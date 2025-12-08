Timbeter y los Bosques Estatales de Polonia avanzan en la digitalización total de la medición de madera

Timbeter y los Bosques Estatales de Polonia han entrado en la segunda fase de la instrumentación a nivel nacional de la medición digital de la madera, lo que supone un avance en la transición de Polonia hacia una gestión forestal transparente y basada en datos.

POLONIA (5/12/2025).- Tras los resultados positivos obtenidos en 2024, Timbeter y los Bosques Estatales de Polonia (PGL LP) dieron inicio a la segunda fase del despliegue nacional de medición digital de madera, un paso decisivo que consolida la transición del país hacia una gestión forestal sustentada en datos, transparente y plenamente trazable.

El proyecto, respaldado por la Orden del Director General N.º 92/2024, marca un avance sustancial en la modernización de los bosques públicos. La primera etapa piloto —implementada en 14 distritos dentro de las Direcciones Regionales de Piła y Poznań— permitió medir con precisión más de 250.000 metros cúbicos de madera, reduciendo tiempos operativos y costos administrativos.

Con estos resultados, la segunda fase amplía la utilización de la tecnología a más de 700 unidades forestales, incorporando a las 17 Direcciones Regionales de Lasy Państwowe y consolidando el método foto-óptico como estándar de referencia para las mediciones en el país.

Digitalización a escala nacional

La tecnología desarrollada por Timbeter emplea imágenes tomadas desde teléfonos inteligentes y análisis mediante inteligencia artificial para calcular el volumen de madera apilada. Los datos generados se integran automáticamente en el sistema Leśnik+ de los Bosques Estatales, permitiendo registros auditables, precisos y de acceso inmediato.

De acuerdo con evaluaciones internas y reportes operativos de Lasy Państwowe, la adopción de esta herramienta ha reducido la carga administrativa, acelerado la captura y verificación de información, y garantizado condiciones de mayor equidad para contratistas y compradores. Además, la geolocalización y los registros digitales han reforzado la transparencia en la cadena de valor.

Las regiones con mayor adopción incluyen Szczecin, Piła, Poznań, Radom y Katowice, reflejando un amplio respaldo institucional y un ritmo sostenido de expansión.

Capacitación e innovación en campo

La segunda etapa contempla capacitación integral para silvicultores, técnicos y contratistas, con el objetivo de asegurar la adopción homogénea del sistema a nivel nacional. Desde Timbeter destacan que esta fase consolida el uso práctico de la herramienta en operaciones diarias y fortalece el vínculo entre tecnología, eficiencia y sostenibilidad.

“La expansión del proyecto confirma el impacto real de la transformación digital en la silvicultura. Polonia está estableciendo un modelo de gestión moderna y responsable basado en datos,” afirmó Anna-Greta Tsahkna, CEO de Timbeter.

Por su parte, Sergejs Tarasena, gerente de Marketing de la compañía, subrayó el alcance operativo del avance tecnológico:

“Los resultados son medibles: operaciones más rápidas, reportes transparentes y un alto nivel de participación en campo. La segunda etapa demuestra que la innovación es viable y escalable.”

Un nuevo estándar para la gestión forestal

Con la expansión del sistema foto-óptico a nivel nacional, Polonia se posiciona entre los países que integran inteligencia artificial en la administración activa de recursos forestales. La iniciativa sienta las bases para una gestión sostenible que beneficia a toda la cadena productiva, desde equipos operativos hasta diseñadores de políticas públicas.

Administran más de 7,3 millones de hectáreas de bosques públicos y promueven la gestión sostenible, la conservación de la biodiversidad y el aprovechamiento responsable de los recursos madereros.