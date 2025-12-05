APICOFOM agiliza el análisis químico de la madera: resultados en 48 horas para garantizar calidad e impregnación

El laboratorio de análisis químico de la madera de la Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones y Norte de Corrientes (APICOFOM) se consolidó como un servicio estratégico para el sector foresto-industrial del país, al ofrecer resultados analíticos en apenas 48 horas para certificar la impregnación y concentración de sales en distintos tipos de madera.

Fuente: APICOFOM

MISIONES (5/12/2025).- Dotado con equipamiento de prestigiosas marcas especializadas en este tipo de tecnologías, el laboratorio de madera instalado en la sede de la Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones (APICOFOM) – en la ciudad de Posadas- recibe muestras de madera de diferentes especies aptas para ser impregnadas de parte de empresas asociadas y no asociadas para certificar su concentración de sales.

Es que, de acuerdo con el objetivo de la madera comercializada, se establecen parámetros que las partes comprometidas en la operatoria necesitan respaldar técnicamente. En similar sentido lo pueden aprovechar las impregnadoras que brindan ese servicio, ya que pueden corroborar la calidad del insumo que utilizan.

Antes de su puesta en funcionamiento del laboratorio, la obtención de estos valores podía demorar hasta tres meses, ya que las muestras debían enviarse a Buenos Aires. Hoy, los resultados analíticos se obtienen en apenas 48 horas para certificar la impregnación y concentración de sales en distintos tipos de madera.

Equipada con tecnología de marcas reconocidas internacionalmente, la planta recibe muestras provenientes de empresas asociadas y no asociadas, con el objetivo de verificar que cada pieza cumpla con los parámetros técnicos exigidos según su uso comercial.

Este servicio también resulta clave para las plantas impregnadoras, que pueden validar la calidad del insumo que procesan y fortalecer la trazabilidad productiva.

El certificado emitido por APICOFOM cumple con las normas definidas por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y por los fabricantes del equipamiento utilizado, quienes realizan inspecciones periódicas para garantizar su correcta operación.

Además, el laboratorio se encuentra avalado por áreas estatales vinculadas al control y calidad industrial.

La infraestructura disponible incluye un analizador elemental Rigaku NEX-QC, balanzas de precisión, sensores de humedad y temperatura, molino, hornos, cámara termográfica, termohigrómetro, cámara de secado esterilizadora medicinal, autoclave, destiladores, además de equipos informáticos y diversos insumos técnicos.

La millonaria inversión realizada permitió ofrecer una respuesta inmediata y eficiente a una necesidad latente del sector, beneficiando particularmente a empresas de Misiones, Corrientes y otras provincias.

Desde APICOFOM destacaron que el laboratorio representa un avance determinante en tiempos, costos y calidad de resultados para la industria maderera local y regional.

Las consultas y solicitudes se reciben vía correo electrónico a apicofom@gmail.com, por redes sociales @apicofom y al teléfono (+54) 376 458 9692.