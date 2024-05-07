El número de muertos por las inundaciones en el sur de Brasil aumentó a 90 confirmados, con más de 130 desaparecidos y 88.000 personas desplazadas tras casi 10 días de lluvias torrenciales, dicen las autoridades locales. “Todas estas cifras son preliminares, la devastación sufrida es de una situación de guerra”, señalan periodistas de agencias de noticias internacionales que realizan la cobertura desde el lugar.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

Fuentes: Gobierno de Río Grande do Sul, Municipalidad de Eldorado do Sul, Metsul Metereología.

BRASIL (7/5/2024).- “La fuerza de las personas nos trae esperanza. Son más de 350 mil vidas salvadas hasta la fecha. Una movilización total de fuerzas de seguridad y voluntarios en todas las ciudades, con apoyo del gobierno federal. Realmente quiero agradecer a todos los brasileños por su generosidad hacia nosotros. Recuperaremos nuestro futuro y nuestro Rio Grande do Sul”, expresó el gobernador Eduardo Leite en un mensaje a través de su cuenta X (Twitter).

Por su parte, en la mañana de este martes, el intendente de Eldorado do Sul, dijo a Rádio Guaíba que la ciudad -la más afectada por las inundaciones en Rio Grande do Sul-, deberá ser “completamente evacuada”. La población del municipio ronda las 40 mil personas.

«El acceso a Eldorado Sur por Porto Alegre y Guaíba está bloqueado, la ciudad no tiene electricidad, agua e internet. La gente está aislada y sin acceso a alimentos y agua.

En este momento, el acceso a Eldorado sólo está respaldado por el ejército, barco o helicóptero», informaron desde el municipio.

Desde el miércoles se esperan más lluvias por otros cinco días, por lo que son horas dramáticas de personas que aun están en los techos de sus viviendas esperando por ayuda, mientras otras se resisten a dejar sus casas.

«Un nuevo episodio de lluvias intensas o excesivas afectará a Rio Grande do Sul y prolongará las inundaciones. No habrá lluvias tan extremas como hace unos días, pero causará problemas y traerá riesgos», alertaron desde MetSul Metereología.

El agua sigue subiendo en Porto Alegre por la descarga de los ríos sobre el Gran Guaiba. El 97% del estado brasileño está inundado, de los 496 municipios, hay 346 que prácticamente sus ciudades están afectadas por la inundación, e incomunicadas muchas de ellas, sin poder realizar traslados por tierra.

El río Guaíba, que atraviesa la capital regional Porto Alegre, alcanzó su mayor altura histórica, superando los cinco metros. Se esperaN DÍAS DE LLUVIAS Y BAJAS TEMPERATURAS en la región, lo que podría empeorar la situación para los damnificados. Las autoridades advierten sobre el riesgo de nuevos episodios de inundaciones y el aumento de la criminalidad en las zonas afectadas

“Río Grande do Sul está en un estado de emergencia sanitaria. Hay muchas zonas sin luz, sin agua, sin combustible y con escases de alimentos el escenario es de mucha desesperación, También se vieron afectados muchos sanatorios y hospitales, por lo que los enfermos y personal tuvieron que salir de emergencia sin tener un lugar asignado para el traslado de los pacientes en estado grave, con oxigeno o sin poder moverse por sus propios medios, atravesando la inundación con ayuda”, describieron.

Es muy pronto para hablar de pérdidas materiales y etapa de reconstrucción, ya que desde el aspecto sanitario e infraestructura el agua arrasó con todo. La logística para la asistencia es tremenda, tanto del gobierno del estado provincial como federal, pero no se da abasto, son millones de personas afectadas., que perdieron todo: viviendas, negocios, producciones, industrias, escuelas, hospitales, rutas, etc.

El análisis de las autoridades ante esta catástrofe ambiental será post guerra climática como prepararse para prevenir estos efectos extremos y prepararse para trabajar mejor en mitigación y adaptación al Cambio Climático.

Cifras devastadoras

· Muertes: Al menos 83 personas han perdido la vida a causa de las inundaciones, con 134 desaparecidos.

· Afectados: Unas 850.000 personas se han visto afectadas en el estado de Rio Grande do Sul, el más meridional del país.

· Desplazados: 141.300 personas han perdido sus hogares y se encuentran sin refugio.

· Daños: Las inundaciones han causado daños materiales aún incalculables, con cortes de agua potable a 800.000 personas y cortes de electricidad a 435.000 hogares.

· Rescatados: 350 mil personas

· Riesgos: Las autoridades advierten sobre el riesgo de nuevos episodios de inundaciones y el aumento de la criminalidad en las zonas afectadas

Mapa Satelital: Porto Alegre y la región metropolitana antes y después de las inundaciones. «Nos enfrentamos a un desastre de proporciones que las palabras no pueden describir», señalan desde Metsul Meterología.