HS Timber Group avanza con la puesta en marcha de su mega-aserradero instalado en Argentina: exportó en marzo los primeros 60 contenedores de madera

El aserradero más grande del país, ACON Timber, de HS Timber Group, ya es una realidad en Corrientes. La moderna fábrica instalada en la localidad de Gobernador Virasoro, está avanzando en su proceso de prueba en sus nuevas instalaciones, y fue el propio gobernador de la provincia quien ponderó la millonaria inversión y su puesta en marcha. «Luego de dos años y con US$ 250 millones de inversión, inició la producción forestal y su concretó la exportación con 60 contenedores de madera destinados a países de Europa y norte de Asia», dijo el mandatario a través de sus redes sociales.

Fuente: Con información del Gobierno de Corrientes, El Litoral y República de Corrientes

CORRIENTES (2/3/2024).- El gobernador Gustavo se refirió a la actividad comercial de la empresa austríaca- belga instalada en la localidad de Gobernador Virasoro.

A través de sus redes sociales, el mandatario celebró: «Luego de dos años y con USD 250 millones de inversión, el aserradero más grande del país, AconTimber, realizó la producción y exportación de 60 contenedores de madera a países de Europa y norte de Asia». Y remarcó que estas actividades traerán «más desarrollo, trabajo y progreso para Corrientes».

Luego de dos años y con u$d250 millones de inversión, el aserradero más grande del país, AconTimber, realizó la producción y exportación de 60 contenedores de madera a países de Europa y norte de Asia, desde #Virasoro. Más desarrollo, trabajo y progreso para #Corrientes. pic.twitter.com/OQpD5lpdvP — Gustavo Valdés (@gustavovaldesok) April 1, 2024

Esta industria maderera avanza en la etapa de prueba de las obras de la primera etapa de la fábrica- iniciadas en diciembre de 2023 y por un tiempo estimado de tres meses-, y ahora proyecta la segunda etapa de construcción de su planta con una superficie cubierta de 60.000 m² en un predio de 21 hectáreas, apuntando al empleo de alrededor de 800 personas, según anunciaron los inversores a las autoridades nacionales .

Aún no se realizó la inauguración oficial de la puesta en marcha del aserradero. Corrientes es la provincia de mayor superficie forestada del país, con más de 500 mil hectáreas plantadas. La firma extranjera generará productos de calidad que serán exportados a 70 países y tiene una proyección de lograr mil contenedores por mes para 2025, todo con destino a la exportación.

El aserradero procesará un total de 650 mil m3 de troncos al año de productores locales, de las especies de Pinus taeda y Pinus elliottii.

La planta industrial de AconTimber está ubicado en la estancia San Alonso, en la ruta nacional 120 kilómetro 3, en la cuarta sección rural de Gobernador Virasoro.

La radicación del aserradero en la provincia se logró en virtud de las gestiones realizadas oportunamente por el gobernador Valdés en ocasión de su visita a Austria.

Para la radicación de esta firma en suelo correntino, el Gobierno provincial realizó una gran inversión en materia energética: fueron $150 millones de fondos públicos destinados a la línea de alta tensión para su funcionamiento.

Al momento de la construcción de la planta, se estimaba que tendría una capacidad de procesamiento de madera de 200.000 metros cúbicos al año, una cifra que quizás ya fue superada.

El desarrollo es uno de los ejes de la gestión del gobernador Valdés, junto con inclusión y modernización. En este caso, el desarrollo industrial de la provincia es uno de los puntos más importantes para el mandatario y que se replica en diversas regiones de Corrientes con la instalación de parques.

Tal vez te interesa leer más: Desde Corrientes, el nuevo mega aserradero de inversores austríaco belga proyecta exportar parte de su producción vía Puerto Posadas