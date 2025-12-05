ENRE autoriza la conexión del nuevo turbogenerador de Arauco en Misiones: incorporará 39 MW al sistema eléctrico

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) autorizó el acceso a la capacidad de transporte solicitado por Electricidad de Misiones S.A. (EMSA) para la conexión del nuevo turbogenerador TG2 de la empresa Arauco Argentina. La medida quedó formalizada mediante la Nota ENRE N.º 134193271/2025.

Fuente: ENRE y Ministerio de Economía de Nación

BUENOS AIRES (5/12/2025).- La autorización del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) de acceso a la capacidad de transporte de energía eléctrica en Misiones se dio a conocer este jueves 4 de diciembre. Se trata de una solicitud de Arauco Argentina para la Estación Transformadora Wanda, ubicada en el Departamento de Iguazú.

La obra contempla la vinculación de una unidad generadora de 39 MW a las barras de 132 kV de la Estación Transformadora Wanda, ubicada en el departamento de Iguazú, Provincia de Misiones. Se trata de un refuerzo energético relevante para la región y el Sistema Argentino de Interconexión (SADI), con potencial impacto en la estabilidad y oferta eléctrica.

El acceso fue autorizado tras vencer el período establecido por la Resolución ENRE N.º 720/2025, sin que se presentaran oposiciones, observaciones ni proyectos alternativos dentro del plazo reglamentario de difusión pública.

No obstante, el organismo regulador estableció condiciones técnicas que Arauco Argentina deberá cumplir formuladas por:

CAMMESA

Electricidad de Misiones (EMSA)

Departamento Ambiental del ENRE

Departamento de Seguridad Pública del ENRE

El cumplimiento de estos requisitos será condición para asegurar la correcta operación de la central y su integración segura al SADI.

La aprobación marca un paso significativo en la ampliación de la capacidad de generación eléctrica en Misiones, con expectativas de aporte directo a la demanda regional y mejora de la infraestructura energética estratégica.

