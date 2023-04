Mujeres forestales | Guardaparques de Misiones comparten su experiencia con otras siete provincias sobre la custodia de áreas naturales

Son 24 mujeres guardaparques en un plantel de 110 agentes públicos que integran el Cuerpo de Guardaparques de Misiones (AGUMIS). “En Misiones hombres y mujeres trabajamos a la par por la conservación de la biodiversidad”, aseveran Clara González y Mabel Da Rosa, dos reconocidas guardianas de la Selva Misionera que compartieron su experiencia con representantes de otras siete provincias del país en las “Jornadas de Género, Biodiversidad y Desarrollo Sostenible”.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

Fuente y fotos: Gentileza Ministerio de Ecología de Misiones

BUENOS AIRES Y MISIONES (3/4/2023).- En la Casa de Misiones, en Buenos Aires, se llevaron adelante las “Jornadas de Género, Biodiversidad y Desarrollo Sostenible”, en las que las mujeres Guardaparques del Ministerio de Ecología de la provincia compartieron su experiencia con representantes de otras siete provincias.

“Hace 20 años que hay mujeres en el Cuerpo de Guardaparques de Misiones. No ha sido fácil, porque era un espacio culturalmente dominado por los hombres. Hoy somos 24 las que nos desempeñamos en esta profesión”, contó Mabel Da Rosa, quien presta servicios en la Reserva de Usos Múltiples Cabure-í, en la localidad de Comandante Andresito, al norte de Misiones.

Las Jornadas fueron organizadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, el Ministerio de Ecología de Misiones y la Casa de Misiones en Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Coordinación General de Gabinete.

Da Rosa contó que se recibió en 1999 y que fue nombrada en 2003, luego de desempeñarse cuatro años como voluntaria. “Cuando fui a pedir trabajo me dijeron que esto no era para mí, que las mujeres no servían para eso”, recordó. Hoy ella es una de las guardianas de la biodiversidad misionera con más trayectoria.

“Nosotros conservamos vida, porque la selva brinda servicios ecosistémicos. Misiones es un refugio para la Selva Paranaense y sus habitantes. Del 45% de esta formación que se conserva en Argentina, 33% está en nuestra provincia”, explicó orgullosa.

Contó al auditorio que se estableció políticas ambientales estrictas, que desarrolló un Sistema de Áreas Naturales Protegidas y creó un Cuerpo de Guardaparques, respetado y reconocido dentro y fuera de la Argentina. “Contamos con un corredor verde que une los bloques de selva y hay más de 90 ANP, con distintas categorías de manejo”, añadió.

Con ella expuso su colega Clara González, quien trabaja en el Parque Provincial Urugua-í. “Nuestro trabajo es cuidar la biodiversidad. Hacemos Educación Ambiental, la conexión del área con las demás instituciones, extensión y acercamiento comunitario y capacitaciones”, enumeró.

Dijo que precisamente las actividades de Educación Ambiental generalmente son delegadas a las mujeres, aunque en los últimos años se han sumado más colegas hombres a la tarea. “El acercamiento con la comunidad es fundamental, porque un parque que se cierra en sí mismo, camina a la extinción”, opinó.

También sostuvo que los guardaparques “tienen el privilegio de cuidar el agua”. “Nos sentirnos orgullosos de poder beber de las vertientes, cuando hay países en otros puntos del planeta que sufren la falta del líquido vital”, remarcó.

González se refirió a muchas otras actividades que desempeñan: “Mantenimiento, cartelería, monitoreo de investigaciones y restauración”. “Las mujeres y los hombres guardaparques trabajamos a la par. Creemos que hay que fomentar la inclusión y que el cambio también tiene que nacer de nosotras”, sostuvo.

Mencionó en su presentación que el sistema que funciona en Misiones establece en la actualidad guardias de 14 días. “En ese tiempo hay que convivir con el grupo, eso es algo en lo que siempre se trabaja”, acotó.

Ministro de Ecología, Víctor Kreimer.

Amenazas sobre la fauna silvestre

Por último, mostró su preocupación por la problemática del atropellamiento de animales silvestres en las rutas de la provincia. “No solo se trata de mastofauna, sino de ejemplares más pequeños, reptiles, aves, insectos”, apuntó, llamando a la toma de conciencia para el respeto de las velocidades máximas establecidas para las áreas protegidas.

En la apertura de las Jornadas de Género y Biodiversidad, las guardaparques estuvieron acompañadas por el Ministro de Ecología, Ing Victor Kreimer, la Lic Miriam Durán, Directora de la Casa de Misiones, la Dra. Beatriz Domingorena, Secretaria de Políticas Ambientales en Recursos Naturales del Ministerio de Ambiente de la Nación, el Mg. Matías Mottet, Coordinador de Ambiente y Desarrollo Sostenible del PNUD, y la Lic. Mónica Carrizo, Directora Nacional de Biodiversidad de la Nación.

También integraron la delegación del Ministerio de Ecología en las Jornadas la Directora de Fauna, Estrella Brodzicz, y la Directora de Biodiversidad, Patricia Sandoval.