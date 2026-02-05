Madera, resina y carbono: investigan un nuevo modelo que redefine la rentabilidad de las plantaciones forestales

Investigadores de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), de la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Lugo de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y de la Escuela Superior de Agricultura Luiz de Queiroz de la Universidade de São Paulo, Brasil (USP), indican que la incorporación del carbono como activo productivo junto a la madera y la resina puede cambiar de manera significativa la rentabilidad y la estrategia de corte de las plantaciones forestales.

Fuente: Agroinformación

ESPAÑA Y BRASIL (5/2/2026).- Aunque las plantaciones de pinos proporcionan muchos beneficios maderables al productor, los relacionados con materias primas han sido siempre los más valorados. Sin embargo, hay otros productos forestales, como la resina, que en zonas forestales, como es el caso de España, han tenido una larga tradición pero que suelen considerarse menos importantes cuando puede proporcionar una rentabilidad igual o superior a la de la madera en determinadas condiciones.

En América del Sur, el Estado de Paraná, Brasil, lidera en producción de resina.

En concreto, un nuevo estudio realizado en plantaciones de pino de España y Brasil ha analizado tres servicios ecosistémicos que ofrecen estos bosques: la madera, la resina y la captura de carbono.

Como resultado del trabajo, los investigadores han creado un modelo para ver cómo combinar de manera óptima la producción de estos tres elementos y determinar cuál sería la mejor edad para cortar los árboles si se quiere obtener la máxima rentabilidad.

El equipo de trabajo ha estado formado por investigadores de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), de la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Lugo de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y de la Escuela Superior de Agricultura Luiz de Queiroz de la Universidade de São Paulo, Brasil (USP).

Dentro de la amplia variedad de servicios ecosistémicos que ofrecen a la sociedad los sistemas forestales, los de provisión (aquellos referidos a distintos bienes y materias primas) han sido tradicionalmente los más demandados.

Dentro de ellos se encuentran los productos forestales no madereros que, en muchas ocasiones han recibido menos atención que la obtención de madera. Uno de ellos, de gran tradición en algunas zonas de España, es la producción de resina, un producto que habitualmente se consideraba un servicio ecosistémico complementario o subordinado al de la madera.

La resina, un recurso olvidado que puede proporcionar una rentabilidad igual o superior a la de la madera en determinadas condiciones.

En un reciente trabajo se ha elaborado un modelo que permite integrar la producción de resina, madera y carbono, y determinar cuál es el turno económicamente óptimo atendiendo a la forma habitual de realizar la resinación y la rentabilidad asociada.

En concreto, se ha partido de la hipótesis de que el carbono se puede comercializar en mercados voluntarios e inicialmente se asume que la extracción de resina se realiza solo durante los tres años previos a la corta final.

Además, se ha analizado si existen condiciones donde la producción de resina no debería ser considerada como una producción complementaria o subordinada a la de la madera.

«LA PRODUCCIÓN DE RESINA CONTRIBUYE AL AUMENTO DE RENTAS QUE PUEDE RECIBIR EL PROPIETARIO, REENFOCANDO LA VISIÓN TRADICIONAL QUE LA CONSIDERABA UN PRODUCTO SECUNDARIO”

La novedad de este trabajo, además de incorporar en el análisis tres servicios ecosistémicos diferentes, radica en que se han elegido dos casos de estudios distintos.

Uno ha sido una masa de pino marítimo (Pinus pinaster Ait.) en España, procedente de repoblación, con una gestión diferente a la que tradicionalmente se ha realizado en otras zonas del interior del país; y otro serían plantaciones de Pinus elliottii Engelm en Brasil, especie con crecimiento más rápido y tradicionalmente con una gestión más intensiva.

La hipótesis principal es que la inclusión simultánea de los servicios ecosistémicos de madera, resina y carbono puede alterar tanto la rentabilidad como la edad óptima a la que se deben cortar estas plantaciones.