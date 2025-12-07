La multinacional neocelandesa Claymark invertirá más de US$100 millones en Uruguay con un proyecto forestal declarado de interés nacional

La gigante forestal neozelandesa accede a programa uruguayo de beneficios. La Comisión para la Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap) de Uruguay declaró formalmente el proyecto “promocionado”, otorgando a la filial Claymark Uruguay una serie de exenciones fiscales asociadas.

URUGUAY (6/12/2025).- La multinacional forestal neozelandesa Claymark obtuvo la aprobación oficial para concretar una inversión estratégica en Uruguay por más de US$100 millones, destinada a consolidar operaciones industriales a gran escala y fortalecer la presencia del país sudamericano en el mercado global de productos forestales.

La Comisión para la Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap) declaró el proyecto como “promocionado”, lo que habilita a la filial Claymark Uruguay a acceder a un amplio paquete de incentivos fiscales. La inversión —valuada en aproximadamente US$103,5 millones— financiará la adquisición de maquinaria, equipamiento y obras de infraestructura para el desarrollo productivo.

Un desembarco con impacto económico y productivo

Claymark, reconocida como el mayor productor y exportador de pino de alta calidad de Nueva Zelanda, fundamentó su solicitud de beneficios comprometiéndose con la generación de empleo, el incremento de exportaciones y la incorporación de tecnologías limpias en sus procesos industriales.

La empresa destaca que su ingreso a Uruguay apunta a elevar los estándares de producción y diversificar la oferta forestal del país con valor agregado.

El régimen promocional concede exoneraciones totales de impuestos y aranceles para la importación de bienes de capital y materiales destinados a infraestructura, además de un crédito fiscal de IVA para compras realizadas en el mercado local y una reducción casi íntegra del IRAE, alineada al grado de cumplimiento de los indicadores establecidos por la Ley de Inversiones.

La compañía, adquirida recientemente por NZ Future Forest Products, opera siete plantas industriales y emplea a más de 600 personas en Nueva Zelanda.

Su expansión hacia Uruguay apunta a integrar tecnología europea para aserrado y remanufactura de madera con estándares de eficiencia, calidad y sostenibilidad, lo que representa un potencial impulso competitivo y productivo para la industria forestal del país.

Expertos del sector destacan que la instalación de Claymark refuerza la capacidad de Uruguay para atraer capital extranjero, gracias a un marco normativo que otorga previsibilidad y beneficios fiscales tanto a inversores nacionales como internacionales.

Un marco legal que potencia la llegada de capitales

La Ley de Inversiones 16.906, administrada por la COMAP, es uno de los principales instrumentos para atraer proyectos estratégicos. La normativa garantiza igualdad de trato a todo tipo de inversores y premia a las empresas que generan empleo, promueven exportaciones, fomentan la descentralización y aplican tecnologías sostenibles.

El incentivo más relevante del régimen es la exoneración del Impuesto a la Renta (IRAE), cuyo alcance depende de la calificación del proyecto según su aporte a los objetivos nacionales. Las empresas presentan sus proyectos de forma voluntaria para ser evaluados, promovidos y declarados elegibles para beneficios.

Con la autorización formal ya otorgada, la entrada de Claymark a Uruguay marca uno de los movimientos industriales más significativos del año para el sector forestal regional, y abre una nueva etapa de expansión productiva con mirada exportadora.