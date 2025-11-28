FSC Argentina impulsa la certificación en grupo para fortalecer la competitividad de pequeños productores forestales

Una gira técnica por la Mesopotamia permitió acercar el modelo de certificación agrupada a productores, pymes forestales e instituciones académicas. La iniciativa busca reducir costos, mejorar prácticas y facilitar el acceso al sello FSC, clave para ingresar a mercados más exigentes y promover la gestión sostenible del bosque.

Fuente: FSC Argentina

BUENOS AIRES (28/11/2025).- FSC Argentina promueve la certificación grupal para pequeños productores y pymes forestales.

Entre el 17 y el 20 de noviembre, FSC Argentina llevó adelante una extensa gira técnica por la región Mesopotámica con el objetivo de impulsar la certificación en grupo, una herramienta diseñada para facilitar el acceso de pequeños y medianos productores forestales -así como de aserraderos, carpinterías, imprentas y otras industrias de transformación- a los estándares internacionales del sello FSC.

La actividad tuvo como invitado especial a Mauricio Bruna, referente de PROCER Chile y uno de los mayores especialistas de América Latina en certificación agrupada, con más de dos décadas de experiencia en la administración de grupos FSC, quien acompaño en la gira a Esteban Carabelli, Director Ejecutivo de FSC Argentina.

Su aporte permitió compartir casos reales, herramientas de gestión y lecciones aprendidas sobre la implementación del modelo en Chile, donde ya funciona con éxito.

El modelo de certificación agrupada facilita el acceso a productores y empresas interesadas en avanzar hacia la certificación de sus plantaciones forestales, bosques e industrias de transformación como aserraderos, imprentas y otros actores de la cadena.

Asimismo, se prevén nuevas instancias de capacitación y articulación en 2026, con el objetivo de seguir ampliando el alcance de las herramientas FSC y fomentar la gestión sostenible de los bosques y productos forestales.

Un modelo clave para la inclusión productiva

Desde FSC Argentina explicaron que la certificación grupal constituye una alternativa más accesible, ágil y económica frente a la certificación individual.

Bajo este esquema, un administrador del grupo asume gran parte de los procesos técnicos y administrativos, mientras que los productores e industriales incorporan buenas prácticas de manera progresiva, reducen costos y acceden a mercados que valoran la trazabilidad y la sostenibilidad.

Actualmente, Argentina no cuenta con grupos certificados en operación, por lo que el desafío principal es avanzar en su creación. La gira permitió generar las primeras articulaciones, compartir información técnica y evaluar la viabilidad de implementar el modelo en el país.

La gira incluyó actividades en:

· Fundación Gutenberg (CABA)

Orientada al sector gráfico y de packaging, con transmisión en vivo para empresas de todo el país.

· INTA Delta del Paraná (Campana)

Dirigida especialmente a productores forestales familiares de la región.

· Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Concepción del Uruguay (UTN FRCU)

· Un encuentro con estudiantes, docentes y profesionales del ámbito industrial y forestal.

En cada sede se abordaron temas como los estándares nacionales FSC, la importancia del manejo forestal responsable, las oportunidades comerciales asociadas a la certificación y los beneficios específicos del formato grupal.

“Cada encuentro fue especial y en todos ellos se produjo un intercambio entre productores, estudiantes, profesionales y actores del sector forestal y gráfico”, indicaron desde FSC Argentina en un reporte de prensa que resumió los resultados de la gira.

Además, se exhibieron materiales técnicos, guías de implementación y un muestrario de productos certificados -desde frutos amazónicos hasta instrumentos musicales, envases y artículos de madera- para mostrar el alcance global del sello FSC.

La iniciativa fue posible gracias al acompañamiento de Fundación Gutenberg, INTA Delta del Paraná, UTN FRCU y AFOA Entre Ríos, instituciones que no solo participaron en la organización sino que también aportaron sus equipos técnicos, espacios y recursos para garantizar la calidad de cada encuentro.

Desde FSC Argentina destacaron que “cada jornada generó un valioso intercambio entre productores, estudiantes, profesionales y actores del sector forestal y gráfico”, subrayando que la articulación interinstitucional será fundamental para avanzar hacia la conformación de los primeros grupos de certificación FSC en el país.

La organización adelantó que en 2026 se prevén nuevas instancias de capacitación, talleres y abordajes territoriales para ampliar el alcance de la certificación grupal y acompañar a pequeños y medianos productores en la incorporación de buenas prácticas de manejo y cadena de custodia.

FSC Argentina reafirmó su compromiso de seguir promoviendo estándares que fortalezcan la sostenibilidad, la trazabilidad y la competitividad del sector forestal argentino ante los mercados más exigentes del mundo.