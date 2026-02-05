La menor demanda en China y Europa, la presión de Australia y los costos logísticos condicionan al complejo forestal. En este escenario, el sector forestal inicia 2026 con más volumen, precios bajo presión y expectativas puestas en que las inversiones en curso permitan recomponer el negocio en el mediano plazo, aunque el corto plazo seguirá marcado por cautela y ajustes.

Fuente: Ámbito

URUGUAY (7/2/2026).- Al igual que en Argentina, el sector forestal de Uruguay atraviesa un comienzo de año complejo, si bien el volumen producido creció 4%, los precios internacionales cayeron 9%, en un contexto marcado por menor demanda global, incertidumbre en los grandes mercados y una competencia cada vez más agresiva.

A pesar de la caída de los precios internacionales, las nuevas inversiones previstas para 2026 permiten anticipar un repunte exportador recién a partir de 2027.

Así lo señaló el consultor privado Nelson Ledesma, quien advirtió que las primeras señales de enfriamiento del mercado comenzaron a verse en 2024, se profundizaron durante 2025 y, por ahora, no muestran perspectivas de mejora significativa en materia de precios para este año.

«Respecto de Uruguay, el volumen producido aumentó un 4%, pero los valores cayeron un 9%», explicó Ledesma, al tiempo que subrayó que el escenario internacional sigue dominado por la cautela, especialmente por la postura de Europa y China, los principales polos de demanda.

Menor demanda y presión competitiva

De acuerdo con el análisis del consultor, la incertidumbre en China sigue siendo uno de los factores centrales. Si bien existen grandes proyectos que continúan produciendo, lo hacen con márgenes ajustados y sin mostrar una recuperación clara de la demanda. A esto se suma la reticencia de compradores europeos y asiáticos a cerrar nuevos negocios, en un contexto de precios deprimidos y stocks elevados.

En paralelo, Australia emergió como un actor clave en la presión bajista de los valores. «Australia está dispuesta a bajar precios y vender mayor volumen disponible», señaló Ledesma, y advirtió que competir por precio resulta especialmente difícil para Uruguay, no solo por los costos internos sino también por el impacto de los fletes.

En cuanto a los valores actuales, Ledesma detalló que en fibra corta la referencia de la tonelada de celulosa ronda los 560 dólares en China, mientras que en Estados Unidos se ubica entre 565 dólares y 585 dólares.

Para la fibra larga, que suele cotizar con un diferencial cercano a los 100 dólares, los precios se sitúan en torno a 680 dólares en China y entre 700 dólares y 730 dólares en Estados Unidos, según la región.

«China es un gran jugador y no ha tenido la recuperación que se esperaba», remarcó el consultor, y explicó que el país asiático se abastece cada vez más de proveedores como Vietnam, Australia o Sudáfrica, e incluso de producción interna, lo que limita oportunidades para otros exportadores.

Integración vertical como estrategia defensiva

Frente a este escenario desafiante, el consultor destacó que muchas empresas del sector uruguayo están apostando a profundizar la integración vertical de la cadena forestal como una forma de amortiguar los vaivenes del mercado. La estrategia apunta a ganar eficiencia, reducir exposición a precios internacionales y sostener márgenes en un contexto global todavía incierto.

Así, el sector forestal inicia 2026 con más volumen, precios bajo presión y expectativas puestas en que las inversiones en curso permitan recomponer el negocio en el mediano plazo, aunque el corto plazo seguirá marcado por cautela y ajustes.

Inversiones que miran a 2027

Pese al escenario adverso en precios, el sector forestal local mantiene un frente de inversiones relevante. Para 2026 están en marcha al menos tres proyectos de peso: Urufor, Braspine y Lumin.

Según Ledesma, estas inversiones comenzarán a tener impacto hacia mediados de año o en el tercer trimestre, pero su efecto pleno se verá recién en 2027, con un aumento de las exportaciones.

No obstante, el contexto actual también afecta a otros productos del complejo forestal. Los precios de derivados de la madera registraron caídas de hasta 18%, lo que llevó a dificultades operativas en varias plantas.

«Los chips han tenido problemas para incrementar volumen, y eso implicó que algunas plantas pararan dos, tres o hasta cuatro meses de producción», explicó. En este marco, varias industrias optaron por abastecerse de madera local y reducir producción en otros países.

Un caso emblemático fue el de Lumin, que hacia fines de 2025 debió detener su actividad en planta y enviar trabajadores al seguro de paro. «La caída de la construcción, la baja en la demanda de tableros y los altos niveles de stock explican buena parte de esta situación», agregó Ledesma.