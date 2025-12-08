Desde FAIMA proyectan mejor escenario para 2026 con foco en las exportaciones y construcción con madera

La presidenta de la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA) y de AMAC, Mercedes Omeñuka, realizó un balance del año para el sector foresto-industrial y analizó las perspectivas de crecimiento para 2026 durante una entrevista concedida a Radio Dos, de Corrientes.

Fuente: Radio Dos

CORRIENTES (6/12/2025).- Mercedes Omeñuka, dirigente empresaria correntina, repasó los avances, problemáticas y metas estratégicas del sector, poniendo el foco en la necesidad de fortalecer las exportaciones, dinamizar el mercado interno y dar respuesta a empresas en crisis.

Omeñuka, actual presidente de la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA) calificó el 2025 como un año complejo para las PyMEs madereras, afectadas por dificultades económicas generales y un nivel de actividad que no se recuperó con la velocidad esperada.

No obstante, destacó oportunidades de expansión para el polo foresto-industrial de Corrientes, particularmente en Santo Tomé e Ituzaingó, donde el avance de proyectos como Acon Timber y Contin impulsa la generación de empleo y valor agregado en origen, aseveró.

La titular de FAIMA señaló que la apertura de mercados internacionales, especialmente India, representa una alternativa concreta para incrementar las ventas externas de madera procesada.

Sin embargo, advirtió que para consolidar estos envíos será necesario superar dificultades logísticas, mejorar competitividad de precios y reactivar el consumo interno, que continúa siendo un pilar para la sustentabilidad del sector.



Tapebicuá: preocupación y búsqueda de soluciones

Uno de los puntos más sensibles de la entrevista fue la situación de Forestadora Tapebicuá, empresa que atraviesa problemas financieros que ponen en riesgo cerca de 400 puestos de trabajo, cerrando el año con incertidumbre sobre su futuro en Virasoro.

Omeñuka sostuvo que FAIMA participa activamente de reuniones con autoridades provinciales, nacionales y con el gremio para buscar alternativas que permitan sostener la producción y proteger el empleo, entre ellas la llegada de nuevos inversores o una posible venta de la firma.

“Estamos siguiendo el tema de cerca —afirmó—. La prioridad es que los trabajadores no queden sin respaldo y que la planta pueda continuar operando”, expresó la empresaria.

Otro aspecto que hizo mención la dirigente, fue sobre el escenario de incendios forestales en Corrientes. Si bien subrayó que muchos focos suelen tener origen intencional, valoró el fortalecimiento de la capacidad de respuesta provincial tras los eventos críticos de años anteriores.

Indicó que las industrias han adoptado protocolos de prevención más estrictos para reducir riesgos y proteger materia prima, infraestructura y personal.

La agenda 2026 con feria nacional y más construcción con madera

Con perspectiva de futuro, Omeñuka anunció que FAIMA trabaja en una feria nacional de muebles y madera, con el objetivo de dinamizar la comercialización y visibilizar productos con valor agregado.

Además, adelantó la creación de un Instituto de la Construcción en Madera, orientado a promover el uso del material en obras habitacionales y urbanas.

“Queremos derribar el prejuicio de que la vivienda en madera es de baja calidad. Hoy hablamos de tecnología, confort, eficiencia térmica y tiempos reducidos de construcción”, afirmó.

La presidenta de FAIMA remarcó que la madera utilizada en construcción se somete a tratamientos industriales que garantizan durabilidad y protección contra plagas, lo que abre camino a nuevas tipologías habitacionales con base sustentable.

El balance del año cierra con un diagnóstico dual: un presente complejo, pero un futuro con potencial de expansión y reconversión productiva.

Para el sector foresto-industrial argentino, 2026 se configura como un período decisivo, con oportunidades externas, inversiones en marcha y el reto inmediato de sostener a las PyMEs en un contexto económico aún frágil.