Últimas noticias

Opinión

Otras notas de opinión
Política y EconomíaTecnologías

Debate de la Ley de Bases en el Senado | Directores de centros científicos tecnológicos del CONICET solicitaron la protección de la ciencia argentina 

Patricia Escobar
Por Patricia Escobar
513

Ante la aprobación en la Cámara de Diputados de la denominada Ley “Bases…”, y su próximo tratamiento en la Cámara de Senadores de la Nación, directores y directoras de los Centros Científicos Tecnológicos del CONICET distribuidos en el territorio argentino, alertan que la media sanción del proyecto podría perjudicar al Sistema Científico-Tecnológico Nacional y, en consecuencia, a la ciencia Argentina.

 

Fuente: CCT CONICET

 

BUENOS AIRES (7/5/2024)En un comunicado emitido este martes, los directores y directoras de los Centros Científicos Tecnológicos del CONICET han expresado su preocupación ante la aprobación en la Cámara de Diputados de la llamada Ley “Bases…”, la cual se encuentra próxima a ser tratada en la Cámara de Senadores de la Nación.

En su declaración, señalaron que el texto votado con media sanción podría perjudicar al Sistema Científico-Tecnológico Nacional y, en consecuencia, a la ciencia Argentina.

El punto central de la preocupación de los directores y directoras  radica en el artículo 3° de la mencionada ley, el cual faculta al Poder Ejecutivo Nacional a realizar modificaciones en los órganos u organismos de la administración central o descentralizada.

Esto incluye la posibilidad de modificar o eliminar competencias, funciones o responsabilidades, así como reorganizar, modificar o transformar su estructura jurídica, centralizar, fusionar, escindir, disolver total o parcialmente, o transferir a las provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previo acuerdo que garantice la debida asignación de recursos.

En este sentido, desde el CONICET solicitaron que el sistema de Ciencia y Tecnología sea equiparado en igualdad de condiciones a las Universidades Nacionales, añadiendo una cláusula específica que lo proteja en el artículo mencionado.

Si bien el artículo 6 del proyecto de ley establece que el Poder Ejecutivo Nacional no podrá disponer la disolución de algunos organismos de Ciencia y Tecnología, la redacción actual habilita la posibilidad de modificar la estructura organizativa, transferir a otros ámbitos y/o reestructurar a organismos públicos como el CONICET, el INTA, ANLIS Malbran, ANMAT, CONAE, CNEA, entre otros.

En consecuencia, de aprobarse esta ley, el Poder Ejecutivo Nacional tendría la facultad de modificar o eliminar competencias, funciones, responsabilidades, centralizar, fusionar, intervenir o transferir estos organismos, poniendo en riesgo el trabajo realizado por la federalización de la ciencia en Argentina y los recursos necesarios para llevar a cabo actividades de investigación científica, desarrollos tecnológicos e innovación productiva y social.

Los directivos solicitan fervientemente que se preserve el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, considerándolo una herramienta fundamental para garantizar la independencia tecnológica y la soberanía nacional.

En base a lo expuesto, piden que se rechace el proyecto de ley en su forma actual o que, en su defecto, se modifique el artículo 3 para excluir a los organismos del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

La solicitud elevada al cuerpo del Senado Nacional lleva la firma de la Dra. María Cristina Area, directora CONICET Nordeste;  Dr. Fidel Roig, director CONICET Mendoza; Dr. Alejandro Zunino, director CONICET Tandil ; Dr. Antonio J. Ramírez Pastor, director CONICET San Luis; Dr. Joaquín Perren, director CONICET Patagonia Confluencia; Dr. Raul Becchio, director CONICET Salta – Jujuy; Dra. Mónica Balzarini, directora CONICET Córdoba; Dra. Sandra Fernández, directora CONICET Rosario; Dr. Carlos Piña, director CONICET Santa Fe; Dra. Vera Alvarez, director CONICET Mar del Plata; Dra. Celeste Ratto, directora CONICET Patagonia Norte; Dr. Augusto Bellomio, director CONICET NOA Sur; Dr. Carlos Della Védova, director CONICET La Plata; Dra. Mirtha Lewis, directora CONICET CENPAT; Dr. Gustavo Ferreyra, director CONICET CADIC; Dra. Lidia Amor, directora CONICET CABA Sur.

Artículo anterior
Catástrofe ambiental en Brasil | Más de 350 mil vidas rescatadas, 90 muertos y cientos de desaparecidos aún tras 10 días de lluvias extremas e inundaciones en Río Grande do Sul
Artículo siguiente
Misiones | La comunidad de Montecarlo pidió al Concejo Deliberante que se declare la emergencia vial en el municipio
Patricia Escobar
Patricia Escobar

Artículos relacionados

Fuente de información forestal, foresto-industrial y ambiental de Argentina y América Latina

Contacto

Director: Marcelo Almada 
Contacto: gerencia@argentinaforestal.com 

Grupo Misiones Online.Com SA 
Tel: +54 (0376) 4425800 

Editora/periodista : Patricia Escobar 
Contacto: redaccion@argentinaforestal.com 
Cel: (+54)9 376 15 4 131636

Categorías

AF JovenAF Mujeres ForestalesAgenda ForestalAmbienteAves del MundoBiodiversidadCambio ClimáticoConservaciónConstruir con MaderaContenido PatrocinadoCosta RicaDestacadasEducaciónEnergías RenovablesGalería de videosGuia ForestalInstitucionalesLegislación y proyectosManejo de FuegoMemorias&ReconocimientosOpiniónParques NacionalesPrecios de Productos ForestalesPueblos OriginariosReservas Naturales PrivadasSaludSur ForestalTecnologías
Valor Ambiental

redaccion@argentinaforestal.com | ventas@argentinaforestal.com | lectores@argentinaforestal.com | gerencia@argentinaforestal.com
Dirección | Troazzi S/N - Posadas - Misiones