriales, nanocelulosa y soluciones circulares, junto con la valorización energética de la biomasa y la gestión eficiente de recursos, configura una agenda de transformación orientada a la sostenibilidad y a la generación de mayor valor agregado.

En este escenario, la integración de estrategias de corto, mediano y largo plazo resulta esencial para equilibrar resiliencia y crecimiento.

La capacidad de adaptación, innovación y anticipación frente a escenarios cambiantes será determinante para consolidar el papel de la industria como actor clave de una economía más sostenible.

Fuente consultada: “Estratégias para o setor de celulose e papel: hora de acelerar o plano 2026”, Marcio Funchal, 16 de enero de 2026. Newspulpaper by ABTCP (Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel).

