La UNESCO resalta el valor estratégico de la Reserva Yabotí para el equilibrio ambiental en América Latina

En el marco de su 80º aniversario, la UNESCO reafirma la importancia de la Reserva de Biosfera Yabotí, reconocida desde 1995 por su riqueza biológica y cultural. “El área protegida, ubicada en Misiones, representa un pilar estratégico para la conservación del Bosque Atlántico y el equilibrio ambiental del continente”, reconoce el organismo de Naciones Unidas, con sede la oficina regional en Montevideo, Uruguay.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

URUGUAY Y ARGENTINA (24/5/2025).- La Reserva de Biosfera Yabotí, ubicada en los municipios de San Pedro y Guaraní, en la provincia de Misiones, ha sido puesta nuevamente en valor por la Oficina Regional de la UNESCO, con sede en Montevideo, como parte de las celebraciones por los 80 años del organismo de Naciones Unidas.

Reconocida desde 1995 bajo el programa «El Hombre y la Biosfera» (MAB), Yabotí es considerada “vital para el equilibrio ambiental del continente”, por su extraordinario valor biológico y cultural.

Con una superficie de 236.013 hectáreas, esta reserva protege una porción estratégica del Bosque Atlántico, uno de los ecosistemas más biodiversos y amenazados del planeta. El término Yabotí , que en guaraní significa “tortuga”, remite a la sabiduría y el ritmo pausado de la selva paranaense.

Un modelo de sostenibilidad

El enfoque del programa MAB busca mantener el equilibrio entre la conservación de la biodiversidad, el desarrollo económico y el bienestar social de las comunidades locales. En el caso de Yabotí, el objetivo es consolidar un modelo regional de sostenibilidad que respete tanto la naturaleza como la cultura de las comunidades que habitan el territorio.

El área incluye zonas núcleo de alta protección como el Parque Provincial Esmeralda (Ley 3469/97) y el Parque Provincial Moconá (Ley 2854/91), además de otros parques y reservas naturales privadas como la Reserva de Usos Múltiples Guaraní de la UNaM, la Reserva Natural Cultural Papel Misionero (Grupo Arcor) y una reserva de 772 ha perteneciente a la empresa Arauco SA, entre otras reservas privadas y refugios naturales

Riqueza natural y cultural

La reserva representa el 21,5% de la formación de Mata Atlántica Interior, que originalmente se extendía desde la Serra do Mar (Brasil), el este de Paraguay hasta el Delta del Paraná en Argentina.

Entre las especies emblemáticas que habitan el área se encuentran el yaguareté (Panthera onca), el tapir o anta, el ocelote, el puma, y diversas especies de corzuelas y pecaríes.

También se destacan aves de alto valor de conservación como el macuco, la yacutinga, el águila harpía, el bailarín azul, el tucán grande y el carpintero dorado verdoso, entre muchas otras.

La flora no es menos diversa: entre las especies más notables figuran el laurel negro, guatambú blanco, yerba mate, lapacho negro, helechos arborescentes, chachí bravo y manso, y árboles de gran porte como el guabirá, el marmelero, el loro blanco y el anchico blanco.

Comunidades y saberes ancestrales

En el territorio conviven alrededor de 720 personas de comunidades Mbya y 35 personas de la colonia campesina Pepirí Miní. En ese contexto, uno de los ejes centrales del plan de manejo es el diálogo de saberes, que promueven de forma intergeneracional en el uso responsable de los recursos naturales y servicios ecosistémicos.

Las principales actividades incluyen la investigación científica, el turismo de naturaleza (con sitios destacados como los Saltos del Moconá, la Huella Guaraní y la Ruta Costera Nº 2), así como el manejo forestal sustentable y las prácticas ancestrales de las comunidades originarias.

Un compromiso con el futuro

“Reservas de Biosfera significa asumir una responsabilidad colectiva con la conservación de la biodiversidad, pero también con la preservación de usos tradicionales y costumbres locales”, destaca la delegación regional de la UNESCO en Montevideo, que difunde semanalmente historias vivas sobre estos territorios.

Yabotí no es solo un refugio para especies en peligro. Es un testimonio vivo del vínculo entre naturaleza y cultura, y un ejemplo de cómo los ecosistemas pueden ser gestionados de forma equilibrada, promoviendo la sostenibilidad a largo plazo en un contexto de cambio climático global.

