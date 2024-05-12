Bosques nativos | Profesionales de ingeniería forestal analizaron con autoridades de Ambiente las problemáticas de la Ley 26.331

El director de Bosques de la Subsecretaria de Ambiente, Octavio Pérez Pardo, y representantes de la Federación Argentina de Ingeniería Forestal (FAIF) analizaron el presente y futuro de la Ley de Bosques.

BUENOS AIRES (11/5/2024).- Desde la subsecretaria de Ambiente de la Nación informaron que se realizó un encuentro entre el director de Bosques, Octavio Pérez Pardo, y representantes de la Federación Argentina de Ingeniería Forestal con el objetivo de analizar distintas líneas de trabajo de interés común que lleva adelante la dirección.

En la ocasión, se acordó avanzar de manera conjunta en la evaluación de los proyectos ejecutados en el marco de la Ley de Bosques, con la intención de identificar indicadores que permitan impulsar una mejora en los temas de impacto ambiental, social y económico, además de obtener una estadística sistematizada de buenas experiencias que puedan volcarse para futuros planes en el marco de dicha ley.

En relación con la valorización de los bosques, se abordó la posibilidad de incorporar a la Federación, junto con el Consejo Federal de Medio Ambiente, la Comisión de Bosques, el Departamento Forestal del INTA y la división de Economía, en un trabajo que determine los impactos ambientales medibles que lleven a un análisis integrado de la importancia de sostener inversiones en materia ambiental, social y económica que se traduzcan en beneficios para generar riqueza, impactos sociales positivos y sostenibilidad ambiental.