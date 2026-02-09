Acuerdo UE–Mercosur: la foresto-industria argentina espera definiciones mientras la región avanza y gana competitividad

Desde el Consejo Foresto-industrial Argentino (conformado por AFoA, AFCP, FAIMA, ASORA y FAIMA), advierten que el acuerdo firmado por el gobierno de Javier Milei abre una oportunidad estratégica para el sector, pero reclama políticas productivas activas para evitar que Argentina quede relegada frente a Brasil, Uruguay y Paraguay.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

BUENOS AIRES (9/2/2026).- Mientras Brasil y Uruguay aceleran inversiones forestales y Paraguay comienza a captar interés de capitales internacionales, la foresto-industria argentina permanece expectante y estancada, condicionada por la falta de rentabilidad, un mercado interno deprimido y una creciente pérdida de competitividad frente a sus vecinos.

En este contexto, el Consejo Foresto-Industrial Argentino (CONFIAR) difundió este lunes un comunicado de prensa para poner el foco en el acuerdo Unión Europea–Mercosur, al que define como «una oportunidad estratégica que solo podrá aprovecharse si va acompañada de políticas productivas activas, inversión y definiciones políticas claras».

Desde la entidad remarcan que el acuerdo aún debe ser aprobado por el Parlamento Europeo, mientras que en Argentina será analizado el próximo 11 de febrero en el Congreso Nacional, en un debate considerado clave para el futuro del sector. “El riesgo no es el acuerdo en sí, sino llegar tarde o mal preparados”, advierten desde CONFIAR.

Una oportunidad global que Argentina aún no capitaliza

Tras la firma del Acuerdo de Asociación Estratégica entre el Mercosur y la Unión Europea, CONFIAR analizó su impacto potencial sobre la cadena foresto-industrial, destacando que la conformación de una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, con más de 700 millones de habitantes, podría mejorar significativamente el acceso de los productos argentinos de madera, celulosa, papel y cartón al mercado europeo, mediante la eliminación de aranceles vigentes.

El entendimiento también contempla plazos de desgravación extendidos para productos sensibles —como muebles y determinados papeles—, lo que brinda a la industria local una ventana de transición para invertir, modernizarse y sostener el empleo. Sin embargo, ese tiempo puede dilapidarse si no se adoptan decisiones estructurales.

Desde CONFIAR subrayan que el aprovechamiento real del acuerdo exige adaptarse a los estándares ambientales europeos, en especial al Reglamento de Productos Libres de Deforestación (EUDR), cuya implementación plena está prevista para 2026.

Argentina cuenta con una base normativa sólida, respaldada por la Ley 25.080 vigente hasta 2029 y la expansión de sistemas internacionales de certificación forestal y manejo sostenible, pero enfrenta serias desventajas competitivas.

Agenda de trabajo público-privado

“El acuerdo plantea una oportunidad concreta, pero también una agenda de trabajo ineludible. Para competir en mercados exigentes se necesitan inversiones en tecnología, procesos y financiamiento accesible. Además, urgen políticas que mejoren la competitividad: reducción de costos logísticos, alivio fiscal, simplificación burocrática y un marco laboral que acompañe a las PyMEs del interior”, señalaron desde el Consejo.

Desde el sector remarcan la necesidad de instrumentos de financiamiento específicos, canalizados a través de bancos públicos y agencias de desarrollo, orientados a:

modernización tecnológica,

eficiencia energética,

bioenergía,

sistemas de trazabilidad y certificación.

“Sin crédito productivo, las exigencias internacionales dejan de ser una oportunidad y se convierten en una barrera”, advierten.

ConFIAR destacó la importancia de avanzar en instrumentos de crédito orientados a la modernización tecnológica, la eficiencia energética, la bioenergía y los sistemas de trazabilidad, canalizados a través de bancos públicos y agencias de desarrollo, que permitan transformar las exigencias internacionales en una palanca de competitividad para la industria nacional.

Un sector que sigue esperando su oportunidad de crecer

CONFIAR reafirmó su compromiso de trabajar junto al Estado nacional, las provincias y el sistema financiero para integrar a la forestoindustria argentina al comercio internacional con mayor valor agregado, fortaleciendo al mismo tiempo el mercado interno. Pero el mensaje es claro: la región avanza y Argentina no puede seguir mirando desde afuera.

La foresto-industria argentina involucra más de 53 millones de hectáreas de bosques nativos y 1,3 millones de hectáreas de plantaciones forestales, el 80% concentradas en la Mesopotamia. El sector se abastece en un 95% de madera de plantaciones, generando productos de bajo impacto ambiental: celulosa y papel, madera para viviendas y muebles, energía eléctrica y térmica y derivados químicos clave para la descarbonización de la economía.

Con 13.000 productores, más de 6.000 empresas, alrededor de 100.000 empleos directos formales y exportaciones por 550 millones de dólares anuales, Argentina tiene condiciones para jugar en las grandes ligas. Según la consultora finlandesa AFRY, la industria forestal global crecerá en más de 210 billones de dólares entre 2019 y 2035.

La pregunta que deja CONFIAR es directa: ¿Argentina aprovechará esta oportunidad o seguirá quedando relegada mientras sus vecinos avanzan?

Noticia relacionada