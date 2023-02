Sobrestock de madera en Misiones | No repuntan las ventas y se profundiza la crisis en la foresto-industria

En febrero el panorama ya es más crítico, retorna el personal de las vacaciones otorgadas en los aserraderos y las empresas analizan los pasos a seguir, que implican un proceso de reorganización del personal y la producción en las fábricas, con los consecuentes despidos ya que las líneas de producción están “paradas”, y los turnos reducidos al mínimo. “Desde el gobierno provincial estamos en pleno conocimiento de la situación crítica, muy preocupados y gestionando ante la Nación las medidas que se requieren, porque la llave para las soluciones dependen del gobierno nacional”, dijo el ministro de Industria de la provincia, Nicolás Trevisán.

MISIONES (3/2/2023).- Desde noviembre que las PyMEs foresto-industriales de la provincia advierten de la necesidad de medidas urgentes para enfrentar, en principio, el complejo escenario que se proyecta para el primer semestre del 2023, consecuencia de la abrupta caída de las exportaciones desde julio del 2022 y sin nuevas órdenes de compra a la fecha, volcaron las medianas y grandes empresas volcaron su producción al mercado interno, pero la falta de ventas y la sobreoferta de madera en los galpones con la consecuente “guerra” de precios del producto no permite un repunte en la rentabilidad del sector.

En febrero el panorama ya es más crítico, retorna el personal de las vacaciones otorgadas en los aserraderos y habrá que tomar decisiones, que implican un proceso de reorganización del personal y la producción en las fábricas, con los consecuentes despidos ya que las líneas de producción están “paradas”, y los turnos reducidos al mínimo.

En forma conjunta, las principales cámaras madereras, la AMAYADAP y la APICOFOM, mantuvieron reuniones con las máximas autoridades de la provincia para exponer la situación y solicitar su apoyo ante gestiones que deben reclamarse en ámbitos del Gobierno Nacional, y de las “cinco medidas urgentes”, que aún no tienen respuestas :

· Quita de retenciones del 4,5% a las exportaciones de madera aserrada (para evitar perder más mercados externos)

del 4,5% a las exportaciones de madera aserrada (para evitar perder más mercados externos) · Gestionar un dólar diferenciado para las economías regionales (yerba mate, té y madera) que permita rentabilidad a la actividad.

que permita rentabilidad a la actividad. Solicitar liquidación parcial de los dólares exportados, al menos 30% para libre disponibilidad de las empresas.

al menos 30% para libre disponibilidad de las empresas. · Quita de impuestos nacionales, obligaciones patronales entre otras a nivel nacional, y suspensión de la Tasa Forestal a nivel provincial , por un periodo de 6 meses, de manera de “oxigenar” a las industrias del sector en esta crisis .Si esto no es posible, una reducción al 1%.

obligaciones patronales entre otras a nivel nacional, por un periodo de 6 meses, de manera de “oxigenar” a las industrias del sector en esta crisis .Si esto no es posible, una reducción al 1%. Reducción del 50% del pago de Ingresos Brutos a productos foresto industriales.

a productos foresto industriales. · Permisos más ágiles para importar insumos de la producción y pagar en el exterior compromisos de inversión ya comprometidos.

de la producción y pagar en el exterior compromisos de inversión ya comprometidos. Reintegro a las exportaciones del 30%.

del 30%. Solicitar al INFOPRO que acompañe a las reducciones de precio en caso que se continúe cayendo la actividad.

en caso que se continúe cayendo la actividad. Información estadística. Ver con la Agencia Tributaria Misiones informe de la caída de exportaciones de madera del 2021- 2022 hacia el 2023, datos mensuales.

Además, hay sectores que plantean necesario que se eliminen las retenciones. “Dar un dólar diferencial es un paliativo. Pero si no se exporta tampoco el Estado Nacional recauda”, expresan los empresarios.

Los reintegros de IVA de las exportaciones también se otorgan con mucha demora y es muy burocrático el trámite.

Todos estos temas, fueron temas de diálogo entre diciembre y enero, que los empresarios de AMAYADAP y APICOFOM mantuvieron reuniones en la zona norte con representantes y legisladores de diversos espacios políticos para advertir de la preocupante situación y así evitar cierre de empresas y despidos.

En la sede de Eldorado, se reunieron con el SOIME (Sindicato de Obreros de la Industria de la Madera de Eldorado) y firmaron un acuerdo con la ministra de Trabajo de Misiones Silvana Gimenez y los representantes gremiales para acompañar las medidas mencionadas, además:

Gestionar la instrumentación del Programa de Recuperación y Sostenimiento Productivo (REPRO) como paliativo laboral, para las industrias madereras que cumplimentan con las exigencias del programa mencionado.

como paliativo laboral, para las industrias madereras que cumplimentan con las exigencias del programa mencionado. Contribuciones Patronales . Tramitar ante Seguridad Social de la Nación la implementación de una reducción temporaria en las contribuciones patronales (12 meses como mínimo)

. Tramitar ante Seguridad Social de la Nación la implementación de una reducción temporaria en las contribuciones patronales (12 meses como mínimo) Solicitar permisos más ágiles para importar insumos de la producción y pagar en el exterior compromisos de inversión ya comprometidos.

de la producción y pagar en el exterior compromisos de inversión ya comprometidos. Gestionar el reintegro del IVA a las exportaciones.

En una entrevista con ArgentinaForestal.com este viernes, el ministro de Industria de Misiones, Nicolás Trevisan, sostuvo que desde el gobierno se está en permanente comunicación con referentes del sector foresto-industrial, preocupado y en total conocimiento de la crisis económica que están atravesando.

