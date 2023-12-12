Corrientes | ACON TIMBER, el aserradero de HS Timber Group en Argentina ya comenzó su operación de prueba

Desde la compañía anunciaron a través de su sitio web oficial que «durante los próximos tres meses, se pondrá en marcha gradualmente nuestra innovadora planta de procesamiento de madera en Argentina. La planta ACON TIMBER está diseñada para procesar troncos de pino, provenientes de plantaciones gestionadas de manera sostenible. Las especies de madera procesadas serán Pinus taeda y Pinus elliottii». Es el aserradero más grande del país y el más moderno de Latinoamérica, que desde Argentina posicionará a nivel global la madera de la región.

Fuente: HS Timber Group

ARGENTINA (Diciembre 2023).- El aserradero más grande del país y más moderno de Latinoamérica, ACON TIMBER, una inversión de la empresa conjunta argentina de HS Timber Group y su socio belga Forestcape que se construyó en Gobernador Virasoro, en la provincia de Corrientes, comenzó en diciembre la puesta en marcha de prueba operativa, iniciando el corte de madera.

«Durante los tres meses siguientes, la planta con un procesamiento posterior integrado (de secado, de cepillado, de pellets) se incrementará gradualmente», informaron desde la compañía.

La empresa conjunta ya ha invertido más de US$100 millones, de una inversión total de US$250 millones, para la construcción de la primera fase de lo que será el complejo forestal-industrial más grande del país.

El proyecto, que se encuentra en las etapas finales de construcción, cuenta con 20 hectáreas de área industrial total y 60 mil metros cuadrados de área cubierta, en la que procesará un total de 650 mil m3 de troncos al año de productores locales.

El 100% de su producción se exportará a más de 70 países del mundo. La planta está diseñada para procesar troncos de pino de plantaciones regionales. Se procesarán las especies maderables Pinus taeda y Pinus elliottii.

En esta primera etapa, el aserradero producirá 330.000 m3 de madera aserrada anualmente. En una segunda etapa, la empresa planea duplicar la capacidad de producción y se estima que para 2025 tendrá un volumen exportable de 1.000 contenedores mensuales.

El aserradero ACON TIMBER proporciona 290 puestos de trabajo. El efecto total sobre el empleo, incluidos los sectores anteriores y posteriores, se estima en más de 700 puestos de trabajo.

Como en todas las plantas de HS Timber Group, se hace hincapié en el aprovechamiento integral de la materia prima.

La energía térmica necesaria se genera en la planta en forma de calor verde 100% a partir de subproductos del proceso de fabricación o de origen local, en línea con los principios de la economía circular.

Tal vez te interese leer más: