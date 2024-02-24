Misiones | Proponen crear el sendero de selva más extenso de la Argentina para desarrollar el ecoturismo en la reserva de biosfera Yabotí

En el marco del Plan de Gestión de la Reserva de Biosfera Yabotí, la comunidad local, el sector turístico y representantes del Ministerio de Ecología de Misiones debatieron en talleres sobre las estrategias y acciones para la conservación y desarrollo local, y proponen la creación de «Yaboti, el camino de selva» en la reserva que tiene una superficie de 235 mil hectáreas, lo que permite un largo recorrido y convertir así en el sendero más extenso del país.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

MISIONES (24/2/2024).- Avanzan en el territorio con los talleres participativos en el marco del proceso de proceso de elaboración del Plan de Gestión de la Reserva de Biósfera Yabotí (RBY) que impulsa el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables.

El trabajo es coordinado por la bióloga María Paula Bertolini y Gabriela Gürtner, ambas de Ananda Consultora Ambiental, y esta semana concretaron el 6° taller enfocado en abordar con la comunidad local y el sector turístico, estrategias y acciones para la conservación del área y el desarrollo local.

El encuentro se concretó el miércoles 21 de febrero en la Biblioteca Gabriela Mistral del Municipio de El Soberbio, y contó con la asistencia e interés de más de 60 personas, entre ellas, representantes del área educativa (nivel primario y secundario de escuelas aledañas a la RBY), fuerzas de seguridad (Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y Policía Ambiental del Gobierno de Misiones), operadores y prestadores turísticos, reservas privadas, emprendedores, ONG’s, comunidades guaraníes y vecinos de la Reserva de Biosfera Yabotí, además de guardaparques provinciales.

Estuvieron presentes autoridades de Ecología, como el subsecretario de Ecología y Desarrollo Sustentable Alan Benítez Vortisch; el subsecretario de Ordenamiento Territorial Facundo Ringa; el subsecretario de Gestión Estratégica Marcelo Surraco; el vice intendente del Municipio de El Soberbio, Ricardo Leiva; y el director de Turismo Víctor Motta.

Camino de la Selva en Yabotí

El taller comenzó con una presentación del proceso que se está llevando a cabo y el estado de avance del mismo.

A continuación, se dio inicio a la participación de la audiencia a través del trabajo en mesas temáticas que trataron los siguientes temas: turismo, actividades productivas sustentables, perspectiva de género y participación de jóvenes, caza y pesca y una mesa conformada por representantes de las comunidades guaraníes que habitan la Reserva de Biósfera Yabotí.

En plenaria se presentaron las ideas surgidas a partir del trabajo articulado entre los miembros de cada mesa que recibieron el aporte de los participantes.

Entre los proyectos compartidos, presentaron “Yabotí, el Camino de la Selva”, como un producto turístico a desarrollar y planificar entre los actores públicos, privados, organizaciones sociales y comunidad local, adelantaron fuentes consultadas por ArgentinaForestal.com.

Sería un sendero de largo recorrido, “la idea es convertirlo en el más extenso de la Argentina, vinculando en todo su camino a la biosfera con la comunidad, con un impacto social y territorial, con visitas a las comunidades Mbya Guaraní, parajes rurales, zonas productivas, la ruta de los paisajes forestales, incluyendo en el camino a los productos elaborados por los emprendedores, integrando la Huella Guaraní, la Huella del Yaguareté, conectando las áreas naturales públicas y privadas de Yabotí”.

Como cierre del encuentro, se invitó a todos los participantes a colaborar con la construcción de la visión de la Reserva de Biósfera Yabotí, ya que es un plan ambicioso y de largo plazo para lograr el objetivo de un desarrollo socio económico territorial de ecoturismo sostenible.

A partir de lo conversado en el taller, se avanzará en la elaboración de la parte propositiva del Plan de Gestión de la Reserva de Biósfera Yabotí, para luego finalizar el mismo en el mes de mayo, informaron en un resumen de prensa difundido por Ecología.