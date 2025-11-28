Justicia | Incorporación de delitos ambientales por primera vez en Argentina

Por Hugo B. Escalada, abogado. Diputado Provincial M/C

MISIONES (28/11/2025).- La Cámara de Representantes de la Provincia será sede de la presentación del Proyecto de nuevo Código Penal de la Nación, una iniciativa impulsada por autoridades del Poder Legislativo y del Poder Judicial que incorpora, por primera vez, un capítulo dedicado a delitos ambientales.

Una noticia que me reconforta pues forma parte de una larga prédica que como abogado y diputado MC he abordado largamente y que me llevó a presentar un proyecto para la creación de Juzgados Ambientales en Misiones allá por el año 2014.

Durante décadas el derecho impartido por la constitución y los códigos de fondo, tuvo su epicentro en el recurso humano atendiendo sus necesidades económicas y cambios sociales, pero muy lejos quedaron los derechos del medio, que rodea y permite que ese humano lo habite.

Este medio lleno de recursos naturales, como el agua, suelo, biodiversidad biológica y otros fueron definidos y tratados con el eufemismo de «derechos difusos» y por ende muy difícil de amparar y castigar a quien lo dañe. Este medio ambiente abundante en sus principios, hoy muestra signos de deterioro evidente y pone en riesgo a las futuras generaciones.

El desarrollo sostenible, sustentable o perdurable, puede ser definido como un desarrollo que satisfaga las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades.

Ningún recurso renovable debería utilizarse a un ritmo superior al de su generación.

Ningún contaminante debería producirse a un ritmo superior al que pueda ser reciclado, neutralizado o absorbido por el medio ambiente.

Ningún recurso no renovable debería aprovecharse a mayor velocidad de la necesaria para sustituirlo por un recurso renovable utilizado de manera sostenible.

Como especie fuimos degradando, destruyendo, y creando una situación de peligro.

El proyecto presentado instaba, por primera vez en Misiones, a la protección del medio ambiente de manera eficaz con la creación de Juzgados en Delitos Ambientales, que impartan justicia únicamente en el área que le compete.

Los Juzgados, que preveia en dicho proyecto, asumiran la responsabilidad de atender los conflictos y las demandas relacionados al ambiente, la flora, la fauna y el agua; sobre prácticas que pongan en peligro la conservación de las especies y el sistema ecológico y sobre acciones agrarias, forestales, ambientales, de aguas, de uso y aprovechamiento de los recursos naturales impartiendo justicia ambiental.

Lo que está cambiando es la relación con la naturaleza. La sociedad reclama otros comportamientos.

Hoy no tenemos delitos ambientales y solo esa incorporación ya es un gran paso adelante.

El bien jurídicamente protegido en materia de incendios hoy es la propiedad. El ambiente no está contemplado.

Con la reforma, el solo hecho de generar devastación o deforestación estaría tipificado.

En derecho penal ambiental hay muchos delitos de peligro abstracto: basta la alteración o modificación del ecosistema, aun cuando no haya un perjuicio directo a una persona.

El medio ambiente dejó de ser un «derecho difuso» como se lo definió durante décadas.

La creación de un derecho de fondo referido al tema es un gigantesco paso adelante, que espero sea complementado con los tribunales correspondientes.