“Es un tema que lo venimos siguiendo muy de cerca, estamos en pleno conocimiento de la crítica situación, acompañando con los reclamos de medidas que son necesarias y dependen del gobierno nacional dar solución”, indicó inicialmente el funcionario.

Explicó que hay dos medidas que son urgentes para sostener la actividad en el mercado internacional: “Por un lado, lograr un tipo de cambio competitivo en el país y por otro, destrabar las autorizaciones de SIRA (Sistema de Importaciones de la República Argentina) ya que esto deja a la foresto-industria en particular , y otros sectores exportadores en general, fuera de competencia internacional”. “Las exportaciones se vieron reducidas abruptamente, pero por varias razones, y la principal no es la falta de demanda de productos forestales en el mundo, sino que la traba principal está en no contar con un tipo de cambio competitivo. Las empresas más grandes y exportadoras comenzaron hace varios meses a volcar su producción al mercado interno, que también está resentido, lo que genera una sobreoferta y una guerra de precios, que termina perjudicando principalmente a las PyMEs”, sostuvo Trevisán.

Sumado a esto, se refirió a la altísima inflación vigente y las restricciones a las importaciones -porque el problema es que el gobierno no tiene dólares para importar- lo que generó en Misiones una situación muy preocupante en el sector productivo. “Todo este combo golpeó a las principales actividades exportadoras, y será muy difícil recuperar competitividad frente a otros países”, detalló el ministro de Industria.

“Necesitamos medidas del Gobierno Nacional que acompañen los procesos críticos en los que estamos inmersos y permitan por lo menos trabajar, ya que venimos de un año con muchas trabas. El impacto de la demora del SIRA en las autorizaciones a las empresas pesa y mucho. Casi un 90% de las industrias de Misiones tienen en alguna parte de su proceso algún problema por no disponer del insumo necesario. El SIRA responde con observaciones, prolongando los tiempos, y cuando autoriza, hay que volver a ajustar todo el proceso con los proveedores y los acuerdos de pago. Es decir, confían en su cliente, pero no confían en la economía del país. Todo se vuelve más complejo”, agregó.

Por otra parte, consideró también que las limitaciones en el acceso de maquinaria, equipamientos y nuevas tecnologías también influyen en la competitividad de la región. “Son casi dos años que la industria no puede, o tiene problemas, para acceder a las actualizaciones tecnológicas, y esto también resta en el mercado”, reflexionó Trevisan.

De esta forma, el funcionario aseveró que en el Estado Provincial se tiene “pleno conocimiento respecto a la crisis que atraviesa la foresto-industria y hay mucha preocupación. Es un tema que desde las cámaras madereras se venía anticipando, por ello pidieron también volver con el programa REPRO para sostener el empleo en algunas empresas. Pero en varios temas, la llave está en manos del gobierno nacional para sostener la actividad, es una realidad la crisis de la foresto-industria que nos preocupa, y entendemos que lamentablemente se profundizará si la Nación no da respuestas en el corto plazo”, concluyó.

No se descartan “medidas drásticas” en el primer semestre

En las cámaras madereras se debate entre las empresas socias con mayores complicaciones cuales serán las medidas más drásticas que se deberán tomar entre febrero y marzo. “La situación no da para más, los despidos de personal han comenzado, de a poco, pero esto será progresivo. Los que estaban exportando se volcaron al mercado interno y madera hay en exceso pero no hay ventas. Esto lleva a que los precios de la madera pierdan valor en el mercado. La inflación nos gana, y en la Argentina seguiremos igual en 2023. La energía, el combustible, los salarios, siguen incrementándose. Y no tenemos previsibilidad para acceder a los insumos. El panorama es muy desalentador, realmente está paralizada la actividad”, expresó un reconocido empresario de la zona norte.

Por otra parte, el anuncio de algunas medidas del gobierno nacional que son impulsadas para reactivar las economías regionales o ayudar a mejorar la rentabilidad de las industrias, termina siendo un dolor de cabeza, por las trabas y burocracia desde los organismos públicos en su intervención, generando ineficacia en las operaciones del sector privado.

En el mientras tanto, los insumos deben adquirirse al dólar blue, y el que exporta debe hacerlo a la cotización del dólar oficial. “Todo lo que se requiere para trabajar, sea un vehículo, una máquina, o equipamientos, sufrieron aumentos de más del 100% este último año. Es imposible seguir trabajando así en la Argentina”, sentencian los industriales.

Escenario para febrero

Un reciente informe elaborado en conjunto por la AMAYADAP y APICOFOM, estima que el mercado externo cayó en un 80%, el mercado interno hasta enero 2023 un 50% y ahora, en lo que va de los primeros días de febrero cayó más aún.

“Este escenario motivó un sobrestock de maderas elaboradas pocas veces visto en todas las industrias de Misiones. Como nunca en enero de 2023, proveedores importantes de rollos no tienen pedidos de materia prima. Se vienen realizando despidos en operarios del área de exportación y se está analizando cómo seguir adelante, dado que se está viendo de realizar despidos también en otras áreas, porque se viene paralizando el mercado interno, moviéndose mínimamente la actividad”, explican los dirigentes del gremio empresario, Abel Gauto Fechner y Guillermo Fachinello.

“Se exponen las medidas que se necesitan, para superar esta crisis. Llevando adelante alguno de los puntos señalados ayudarían a paliar la situación, sumando al gran esfuerzo de todos, empresarios, trabajadores y ambos estado Nacional y provincial”, concluyeron los directos al cerrar el informe.