Salta | La foresto-industria de Orán rechaza la nueva tasa que aplica el municipio de pago “anticipado y en efectivo”  por la comercialización de insumos que ingresan a la jurisdicción

Por resolución 3276/22, el ejecutivo municipal dispuso la vigencia de ordenanza N° 2268 que establece un Sistema de Pago Anticipado en puestos de control de acceso a la ciudad, a cuenta de la contribución que incida sobre la industria, el comercio y servicio sobre la comercialización de productos e insumos que ingresan a la jurisdicción de Oran. El Centro de Obrajeros del Norte de Orán fundamentaron en cinco puntos su rechazo a la implementación de la medida.

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

SALTA (3/2/2022).- Desde el Centro de Obrajeros del Norte, con sede en San Ramón de la Nueva Orán, manifestaron su rechazo a la ordenanza N° 2268/22 que establece un “Sistema de Pago Anticipado” en puestos de control de acceso a la ciudad, y solicitaron reuniones con autoridades municipales, al igual que la Cámara de Comercio e Industria de la ciudad, emprendedores y empresarios de la zona.

La presidente del Centro maderero, Rebeca Loutaif, fundamentó el malestar de la industria ante una medida que considera “injusta” e “ineficiente” en su implementación.

Los agentes de retención son los inspectores municipales, realizando la cobranza mediante “pagos manuales” en pesos argentinos que se realiza en un puesto de control en los accesos de la ciudad..

“No se puede pretender que cuando ingrese un transporte con los insumos, por ejemplo, en horas de la noche y un domingo -experiencia personal que comparto-, uno deba trasladarse hasta el ingreso de la ciudad con el dinero en efectivo, con todo el riesgo que esto implica. Si se aplica, debe ser un sistema electrónico”, planteó. Por otra parte, cuestionó que el reintegro del dinero es burocrático, hay que presentar declaración jurada y tiene otros tiempos.

Pero la medida es más difícil aún de cumplir por el contexto económico. “Una industria compra los insumos para el proceso de producción, pero no se traslada eso en forma inmediata a los ventas. En nuestro caso, una empresa fabricantes de muebles, compramos los insumos para tener en stock, lo utilizamos en un proceso de 40 a 60 días en la producción, y lo vendemos al producto final con pagos a 30 a 60 días al cliente. Por lo tanto, el cobro anticipado es realmente quitarnos nuestro capital de trabajo”, dijo la joven empresaria.

Agregó en declaraciones radiales que, si el municipio pretende combatir la informalidad, nos parece perfecto, nosotros también. Pero no puede recaerle al que trabajo en blanco y paga sus impuestos con nuevas tasas, nos perjudican aun más con estas medidas. Pretender cobrar por la compra de insumos me parece insólito. Las tasas se pagan mes vencido por las vetas netas realizadas, no podemos pagar anticipado por lo que no sabemos si vamos a vender en un mes o un año”, expresó en la entrevista con GOLD FM 107.1

La industria de la madera aporta a los impuestos nacionales, AFIP, cargas sociales, Rentas Provinciales y tasas municipales para estar habilitado para comercializar. “La verdad que consideramos una presión desde el municipio con esta medida muy injusta, nunca antes nos convocaron para plantear su instrumentación, por lo que pedimos reuniones para solicitar que revisen la medida. Es muy difícil la situación de la actividad maderera y la economía argentina en general, si quieren tomar ejemplos de políticas fiscales de otras localidades, que en lugar de mirar Salvador Massa, miren ciudades como Río Cuarto, este municipio exime de tasas a la industria porque entiende que son generadores de empleo formal para la zona”, dio como ejemplo Loutaif.

Los 5 puntos del desacuerdo

El Centro de Obrajeros del Norte manifestó su desacuerdo con la ordenanza municipal 2268/2022 en varios puntos:

1) Nuestra cámara no fue llamada en ningún momento ni por el ejecutivo municipal ni por los concejales de nuestra ciudad para opinar sobre la medida que afecta el normal desenvolvimiento de nuestras actividades.

2) La tasa de actividades varias se paga mensualmente sobre las ventas netas. Pretender que los industriales paguemos anticipado por nuestras compras de insumos cuando seguramente el producto final va a estar listo para la venta en no menos de 60/90 días (y que, además, será vendido con pago financiado a 30/60 días) implica sacar capital de trabajo a una actividad que ya se encuentra fuertemente castigada por la alta presión tributaria nacional y provincial.

3) Si el objetivo de la medida es combatir la informalidad, ¿Por qué debe pagar el que cumple con sus obligaciones impositivas y está inscripto en el municipio?

4) Las empresas deben tributar por sus ventas: ingresos brutos a la provincia de Salta y a todas las provincias donde venda. Sumado a eso, también al municipio sobre las ventas totales, sufriendo una doble imposición cuando la experiencia de estos años evidencia que a mayor presión impositiva menor actividad industrial.

5) Entendemos que las medidas que necesita nuestra querida ciudad son las tendientes a aumentar la actividad industrial, entre otras actividades, y más trabajo formal. O dicho de otra manera, en lugar de mirar ciudades como Salvador Maza igual de golpeadas que SRN Orán por el contrabando y la ilegalidad, deberíamos mirar cuidades como Pergamino, Berazategui o Rio Cuarto con claras políticas de promoción al desarrollo industrial.

Comerciantes piden su derogación

En tanto, opiniones de referentes de la Cámara de Comercio e Industria de la localidad y el Consejo de Ciencias Económicas, coinciden en que la implementación es “improvisada, ineficiente y no cumple con el objetivo de atacar el comercio ilegal”.

A través de un comunicado, la Cámara de Comercio e Industria de la Ciudad de San Ramón de la Nueva Oran expresó su disconformidad a la implementación del cobro anticipado de la “Tasa de Actividades Varias” como la denominan.

“Desde siempre hemos alentado y acompañado a la comuna, entendiendo que con ello contribuimos al sostenimiento de la rueda económica y productiva. En este caso, acompañamos el espíritu de la ordenanza anteriormente referenciada, respondiendo a demandas históricas por parte de nuestra entidad haciendo hincapié en la lucha que se intenta dar contra el comercio informal, el debido control que debe existir por parte del estado y mayor seguridad en el ingreso de nuestra ciudad. Pero la nueva modalidad de cobro que empezó a correr desde este lunes debería haber sido un estímulo que beneficie al “buen comerciante” y que no entorpezca su actividad laboral”, plantearon.

Consideraron que los cambios deben lograrse a través de una política ordenada y eficiente que no desaliente ni perjudique al comerciante que acata íntegramente las normas del ordenamiento jurídico. “Es necesario evitar las barreras y/o interrupciones a quienes ya soportan una enorme carga tributaria teniendo como premisa que el esfuerzo debe ser compartido en forma equilibrada por todos los actores de la sociedad”, remarcaron.

Finalmente, expresaron que “la Cámara manifiesta su intención de dialogar, nuevamente, con las autoridades municipales con el objetivo de que esta implementación no continúe impactando negativamente en el sector comercial que cumple diariamente con sus obligaciones tributarias”, concluyeron.